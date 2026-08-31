Calcatreu volvió a producir y concretó su tercer despacho de oro y plata en Río Negro

El proyecto minero Calcatreu , ubicado en la Región Sur de Río Negro, retomó sus operaciones y concretó su tercer despacho de doré de oro y plata , con un volumen cercano a las 996 onzas equivalentes de oro (AuEq) . El envío se realizó después del levantamiento de la suspensión preventiva que había dispuesto el Gobierno provincial por incumplimientos detectados en el proyecto.

Según informó la compañía, el despacho estuvo compuesto por unas 980 onzas de oro y 1.099 onzas de plata . En términos de oro equivalente, el volumen casi duplicó el registrado en el primer envío, realizado en junio, cuando se habían despachado 518 onzas AuEq.

El nuevo despacho se produce en el marco del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Río Negro y Minera Calcatreu, luego de la suspensión temporal de las operaciones. La provincia había planteado una serie de incumplimientos y abrió una instancia de diálogo con la empresa para avanzar en su corrección y establecer condiciones para la continuidad del proyecto.

Calcatreu volvió a producir luego de la suspensión parcial que la Provincia había dispuesto en agosto (Imagen: Gob. Río Negro)

La razón detrás de la suspensión de las tareas en Calcatreu

La paralización parcial de las tareas en el proyecto minero se había definido a mediados de agosto. En ese momento, el gobierno de Río Negro había dispuesto la medida ante el incumplimiento de compromisos concretos asumidos por la empresa con la Provincia, el Municipio de Ingeniero Jacobacci y la comunidad en relación al empleo local.

La decisión, confirmada por la propia compañía, Patagonia Gold Corp, respondió a que la firma no venía cumpliendo con el porcentaje de mano de obra rionegrina establecido por la normativa provincial 80/20.

Calcatreu retomó las tareas de procesamiento

El incremento del volumen despachado está vinculado con el avance de las tareas de lixiviación, recuperación y procesamiento, que comenzaron en abril. La empresa indicó que trabaja en la normalización progresiva de las operaciones y en la evaluación del impacto que tuvo la suspensión sobre sus objetivos productivos.

El secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro, señaló que la reactivación permitió recuperar distintos componentes del proceso productivo y remarcó que la Provincia busca sostener las inversiones, aunque bajo las condiciones acordadas.

“Desde el Gobierno provincial siempre buscamos resolver las diferencias a través del diálogo y la construcción de consensos. Queremos que las inversiones avancen, que los proyectos produzcan y que generen nuevas oportunidades, pero ese crecimiento tiene que darse respetando los compromisos asumidos con nuestra gente y con las comunidades”, señaló.

El proyecto minero Calcatreu concretó ahora su tercer despacho de oro y plata. (Imagen: Gob. Río Negro)

El acuerdo entre la Provincia y Minera Calcatreu contempla, entre otros puntos, la incorporación progresiva de 30 trabajadores, la capacitación de otras 30 personas y la prioridad para la contratación de mano de obra rionegrina en futuras búsquedas laborales. También establece medidas relacionadas con seguridad e higiene y mecanismos de seguimiento de los compromisos asumidos.

Qué implica el nuevo despacho de oro y plata

De acuerdo a información oficial, el tercer despacho constituye una señal de recuperación de la actividad después de la interrupción preventiva y muestra un aumento en el volumen obtenido respecto de los primeros envíos.

Aberastain Oro sostuvo que el objetivo es compatibilizar la continuidad de la producción con el cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de Calcatreu.

“Hoy los aspectos productivos pudieron volver a ponerse en marcha y la empresa puede seguir trabajando para alcanzar sus objetivos de producción. Ese es el camino que buscamos: acompañar, generar previsibilidad y encontrar soluciones, pero teniendo siempre como prioridad que lo acordado se cumpla y que el desarrollo deje beneficios concretos en Río Negro”, agregó.

Para la provincia, la suspensión implicó generar una instancia para corregir los incumplimientos detectados. El acuerdo posterior permitió reanudar las actividades y avanzar hacia una normalización de las operaciones.

Calcatreu, en el centro de la expansión minera de Río Negro

Calcatreu es uno de los principales proyectos de la estrategia de expansión minera de Río Negro y apunta a ampliar la actividad productiva en la Región Sur, con impacto sobre el empleo y la demanda de bienes y servicios locales.

El Gobierno provincial busca que el desarrollo del proyecto se traduzca también en empleo, capacitación y participación de proveedores rionegrinos. En ese marco, el nuevo despacho llega mientras la Provincia intenta consolidar una política minera que combine la llegada de inversiones con mayores exigencias sobre el cumplimiento de compromisos laborales, ambientales y de seguridad.