RIGI en Vaca Muerta: el Gobierno aprobó dos obras de TGS por USD 3.245 millones

El gas de Vaca Muerta podría impulsar una nueva industria en la Patagonia: los centros de datos

El Ministerio de Economía aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de dos proyectos claves para la producción gasífera de Vaca Muerta presentados por la empresa TGS . La compañía desembolsará un total de USD 3.245 millones para optimizar el tratamiento de líquidos de gas natural (NGLs).

La nueva infraestructura incrementa la capacidad de evacuación de Vaca Muerta. El sistema actual opera cerca de su límite técnico por el gas asociado que arrojan los pozos de petróleo. Con estas inversiones, las operadoras contarán con el respaldo necesario para inyectar un mayor volumen de hidrocarburos desde sus yacimientos hacia los mercados de exportación.

Tratayén y Bahía Blanca: los dos polos de la obra

El plan de TGS contempla dos desarrollos articulados entre sí. El primer proyecto se ubica en Tratayén, el corazón geográfico del midstream en Neuquén. Allí, la empresa levantará instalaciones específicas para separar los líquidos del gas natural extraído directamente de los pozos petroleros.

La segunda etapa del proyecto consolida la ruta exportadora hacia el Océano Atlántico. TGS construirá un poliducto de 577 kilómetros de extensión. Este caño transportará los NGLs a través de la estepa patagónica hasta alcanzar el polo petroquímico de Bahía Blanca.

En la ciudad portuaria bonaerense, la firma desarrollará una planta de fraccionamiento de última generación, una planta de almacenamiento y obras complemetarias en la terminal portuaria. Las instalaciones procesarán los líquidos para su posterior comercialización en los mercados internacionales. Bahía Blanca reafirma así su perfil como el principal nodo de salida para los derivados energéticos argentinos.

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El desafío del gas rico y la barrera operativa

Vaca Muerta produce un gas rico, con alto contenido de componentes pesados como propano, butano y gasolina natural.Las petroleras necesitan extraer estos líquidos antes de despachar el gas seco a los sistemas de transporte troncal, como el Gasoducto Perito Moreno, ex Presidente Néstor Kirchner (GPNK).

Cuando las plantas acondicionadoras saturan su capacidad, las productoras enfrentan un dilema técnico. Las empresas deben restringir la apertura de válvulas en las locaciones para no inyectar gas fuera de especificación a la red nacional.

La obra de TGS elimina esta restricción operativa. El nuevo complejo libera el verdadero potencial de los bloques productores de shale. La industria petrolera reclama desde hace años la urgencia de ampliar las redes de transporte para evitar que la curva de producción choque contra un techo de cristal.

Un salto exportador para la balanza comercial

El cronograma oficial fija el inicio de las operaciones comerciales para el año 2030. A partir de esa fecha, el complejo industrial aportará ingresos anuales por USD 1.100 millones en concepto de exportaciones. Este flujo de divisas fortalece la balanza comercial de Argentina.

El propano y el butano ostentan una alta demanda global. Los países asiáticos y europeos buscan diversificar sus fuentes de suministro de manera constante. La gasolina natural, por su parte, aporta un alto valor agregado a la industria petroquímica internacional.

Impacto en la economía regional

Más allá del salto productivo, el megaproyecto dinamizará la economía real con un fuerte impacto en el mercado laboral.Los cálculos del Palacio de Hacienda estiman la creación de 19.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción de las distintas instalaciones.

Esta demanda de mano de obra beneficiará tanto a la provincia de Neuquén como al sur de Buenos Aires. Las empresas de servicios especiales, las pymes locales y las contratistas de obras civiles ya analizan sus estructuras para absorber los contratos derivados de esta iniciativa.