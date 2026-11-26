Petróleo: Neuquén concentró el 75% de la producción de crudo de Argentina

Neuquén volvió a incrementar su producción de petróleo y alcanzó en octubre un promedio de 723.929 barriles diarios . El volumen representó una suba del 1,38% respecto de septiembre y un crecimiento del 23,28% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos provincial.

El desempeño de la actividad hidrocarburífera estuvo impulsado por el no convencional de Vaca Muerta , que explicó el 97,76% de la producción de crudo de la provincia. En total, se extrajeron 707.659 barriles diarios provenientes de formaciones shale.

La tendencia también se refleja en los números acumulados. Entre enero y octubre, la producción de petróleo neuquina creció un 29,06% frente al mismo período de 2025, consolidando el peso de la provincia en la actividad hidrocarburífera nacional.

Qué áreas impulsaron la producción de petróleo en Neuquén

El incremento mensual estuvo asociado principalmente a una mayor extracción en seis áreas de la provincia. La Angostura Sur I encabezó las subas, con un aporte adicional de 11.053 barriles diarios respecto de septiembre.

También se destacaron Mata Mora Norte, con 3.240 barriles diarios adicionales; La Angostura Sur II, con 2.571; Bajo del Choique-La Invernada, con 1.468; Cruz de Lorena, con 1.452; y Bajada del Palo Oeste, con otros 1.275 barriles diarios.

En conjunto, estos desarrollos explicaron gran parte del crecimiento registrado durante octubre.

La Angostura Sur I es el bloque de YPF que lideró los pozos nuevos de Vaca Muerta el mes pasado.

El comportamiento de la producción para el gas neuquino

A diferencia del petróleo, la producción de gas natural mostró una caída mensual. Durante octubre, Neuquén alcanzó los 96,94 millones de metros cúbicos diarios, un 7,47% menos que en septiembre.

Sin embargo, el resultado se mantuvo por encima del registrado un año atrás. En la comparación interanual, la producción gasífera creció un 17,29%, mientras que el acumulado entre enero y octubre mostró una mejora del 7,05% frente a los primeros diez meses de 2025.

La baja mensual estuvo vinculada principalmente con menores volúmenes de extracción en Aguada de la Arena, Fortín de Piedra, La Calera, Aguada Pichana Oeste, Sierra Chata y Loma La Lata-Sierra Barrosa.

Fortín de Piedra, el desarrollo gasífero de Tecpetrol.

El peso del shale gas y el tight gas en la producción neuquina

Los recursos no convencionales también concentraron la mayor parte de la producción de gas de Neuquén. En octubre representaron el 91,50% del total provincial, con 88,70 millones de metros cúbicos diarios.

De ese volumen, 79,27 millones de metros cúbicos diarios correspondieron al shale gas, extraído de la formación Vaca Muerta, mientras que los 9,43 millones restantes provinieron de reservorios tight.

En el balance nacional, Neuquén concentró durante octubre el 75% del petróleo y el 73% del gas producido en Argentina. Los números reflejan el peso que adquirió el desarrollo no convencional en la matriz hidrocarburífera del país y su incidencia en el crecimiento de la producción de crudo.