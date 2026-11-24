Las convocatorias incluyen puestos para perforadores y supervisores de turno en yacimientos no convencionales de la cuenca neuquina.

La industria del petróleo y el gas abrió nuevas oportunidades laborales para profesionales y técnicos que buscan incorporarse a las operaciones de Vaca Muerta . Las convocatorias incluyen puestos en ingeniería de reservorios, seguridad e higiene, perforación y compresión de gas, con vacantes en Neuquén y Buenos Aires.

Entre las empresas que participan de las búsquedas se encuentra Phoenix Global Resources , que necesita incorporar perfiles especializados para sus operaciones no convencionales. También hay oportunidades en una compañía internacional de servicios de perforación que busca trabajadores para desempeñarse en la cuenca neuquina.

Las posiciones requieren distintos niveles de experiencia, desde profesionales con más de 10 años de trayectoria en Oil & Gas hasta trabajadores con experiencia específica en equipos de perforación.

Las empresas de servicios petroleros buscan trabajadores con experiencia en equipos de perforación y operaciones en Vaca Muerta.

Phoenix Global Resources busca un ingeniero de reservorios

Una de las oportunidades laborales está dirigida a ingenieros con experiencia en el desarrollo de activos no convencionales. Phoenix Global Resources busca incorporar un ingeniero de Reservorios Senior, con base en la Ciudad de Buenos Aires y participación en la definición de estrategias de desarrollo y optimización de sus activos en Vaca Muerta.

El puesto requiere un profesional graduado en Ingeniería y, preferentemente, con formación de posgrado o maestría en Reservorios o Explotación de No Convencionales. Entre las condiciones excluyentes se encuentra contar con al menos diez años de experiencia en la industria Oil & Gas y una trayectoria comprobable en proyectos no convencionales de Vaca Muerta. La compañía valorará especialmente a quienes tengan más de cinco años de experiencia específica en este tipo de desarrollos.

Las tareas incluyen evaluar estrategias de desarrollo, analizar el espaciamiento entre pozos, estudiar los factores de recobro y detectar interferencias entre pozos nuevos y existentes. También deberá realizar diagnósticos avanzados de producción, modelado analítico y caracterización dinámica de reservorios.

Otro de los ejes del trabajo será la optimización de los diseños de completación y fractura hidráulica, a partir del análisis del desempeño de los pozos, la intensidad de apuntalante y las interferencias conocidas como frac hits.

Para postularse es necesario contar con dominio de herramientas especializadas, además de experiencia en plataformas de visualización y análisis de datos como Spotfire y Power BI. También se requieren conocimientos de caracterización de fluidos (PVT), mecánica de fractura hidráulica y curvas de declinación. El inglés avanzado, tanto oral como escrito, es otro de los requisitos. Los interesados deben enviar su CV a [email protected] e indicar en el asunto del correo la referencia del puesto.

Búsqueda laboral para trabajar en operaciones en Neuquén

Otra de las convocatorias apunta a incorporar un supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (HSE) para una compañía operadora del sector petrolero. El puesto tendrá lugar en yacimientos y locaciones operativas de Neuquén, con un diagrama de trabajo 1x1 y pernocte.

La persona seleccionada deberá supervisar las condiciones de seguridad durante las operaciones de perforación, workover y fractura hidráulica. Entre sus responsabilidades estarán las inspecciones en campo, la identificación de riesgos críticos, el control de permisos de trabajo y la evaluación del desempeño de contratistas y compañías de servicios.

La búsqueda está orientada a licenciados en Seguridad e Higiene o profesionales de otras disciplinas que cuenten con una especialización en esa área. Se trata de un requisito excluyente. Además, se solicitan al menos ocho años de experiencia en supervisión operativa HSE y gestión de contratistas, con antecedentes en yacimientos no convencionales y, particularmente, en operaciones de workover y fractura.

También es necesario contar con conocimientos de seguridad operacional, control de equipos y líneas de alta presión, operaciones simultáneas (SIMOPS), gestión ambiental, auditorías e investigación de incidentes. Se valorará la experiencia en el manejo de herramientas informáticas para el seguimiento de indicadores y la gestión de incidentes, además de conocimientos de inglés técnico. Para participar de la selección, los postulantes deben enviar su currículum con el asunto "Supervisor HSE".

