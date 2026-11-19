Ampliación del Perito Moreno: TGS lleva el 50% de la obra y promete sumar 14 millones de metros cúbicos diarios en mayo.

Vaca Muerta produce cada vez más gas natural , pero buena parte del año ese gas no tiene cómo salir. Los caños están llenos y, en invierno, el país todavía importa GNL y combustibles líquidos para cubrir la demanda. Ampliar el transporte es la condición para que ese gas reemplace importaciones y llegue a los centros de consumo. En ese punto está una de las obras clave del sector: la ampliación del Gasoducto Perito Moreno , a cargo de TGS .

Su CEO, Oscar Sardi , contó en el VIII Fórum Nacional de Energía que las obras ya tienen un avance del 50% y que la capacidad nueva tiene que estar operativa el 1 de mayo.

La semana pasada quedó operativo uno de los loops, como se llaman los caños que se instalan en paralelo a los existentes para aumentar la capacidad. “Estamos corriendo contra reloj y contra El Niño”, advirtió Sardi y reconoció que el clima está golpeando con fuerza a todas las empresas que hacen obras.

Una iniciativa privada de 18 meses

TGS presentó el proyecto en 2024 como iniciativa privada. El Gobierno nacional lo declaró de interés público y lo licitó. La compañía fue la única oferente y resultó adjudicada en octubre de 2025.

El 1 de noviembre empezaron a correr los 18 meses del plazo de ejecución. La obra es la primera iniciativa privada de transporte de gas de este tipo y quedó incluida en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Asimismo, Sardi explicó que el objetivo va más allá de sumar volumen. La idea es reemplazar el gas importado, tanto por barco como en forma de combustibles líquidos, por producción local. Según sus cálculos, la obra le permitirá al país ahorrar unos US$700 millones en la balanza comercial y generará beneficios fiscales por más de US$450 millones.

La ampliación del Perito Moreno avanza al 50% y podría ahorrar 700 millones de dólares en importaciones.

De 21 a 35 millones de metros cúbicos diarios

La ampliación sumará 14 millones de metros cúbicos diarios. Hoy el Perito Moreno transporta 21 millones; con la obra llegará a 35. De ese volumen adicional, 12 millones seguirán viaje hasta Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y 2 millones irán a Bahía Blanca.

El tramo hacia Mercedes obliga a hacer obras en el sistema regulado, con condiciones muy distintas a las del Perito Moreno. Este gasoducto funciona bajo la Ley de Hidrocarburos (17.319), con tarifa en dólares.

El dato central está en Mercedes. Hoy, en invierno, TGS puede transferir a TGN unos 7 millones de metros cúbicos diarios; con la obra, la cifra subirá a 16 millones. Eso permitiría bajar de 20 a 10 u 11 millones el gas que inyecta el barco regasificador, que es todo energía importada.

Más gas para Bahía Blanca

La obra todavía no terminó y TGS ya trabaja en otra ampliación. Sumará 4,5 millones de metros cúbicos diarios para Bahía Blanca, de modo que a la ciudad lleguen 6,5 millones en lugar de 2.

Sardi vinculó ese aumento con el proyecto de urea que desarrolla Pampa Energía en Bahía Blanca. El polo petroquímico bonaerense es uno de los grandes consumidores de gas del país.

La demanda no es un problema. El sistema está 100% vendido. Cuando TGS salió al mercado con el open season, los pedidos triplicaron la capacidad que la obra podía ofrecer. Los cargadore prepagaron los contratos.

“Creo que hay una necesidad realmente importante de todos los actores de la industria”, dijo Sardi. Y anticipó que harán falta más obras para “abastecer a toda la Argentina como la Argentina requiere”.