El Polo Petroquímico de Bahía Blanca quedó en el centro de la agenda energética nacional tras la realización del primer Foro Petroquímico Bahía Blanca , un encuentro impulsado por el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) que reunió a más de 250 personas en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Empresas líderes, universidades, proveedores y autoridades coincidieron en que el desarrollo de Vaca Muerta abre una coyuntura excepcional para agregar valor industrial al gas natural y potenciar las exportaciones argentinas.

La apertura estuvo a cargo del intendente Federico Susbielles y del rector de la UNS, Daniel Vega , quienes resaltaron el peso histórico del complejo en la economía local. Susbielles vinculó la trayectoria de la ciudad con la actividad petroquímica y enumeró la capacidad instalada, la formación en oficios, los institutos científicos, el puerto y la licencia social como fortalezas centrales para que las inversiones se traduzcan en beneficios para la comunidad.

El escenario global y el valor agregado del gas

El análisis del mercado internacional estuvo a cargo de Pablo Giorgi, de la consultora Argus, quien proyectó que la química y la petroquímica superarán al mercado de los combustibles en los próximos años. El especialista advirtió que la sobreoferta global reduce actualmente la rentabilidad en los segmentos del etano y los polímeros, mientras que el GLP impulsa la actividad petroquímica regional.

Frente a ese mapa, Giorgi sostuvo que Bahía Blanca tiene margen para agregar valor a los recursos no convencionales de Vaca Muerta y reforzar su perfil exportador, siempre que consolide su infraestructura, mantenga reglas estables y logre atraer capitales. En la misma línea, el presidente de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), Jorge de Zavaleta, remarcó que la ciudad reúne condiciones únicas para capturar nuevas inversiones asociadas al desarrollo gasífero y avanzar desde la extracción hidrocarburífera hacia la transformación industrial.

Infraestructura portuaria y cadena de proveedores

La relación entre logística y crecimiento productivo ocupó uno de los paneles centrales, con la participación de Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, y Gustavo Trankels, secretario de Obras y Servicios Públicos municipal. Mandolesi Burgos detalló que la estación marítima mueve 39 millones de toneladas de carga al año, opera 12 terminales y dispone de 2.000 hectáreas para expandirse. Atribuyó esas capacidades a un modelo de gestión que durante 33 años brindó previsibilidad para invertir.

El debate dejó un diagnóstico compartido: la combinación de un puerto de aguas profundas, la convergencia de grandes gasoductos y la ubicación estratégica resultan ventajas difíciles de replicar, pero exigen obras de conectividad y expansión portuaria para capitalizar la nueva etapa energética.

El impacto multiplicador sobre la economía regional se analizó en un panel organizado y moderado por la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB). Allí, Valeria Alonqueo (AVG Servicios Industriales), Ariel Rodríguez (Francisco Lonas SRL) y Santiago Martín (ERS Soluciones Industriales) coincidieron en la necesidad de fortalecer los encadenamientos productivos y ampliar la participación de proveedores locales en los futuros proyectos.

El desafío del talento y la visión de los CEOs

La formación de recursos humanos apareció como otro cuello de botella a resolver. Daniel Vega recordó que el ecosistema científico-tecnológico bahiense lleva 70 años articulado con el sector productivo, pero advirtió que la demanda de profesionales crecerá con fuerza y pidió anticiparse en la formación de ingenieros y técnicos para evitar que su escasez limite la expansión industrial. El panel educativo reunió también a Juliana Piña (PLAPIQUI) y Alejandro Staffa (UTN Facultad Regional Bahía Blanca), bajo la moderación de Gabriel Rodríguez Garrido.

El tramo final concentró la atención con el panel de CEOs moderado por Jorge de Zavaleta, que integraron Dolores Brizuela (Dow), Marcos Sabelli (Profertil) y Tomás Córdoba (Compañía Mega). Los ejecutivos debatieron sobre competitividad, inversiones y talento, y reforzaron la premisa de que el futuro del polo no dependerá solo de los recursos naturales, sino de la capacidad de ejecutar infraestructura y sostener el crecimiento a largo plazo. El cierre quedó en manos del presidente del IPA, Pablo Popik, tras una jornada que buscó posicionar a Bahía Blanca en la agenda industrial nacional.