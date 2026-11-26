Vaca Muerta dejó de ser solo la apuesta para equilibrar la balanza energética argentina. Con precios de referencia que, según la OLACDE, cayeron de 7,5 dólares a 2,25 dólares por millón de BTU en menos de una década, el gas de Vaca Muerta ya se mira desde Santiago, Montevideo, Asunción y San Pablo como la opción más barata de la región. Faltan los caños.

Esa fue la idea que dejó Esteban Kiper , consultor de la OLACDE y ex gerente general de Cammesa, al presentar el cierre del estudio de integración gasífera que el organismo hizo con CAF para el Mercosur y Chile.

“Este tema que estamos tratando tiene una relevancia significativa, no estamos trabajando en el aire: mientras nosotros desarrollábamos el proyecto ocurrieron muchas cosas. Se conectó la ruta tres en Brasil, se resolvió la decisión final de inversión para Raia, que también aumenta la oferta de gas en Brasil, y se habilitó la reversión del gasoducto en la Argentina”, consideró.

Obras en marcha y nuevas reglas

En la Argentina, TGS empezó en febrero la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que llevará su capacidad de 21 a 35 millones de metros cúbicos diarios entre Tratayén y Salliqueló. La obra apunta a estar lista para el invierno de 2027.

La que sigue es el Gasoducto Manuel Belgrano, de TGN: 753 kilómetros entre Tratayén y La Carlota, 1500 millones de dólares de inversión y puesta en marcha prevista para abril de 2029. El concurso de capacidad se abriría la primera semana de diciembre. En el plano normativo, Kiper repasó los cambios argentinos:

“Del lado argentino bajaron los precios mínimos de exportación, se habilitaron exportaciones de largo plazo, se reglamentó la exportación de GNL y se definió la reversión de rutas de transporte desde Neuquén hacia el norte argentino. Convergieron los costos de transporte de exportación con los de transporte interno, que era un tema relevante para aumentar la competitividad del gas argentino”, subrayó.

FOTO DE ARCHIVO: El gas de Vaca Muerta abre fronteras.

Brasil abre su mercado y Bolivia ofrece sus ductos

En Brasil, la Rota 3 empezó a llevar a tierra más gas del presal y en 2028 se sumaría Raia. Pero el país también está desarmando un mercado que durante décadas manejó casi en soledad Petrobras. Kiper lo resumió así:

“Del lado brasileño también hay un movimiento regulatorio muy activo. Vienen trabajando en proyectos como el Gás para Empregar, para mejorar el acceso del gas para la industria. Se están redefiniendo las metodologías de tarificación del transporte, está en proceso el gas release para aumentar la competencia y se realizó la subasta de gas de la Unión”, aseveró.

Bolivia, que dejó de venderle gas a la Argentina en 2024, se reconvirtió en ruta de tránsito hacia Brasil. YPFB cobra entre 1,4 y 2 dólares por millón de BTU, según el contrato, por mover gas de Vaca Muerta por sus ductos.

“Del lado de Bolivia se habilitó la figura de exportación de gas en tránsito y la figura de agregación y transporte, se empezó la revisión tarifaria del sistema de transporte por primera vez en 25 o 30 años y se bajaron las tarifas de transporte y agregación para incrementar el uso de la infraestructura”, destacó Kiper.

Chile, Uruguay y el cuello de botella

En Chile, el cambio pasó por la norma técnica: el país trabajó para converger con la argentina, una diferencia que frenaba los intercambios. Paraguay prepara una regulación de gas. Y Uruguay volvió a firmar contratos en firme: Pluspetrol abastece a Ancap con gas de Vaca Muerta desde mayo de 2025 y hasta diciembre de 2028.

Aun con todo ese movimiento, el estudio sostiene que el recurso sobra y lo que escasea es infraestructura de transporte. Kiper definió al Gasoducto Manuel Belgrano como la “obra habilitante”: arrancaría con 13 millones de metros cúbicos diarios y podría escalar a 35. Pero advirtió que los caños solos no alcanzan:

“La integración requiere contratos y un marco institucional. Para el desarrollo de infraestructuras hacen falta contratos de largo plazo para poder estructurar inversiones, y esto está asociado a la agenda que nos queda para adelante: el espacio para discutir tratados multilaterales. Aparecen como necesarios ámbitos de gestión de crisis, alerta temprana, solución de controversias y mesas permanentes de reguladores”, aseguró.