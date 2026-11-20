Techint ganó los caños de Argentina LNG y se completa el mapa de proveedores del proyecto.

La licitación por los caños del Argentina LNG quedó cerrada esta semana. Horacio Marín confirmó que Tenaris , la empresa del Grupo Techint , se quedó con la provisión de los caños de 24 pulgadas para el megaproyecto de exportación de gas que impulsan YPF , la italiana Eni y la emiratí XRG . Con esa adjudicación, sumada a las de ductos y plantas, quedaron definidas casi todas las grandes licitaciones antes de la decisión final de inversión.

El otro ducto, el gasoducto de 48 pulgadas, quedó repartido entre dos firmas extranjeras. La española Grupo Cuñado se llevó un tramo de unos 200 kilómetros, que se hará con acero indio de ArcelorMittal . La griega Corinth Pipeworks (CPW) tendrá a su cargo los 300 kilómetros restantes. El mismo Marín explicó que la empresa de Paolo Rocca no se presentó en esta licitación porque no puede fabricarlo en el país.

Una subasta inversa con siete oferentes

YPF y sus socios eligieron otra vez la subasta inversa, el mismo mecanismo que habían usado para la obra civil. Compitieron siete empresas internacionales por una compra estimada en 2000 millones de dólares. Según fuentes del proceso, los precios cerraron un 19% por debajo de las referencias de mercado, lo que implicaría un ahorro cercano a 380 millones de dóalres.

Para Tenaris, el contrato significa fabricar unas 100.000 toneladas de acero en el país. La producción tendrá como base la planta SIAT de Valentín Alsina, en Lanús, que había suspendido personal tras perder un contrato anterior. Según trascendidos, la compañía sumaría a las plantas de Campana y Florencio Varela para cumplir los plazos.

Hay que recordar que, a fines de 2025, Welspun le había ganado los caños del gasoducto de Southern Energy, por unos 203 millones de dóalres. Después, que la UTE Techint- Sacde perdió la construcción de ese ducto frente a Víctor Contreras y Sicim, y en julio quedó afuera de la obra de Argentina LNG.

Argentina LNG y Southern Energy: el objetivo de exportar hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL desde 2030.

Quién construirá los ductos de Argentina LNG

El 9 de julio se conoció quién levantará los dos ductos paralelos del proyecto: un consorcio formado por la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos. La obra, valuada en torno a 1200 millones de dólares, unirá Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con Sierra Grande, en Río Negro, a lo largo de unos 527 kilómetros.

Esa compulsa también se definió por subasta inversa electrónica, una modalidad casi inédita en el país para obras de esta escala. La oferta de Techint-Sacde habría quedado alrededor de un 15% por encima de la ganadora. El contrato quedó atado a la decisión final de inversión (FID), sin la cual no arranca ninguna obra.

Pumpco pertenece a MasTec, la compañía controlada por Jorge Mas, dueño del Inter Miami, y es su primera adjudicación en la Argentina. Contreras Hermanos, que había participado en el diseño y la ingeniería del ducto, no podía presentarse como contratista principal en una licitación internacional, por eso se sumó al consorcio extranjero.

Las plantas de tratamiento de gas

Antes de los ductos se habían definido las plantas. En junio, YPF y Eni eligieron a la UTE SACDE-Tecnimont para diseñar la planta de tratamiento y separación de gas en Neuquén. Tendrá dos trenes de 25 millones de metros cúbicos diarios cada uno, y las estimaciones preliminares hablan de una inversión de más de 7000 millones de dólares.

En esa compulsa quedaron afuera dos consorcios de peso: uno integrado por Techint y Saipem, y otro formado por la china CPECC, McDermott y AESA.

McDermott tuvo revancha a fines de septiembre, cuando trascendió que se había quedado con la planta de tratamiento y fraccionamiento de líquidos en Río Negro, donde se separarán etano, propano, butano y gasolina. La empresa estadounidense es una de las piezas que respaldan el financiamiento de 6000 millones de dólares acordado con Estados Unidos.

Lo que falta definir

Todavía no hay ganador para los dos buques licuefactores (FLNG), de 6 millones de toneladas anuales cada uno, que se instalarán frente al Golfo San Matías. Según fuentes consultadas, la surcoreana Samsung Heavy Industries es una de las favoritas, por su experiencia con Eni en Mozambique. En 2025 también se habló de negociaciones con la china Wison.

La FID de Argentina LNG está prevista para el 30 de noviembre. La primera etapa demandaría unos 29.000 millones de dólares, y el proyecto completo podría llegar a 51.000 millones de dólares. Con la aprobación del RIGI, solo falta cerrar un financiamiento cercano a los 20.000 millones de dólares.

Mientras se definían los caños, en Sierra Grande, la localidad rionegrina donde estará la terminal de exportación, se desarrollaba la audiencia pública por el proyecto. Según YPF, los dos barcos fábrica empezarían a convertir el gas de Vaca Muerta en GNL a partir de 2031.