Los pozos de Vaca Muerta son cada vez más largos y se terminan cada vez más rápido. Según a un informe privado al que accedió +e , un equipo de Nabors trabaja a 7488 metros en La Amarga Chica , mientras que el tiempo promedio para perforar un pozo bajó a 15 días.

El listado incluye 21 pozos con profundidad final programada. De ellos, 14 superan los 6000 metros y cinco pasan los 7000. Si se toman solo los que superan los 5000 metros, el promedio ronda los 6700 metros de pozo, sumando el tramo vertical y la rama horizontal .

Cuatro de esos cinco pozos son de YPF. El más largo es el LAJE-43, en La Angostura, con 7900 metros programados. Le siguen el ELG-236H, en Entre Lagos, con 7654; el LAJE-247, también en La Angostura, con 7400, y el LACH-434, en La Amarga Chica, con 7125.

Pozos de más de 7000 metros

El quinto pozo de esa lista es de Chevron: el ET-1952, en El Trapial, con 7000 metros programados. Lo perfora el HP-447 de Helmerich & Payne. Los pozos de YPF están repartidos entre equipos de DLS Archer y de H&P, las dos contratistas con más unidades para la petrolera.

El caso que más llama la atención es el del NBS-990. El equipo de Nabors perfora el LACH-889 de YPF en La Amarga Chica y ya alcanzó los 7488 metros, la mayor profundidad actual de todo el parte. El listado no informa cuál es la meta final de ese pozo.

Pluspetrol tiene dos pozos cerca del final en Bajo del Choique. El BDC-1051 llegó a 6667 metros de los 6670 programados, y el equipo ya desarma la herramienta. En el BDC-1312, a 6565 de 6900 metros, entuba cañería de 5 pulgadas. Tango Energy, en Charco del Palenque, va por 5949 metros.

Las operadoras reducen los tiempos de perforación en Vaca Muerta.

Ramas horizontales cada vez más largas

La mayor parte de esos metros está en la rama horizontal, el tramo que recorre la roca generadora. Según Tecnopatagonia, el promedio ronda hoy los 3300 metros. Unos seis pozos superan los 4500 metros. Esa extensión ayuda a explicar por qué pozos como el LAJE-43 o el ELG-236H pasan con holgura los 7000 metros totales.

El récord ya llegó a 4770 metros de rama lateral perforados en una sola corrida, sin sacar la herramienta del pozo. Según el mismo relevamiento, otros tres pozos alcanzaron marcas parecidas. La marca figura en el informe de octubre, el mismo que contó 47 equipos en el shale neuquino.

El parte muestra cada etapa de esos pozos. En Mata Mora, un equipo de San Antonio entuba el pozo guía de Phoenix. En Bajada del Palo Este, el NBS-F37 de Vista perfora la fase intermedia con trépano de 8 3/4 pulgadas, y en La Caverna el NBS-F7 de YPF avanza con parámetros direccionales de SLB.

Pozos en 15 días

El otro cambio es la velocidad de perforación. Según Tecnopatagonia, un pozo de Vaca Muerta tarda hoy en promedio 15 días en perforarse, y algunos se completan en menos de diez. Así, cada equipo puede encadenar más pozos por año.

En el tercer trimestre, 42 equipos de perforación activos en Vaca Muerta hicieron 138 pozos, más de tres por equipo en apenas tres meses. El reporte de ese período remarcó que los equipos no solo aumentaron en cantidad, sino que también perforan con más rapidez.

El acumulado del año llegaba a 383 pozos perforados hasta septiembre. Tecnopatagonia proyecta cerrar 2026 con unos 540, cerca del objetivo de 600 por año que surge de los planes de inversión. Para 2027 prevé sumar cinco equipos y llegar a 50 en la formación.

El parte del 18 de noviembre también muestra el inicio de ese ciclo. En La Calera, el equipo PLUS-002 de Pluspetrol empezó el LCA-3221: va por 265 metros de los 6500 programados. En Puesto Rojas, el SAI-318 de PCR perfora el pozo guía a 61 metros, con presencia de basalto y pérdidas parciales.