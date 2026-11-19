Patagonia Gold firmó un acuerdo con Pan American Silver para adquirir el 100% del proyecto de oro y plata Don Sixto , ubicado en Malargüe . El yacimiento, que permanece sin actividad desde 2007, volverá a ser evaluado para determinar sus posibilidades de desarrollo bajo la legislación minera y ambiental de Mendoza.

La operación se anunció durante la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026 y marca el desembarco de Patagonia Gold en un proyecto histórico de la provincia. La compañía buscará estudiar alternativas técnicas para avanzar con el yacimiento, descubierto en 1996 y conocido anteriormente como La Cabeza.

Patagonia Gold comprará el 100% del proyecto Don Sixto

El acuerdo definitivo contempla la adquisición de la totalidad de las acciones de Cognito Limited, sociedad titular del proyecto Don Sixto, e incluye también los terrenos superficiales vinculados al yacimiento. La operación se concretará a través de Patagonia Gold Six Inc., una subsidiaria de la compañía argentina.

Ubicación del proyecto de oro Don Sixto, en Mendoza. (Imagen: Gob. de Mendoza)

De acuerdo a información oficial, la transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas entre las partes e incluye pagos en distintas etapas y una regalía sobre la eventual producción futura.

El anuncio fue realizado en el marco de la cumbre minera que se desarrolla en Mendoza. Allí, el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, destacó la decisión de invertir en un proyecto que lleva casi dos décadas sin actividad.

“Queremos destacar la llegada de Patagonia Gold a Mendoza, a través de la adquisición del histórico proyecto Don Sixto, ubicado en el departamento de Malargüe, uno de los proyectos de oro y plata más emblemáticos de nuestra provincia. Esta empresa de capitales argentinos conoce perfectamente la exigente legislación ambiental mendocina y toma el compromiso de estudiar las alternativas técnicas que permitan desarrollar el proyecto en ese marco. Esto demuestra que Mendoza puede atraer inversiones conjugando desarrollo minero, innovación tecnológica y respeto por nuestras normas ambientales”, sostuvo.

Un proyecto de oro que lleva casi 20 años sin actividad

Don Sixto fue descubierto en 1996 y posteriormente quedó en manos de Exeter Resource Corporation. La empresa suspendió sus actividades de exploración en 2007, luego de la sanción de la Ley provincial 7.722, que establece restricciones al uso de determinadas sustancias químicas en la minería metalífera.

Desde entonces, el yacimiento permaneció sin desarrollar. La adquisición por parte de Patagonia Gold abre una nueva instancia de evaluación para determinar qué alternativas técnicas podrían permitir su desarrollo dentro de las condiciones que establece la normativa mendocina.

La compañía cuenta con más de 25 años de experiencia en la actividad minera en Argentina. Actualmente desarrolla el proyecto Calcatreu, en Río Negro, y trabaja en la planificación del desarrollo subterráneo del yacimiento Cap Oeste, en Santa Cruz. Con Don Sixto, suma una nueva iniciativa a su cartera de activos en el país y apuesta a evaluar el potencial geológico de Malargüe.

Patagonia Gold desembarca en Mendoza y compra un histórico proyecto de oro en Malargüe

Qué necesita Patagonia Gold para avanzar con el proyecto en Mendoza

La compra de Don Sixto no habilita por sí misma el inicio de nuevas actividades mineras. Cualquier avance deberá atravesar los procedimientos de evaluación ambiental previstos por la legislación provincial.

Para comenzar las tareas de exploración, la empresa tendrá que presentar un Informe de Impacto Ambiental (IIA). La documentación será analizada por equipos técnicos interdisciplinarios y organismos con competencias específicas, entre ellos el Departamento General de Irrigación y las autoridades municipales correspondientes.

Una vez cumplidas las instancias de evaluación, deberá tramitarse la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante la Autoridad Ambiental Minera.

En tanto, al ser un proyecto de minería metalífera, Don Sixto deberá ajustarse a las disposiciones de la Ley 7.722. La norma establece restricciones sobre el uso de determinadas sustancias químicas y exige que la Declaración de Impacto Ambiental cuente con ratificación legislativa.

“En Mendoza la pregunta es cómo hacemos minería. Y nuestra respuesta es concreta y empírica: con reglas claras, previsibilidad, con controles ambientales, cuidando el agua y generando oportunidades para nuestros trabajadores y escenarios de inversión propicios para nuestras empresas”, expresó Cornejo.

La operación entre Patagonia Gold y Pan American Silver se suma a los anuncios de inversión que se presentan durante la cumbre minera de Mendoza.