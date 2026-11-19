Argentina tiene gas de sobra . El último cálculo del IAPG habla de unos 270 TCF de recursos, con Vaca Muerta como gran motor, y probablemente haya mucho más. El problema es la escala: el país produce unos 150 millones de metros cúbicos diarios, una cifra chica frente a ese potencial. Pasar a otra dimensión es el desafío que viene.

Así lo planteó Sergio Mengoni , CEO de TotalEnergies en la Argentina, durante el VIII Fórum Nacional de Energía. “Todavía somos chicos, nos queda mucho para andar”, aseveró y apuntó a lo que más le falta al sector para dar ese salto.

“Lo que nos está faltando en el país es una visión de largo plazo”, aseguró el ejecutivo. El mercado de gas sigue funcionando con contratos a un año, mirando qué pasa al año siguiente, cuando los proyectos necesitan horizontes mucho más largos.

Del contrato a un año al horizonte de 15 años

Mengoni explicó que en los proyectos de GNL esa mirada larga es obligatoria: sin un contrato que lo respalde, no se puede lanzar un proyecto. Algo parecido empieza a ocurrir con las ampliaciones de transporte, que hoy se financian con contratos de largo plazo.

“Es ese switch que nos está faltando desde el punto de vista país”, sostuvo. La idea es pasar de “contratar a un año, ver lo que pasa en un año, a dos años, a tres años” a proyectos duraderos, con un horizonte de 10 a 15 años.

“Dentro de dos años se termina el Plan Gas, y realmente va a haber que pensar en otra cosa”, advirtió Mengoni. En septiembre, la secretaria de Energía, María Tettamanti, confirmó que el programa terminará a fines de 2028, sin prórroga, y que lo reemplazarán contratos directos entre privados.

Sergio Mengoni, director general de Total Austral y country chair de TotalEnergies en el país.

Diversificar orígenes y mercados

Mengoni manifestó que la otra clave es la diversificación y planteó dos planos. El primero es el origen del gas: aprovechar Vaca Muerta, pero seguir explorando otras cuencas. TotalEnergies produce en Tierra del Fuego con sus socios, y para el ejecutivo todavía hay áreas donde buscar gas convencional.

El segundo plano son los destinos. Mengoni propuso crecer a la vez en tres frentes: más gas para el mercado local, los proyectos de GNL y el mercado regional. “Eso también nos va a dar mucho más espalda en el futuro”, consideró.

Asimismo, explicó que la lógica es tener alternativas. Además de crecer, la diversificación permite que, “cuando una de estas patas por ahí no funcione tanto, podamos tener la otra que compense”. Para el ejecutivo, esos son “los mensajes claves” para el sector.

Sergio Mengoni, CEO de TotalEnergies, consideró que la clave del gas argentino es diversificar orígenes y mercados.

“Que sigamos siendo creíbles como país”

Mengoni también se refirió al anuncio que hizo el CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, en la Argentina Week de París, a comienzos de octubre. Allí TotalEnergies presentó una cartera de proyectos por casi 10.000 millones de dólares en el país, entre ellos el desarrollo offshore Alberdi.

Según Mengoni, ese mensaje muestra que el país empieza a verse con “estabilidad” y “visibilidad”. Pero advirtió que afuera la pregunta ya no es técnica. “No nos preguntan si Vaca Muerta funciona o no, sino: ‘¿Lo que está pasando acá va a durar o no va a durar?’”, contó.

Por eso pidió cuidar la credibilidad. “Evitemos que, cuando estamos hablando del RIGI, antes de que terminemos de reglamentarlo, digamos ‘lo vamos a poner en duda’. Ese tipo de cosas no ayudan. El largo plazo está en la parte técnica, en la parte política y en la continuidad”, afirmó.