Las búsquedas laborales incluyen posiciones en perforación, seguridad e higiene y desarrollo de reservorios.

Una compañía internacional busca perforadores para Vaca Muerta

La actividad en la cuenca neuquina también impulsa la demanda de trabajadores con experiencia directa en equipos de perforación. Una compañía internacional especializada en servicios busca incorporar perforadores para sus operaciones en yacimientos no convencionales.

La posición tendrá un diagrama de campo 14x7, con actividad en Vaca Muerta. Entre los requisitos se solicita contar con estudios secundarios completos y experiencia comprobable de al menos ocho años en operaciones de perforación o dos años de desempeño específico como perforador.

La empresa requiere experiencia en equipos con tecnología Top Drive y sistemas AC automatizados, además de certificación vigente de Well Control, que es excluyente. También se necesitan conocimientos de control de pozo, lodos de perforación, tubulares, bombas de lodo, casing, cementación, pesca y manejo de contingencias operativas.

Se valorarán especialmente las capacidades para conducir equipos de trabajo, tomar decisiones en situaciones de alta exigencia y mantener estándares de seguridad durante las operaciones. El manejo de herramientas informáticas y un nivel básico de inglés técnico también forman parte de los requisitos. Los interesados deben enviar su CV actualizado a [email protected] con la referencia "Perforadores NOC" en el asunto del correo.

Se buscan supervisores de turno para equipos de perforación

La misma compañía abrió una convocatoria para incorporar supervisores de turno a sus operaciones. El puesto está dirigido a trabajadores con experiencia en perforación y capacidad para coordinar cuadrillas en campo, bajo un diagrama de trabajo 14x7.

Para acceder a la posición se requiere secundario completo y al menos 8 años de experiencia en operaciones de perforación o dos años desempeñándose como supervisor o encargado de turno. La experiencia en conducción de cuadrillas y coordinación de equipos operativos es uno de los aspectos centrales del perfil buscado.

Al igual que en la convocatoria para perforadores, es excluyente contar con una certificación vigente de Well Control. También se solicitan conocimientos de control de pozo, lodos de perforación, tubulares, bombas de lodo, casing, cementación, herramientas especiales y procedimientos operativos.

La empresa requiere experiencia en equipos con tecnología Top Drive y sistemas AC automatizados, además de conocimientos de normas y sistemas de gestión HSE. El inglés técnico básico y el manejo de herramientas informáticas completan las condiciones de la búsqueda.

Entre las competencias valoradas se encuentran el liderazgo de equipos, la capacidad para resolver situaciones críticas, la organización de las operaciones y el compromiso con la seguridad. Para postularse, se debe enviar el CV a [email protected] con el asunto "Supervisores de Turno NOC".

Trabajar en Vaca Muerta: Phoenix busca un especialista en compresión de gas

Otra de las oportunidades laborales está vinculada con el desarrollo de infraestructura para la producción de gas. Phoenix busca un especialista Senior en Compresión para trabajar en Neuquén, bajo una modalidad híbrida que combina tareas de oficina y visitas a los yacimientos de Vaca Muerta.

El puesto tendrá entre sus principales responsabilidades definir la estrategia de compresión de gas de la compañía, gestionar la flota de equipos y optimizar su disponibilidad, confiabilidad, costos y rendimiento. También deberá participar en licitaciones, negociaciones y contratos con proveedores especializados, además de supervisar la instalación, puesta en marcha y operación de los equipos.

La convocatoria está dirigida a profesionales graduados en Ingeniería Mecánica, Química, en Petróleo, Electromecánica o carreras afines. Se requiere un mínimo de diez años de experiencia en compresión de gas en actividades upstream o midstream, de los cuales al menos cinco deben estar vinculados con estrategias de flota o gestión de contratos.

Entre los conocimientos técnicos solicitados figuran el manejo de compresores reciprocantes Ariel o equivalentes y motores Waukesha, Caterpillar o Cummins. También se requiere experiencia con Ariel Performance o programas similares para dimensionamiento y evaluación de rendimiento, además de dominio avanzado de Excel y Power BI. El inglés avanzado y la disponibilidad para trabajar regularmente en los yacimientos son otras de las condiciones necesarias para acceder al puesto.