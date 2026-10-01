San Juan se mira en el espejo de Vaca Muerta y trata de anticiparse

Neuquén se transformó en una suerte de laboratorio demográfico del país, y el Gobierno de San Juan parece decidido estudiarlo de cerca. Con la minería del cobre en el horizonte, la provincia cuyana busca anticipar el impacto de una llegada masiva de familias, trabajadores y empresas.

Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan, definió a Neuquén como "un buen espejo en dónde vernos". Lo dijo en diálogo con Radio Sarmiento, según informó Tiempo de San Juan. El funcionario de Marcelo Orrego aclaró una diferencia central: el cobre tiene un proceso de inversión más lento que el petróleo, y esa demora da margen para adaptarse.

Aciar sostuvo que la atracción no se limita al trabajo dentro de la mina. Según explicó, el fenómeno arrastra comercios y servicios que generan mano de obra, y anticipó la llegada de franquicias a la provincia.

Neuquén en números

Los registros continuos de cambios de domicilio de la Dirección Nacional de Población (RENAPER) confirman la tendencia. Su director, Mariano Fagalde, define a Neuquén como "polo de atracción" y los numeros avalan esta idea:

Entre 2020 y 2026 ingresaron 122.369 personas de otras jurisdicciones y egresaron 77.559 , con una ganancia neta de +44.810 residentes .

de otras jurisdicciones y egresaron , con una . Las entradas anuales pasaron de 9.845 en 2020 a 23.239 en 2025 , un +135% . En 2026 se registraron más de 15.200 ingresos hasta julio.

a , un . En 2026 se registraron hasta julio. Se contabilizaron además 34.577 desplazamientos intraprovinciales entre departamentos.

El departamento Confluencia absorbe el 61,2% de los ingresos interprovinciales (74.860 personas) y aporta +27.730 al saldo neto. Añelo, núcleo operativo de Vaca Muerta, concentra el 9,3% (11.409 personas), con un saldo de +5.627. Su volumen anual de entradas se multiplicó por 3,7 entre 2020 y 2025, el salto proporcional más pronunciado del análisis. El eje cordillerano (Lácar y Los Lagos) suma el 12,6%, con 15.405 personas, por razones de turismo y servicios.

Confluencia concentra el 61,2% de los ingresos interprovinciales a Neuquén.

Qué proyecta San Juan

Aciar citó una proyección nacional que ubica a San Juan en 1.400.000 habitantes dentro de 20 años, frente a unos 850.000 actuales. El Censo 2022 había contado 818.234. Sobre la base que usa el funcionario, el aumento ronda los 550.000 habitantes. Otras estimaciones oficiales son más moderadas: el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, calculó entre 80.000 y 100.000 personas más en el pico de actividad minera.

El capital que sostiene esa expectativa es otro eje. Aciar mencionó unos 100.000 millones de dólares comprometidos en el país bajo el RIGI, con 30.000 millones para San Juan. El listado oficial de proyectos aprobados suma 23 iniciativas por u$s 49.768 millones, y San Juan reúne cuatro por u$s 13.510 millones .

Para financiar caminos y obras, la provincia colocó un bono de US$600 millones bajo ley de Nueva York, a nueve años. Fue su regreso al mercado internacional tras 27 años, con una demanda de US$1.037 millones.

San Juan ya siente el primer impacto en el mercado inmobiliario. Aciar describió una fuerte demanda de casas en barrios privados y advirtió que, cuando llegue el perfil más trabajador, la presión pasará a los alquileres. Recomendó mirar las viviendas modulares de Neuquén, una solución rápida para los trabajadores temporarios.

Empleo local y nuevas empresas

La provincia respondió con la Ley de Desarrollo Local Minero, que la Legislatura aprobó por 32 votos a favor y dos en contra. Fija metas progresivas de 80% de trabajadores sanjuaninos y 60% de compras locales, siempre que exista oferta competitiva. Su registro de proveedores (REPROMIN) está en licitación y el sistema llegaría en diciembre.

En el plano comercial, Mercado Libre proyecta un centro de distribución de unos 4.000 m² en 9 de Julio, con apertura estimada en el primer semestre de 2027 y unos 200 puestos de trabajo.

El cruce de los datos dibuja un mapa claro: el sector energético es uno de los principales motores de la circulación poblacional hacia Neuquén. Para San Juan, la lección es anticipar vivienda, servicios y caminos mientras el cobre madura.