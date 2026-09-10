Litio a toda máquina: el carbonato creció 15,9% en julio y acumula 44,3% en 2026

El sector minero argentino mostró una foto de contrastes durante julio de 2026. Mientras el litio consolida su posición como uno de los principales motores de la actividad, los minerales metalíferos —encabezados por el oro y la plata — atraviesan un retroceso en la comparación interanual. Así lo revela el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) publicado por el INDEC .

Dentro de la categoría "Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos" se registró un alza interanual del 9,8% y un acumulado del 46,9%, el rubro determinante fue el carbonato de litio y otros minerales de litio. Este segmento trepó a los 407,0 puntos de índice, lo que representa un crecimiento del 10,8% interanual y un acumulado anual del 49,7%. De acuerdo con el informe, esta variable aportó una incidencia positiva de 9,9 puntos porcentuales en la categoría de productos químicos y resultó la de mayor peso en el grupo.

En términos de producción física, las cifras confirman la tendencia: en julio de 2026 se obtuvieron 9.431,7 toneladas de carbonato de litio, un 15,9% más que en el mismo mes de 2025. Asimismo, el acumulado enero-julio marca un incremento del 44,3% frente a igual período del año anterior, según los datos de la Dirección Nacional de Estadísticas Económicas y la Dirección de Estadísticas Mineras, Manufactureras, Energéticas y de la Construcción del INDEC.

El resto de los minerales que integran esta categoría tuvo un comportamiento dispar. La calcita o carbonato de calcio registró un índice de 96,6 puntos, con una suba interanual de 5,6% y una acumulada de apenas 1,9%. Los minerales de boro —que incluyen tincal, ulexita, hidroboracita y colemanita— cayeron 8,3% interanual, aunque acumulan una suba del 24,6% en el año, con una incidencia negativa de -0,4 puntos. Por su parte, el resto de los minerales industriales de este segmento, entre los que destacan el sulfato de sodio natural y la piedra caliza, avanzó un 13,9% interanual.

Caída en oro, plata y doré

En la vereda opuesta, la "Extracción de minerales metalíferos" —categoría que comprende oro, plata, doré y otros metales— registró un índice de 52,5 puntos, con una baja del 12,4% respecto de julio de 2025. Para el acumulado enero-julio, la retracción fue más moderada, alcanzando un -0,7% en la comparación interanual.

Dentro de este grupo, el rubro "Plata y oro y sus concentrados" alcanzó un índice de 132,9 puntos, con una caída del 9,9% interanual y un impacto negativo de -7,3 puntos sobre la categoría. La contracción fue más pronunciada en el bullón dorado o doré, cuyo índice cayó a 28,7 puntos (-20,7% interanual), con una incidencia de -5,3 puntos. En tanto, el ítem "Resto" de los minerales metalíferos —que abarca hierro, cobre, plomo, zinc, molibdeno y otros minerales no ferrosos y sus concentrados— mostró la dinámica opuesta: aunque conserva un nivel bajo en términos absolutos (1,3 puntos), registró un salto del 79,3% interanual y del 14,1% acumulado, aportando una incidencia de 0,3 puntos.

Panorama general: el peso del litio transforma la matriz

El informe del INDEC sintetiza el mapa general de la industria. Por un lado, la categoría "Minerales no metalíferos y rocas de aplicación" —que incluye litio, arenas de fracturación, clínker y granito, entre otros— aumentó un 19,7% interanual y un 33,7% en el acumulado anual, aportando 19,7 puntos al nivel general del IPI minero.

Por otro lado, los minerales metalíferos restaron 0,7 puntos de incidencia al índice general. Con este escenario, el IPI minero global de julio de 2026 se posicionó en 146,0 puntos, lo que representa un avance interanual del 3,7% y una suba acumulada del 7,7%.

Este contraste confirma una tendencia estructural en la minería argentina: el litio gana terreno de manera acelerada en la matriz productiva, mientras que los yacimientos de metales preciosos enfrentan una fase de menor volumen de producción.

FUENTE: INDEC