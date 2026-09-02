Neuquén, imán poblacional: Vaca Muerta impulsa una migración interna récord

El país está cambiando. Los registros continuos de cambios de domicilio que procesa la Dirección Nacional de Población (RENAPER) confirman una tendencia sostenida entre 2020 y 2026 : Neuquén se afirma como uno de los principales motores de atracción económica y poblacional de Argentina, según el análisis difundido por el Director Nacional de Población, Mariano Fagalde , quien define a la provincia como un "polo de atracción".

Entre 2020 y 2026 ingresaron a la provincia 122.369 personas procedentes de otras jurisdicciones, frente a 77.559 egresos . El resultado arroja una ganancia neta de +44.810 residentes , cifra que grafica la magnitud del fenómeno migratorio hacia el territorio neuquino.

El ritmo de llegadas creció de forma sostenida: las entradas anuales pasaron de 9.845 en 2020 a 23.239 en 2025, un incremento del +135%. La tendencia continuó firme en 2026, con más de 15.200 ingresos registrados hasta julio de ese año.

A la par del flujo interprovincial, la provincia también registró una intensa reconfiguración interna: se contabilizaron 34.577 desplazamientos intraprovinciales entre departamentos, un dato que evidencia una constante reorganización territorial a escala local.

Los polos de atracción

Como principal nodo urbano y de servicios de la provincia, el departamento Confluencia absorbe el 61,2% de los ingresos interprovinciales, equivalentes a 74.860 personas, y aporta +27.730 al saldo neto provincial. Es, por lejos, el destino con mayor capacidad de atracción dentro de Neuquén.

Previsiblemente, el fenómeno con mayor vínculo directo con el sector energético se observa en Añelo, definido como el núcleo operativo de Vaca Muerta. El departamento representa el 9,3% de las llegadas interprovinciales, con 11.409 personas, y un saldo neto de +5.627. Su volumen anual de entradas se multiplicó por 3,7 entre 2020 y 2025, el salto proporcional más pronunciado de todo el análisis y un indicador directo de la expansión de la actividad hidrocarburífera no convencional sobre la circulación de población.

El eje cordillerano, integrado por Lácar y Los Lagos, acumula más del 12,6% de los ingresos provenientes de otras provincias, con 15.405 personas en conjunto. Este movimiento responde a una combinación de factores vinculados a los servicios, el turismo y nuevas dinámicas residenciales, distintas a la lógica productiva que explica el crecimiento de Añelo.

El desafío de anticipar la infraestructura

La expansión demográfica que reflejan los registros de RENAPER encuentra su correlato en la planificación oficial. En el marco de Argentina Energy 2026 (GBR Series), el ministro de Energía y Ambiente de Neuquén, Gustavo Medele, sostuvo que la clave de la gestión provincial pasa por anticipar la inversión en infraestructura antes de que la migración se acelere. Identificó a Añelo, Rincón de los Sauces y Plaza Huincul como las tres localidades que se transformarán en polos de desarrollo y que, por eso, concentran el esfuerzo de expansión de servicios básicos: redes de gas, sistemas de agua potable, plantas de tratamiento de efluentes, infraestructura eléctrica, escuelas y hospitales.

Su argumento central plantea que no alcanza con atraer inversión productiva si no se acompaña con la infraestructura social y de servicios necesaria para absorber a la población que llega atraída por el trabajo. Medele vinculó, además, este proceso con la formación de mano de obra local: el sistema educativo público de la provincia deberá capacitar a buena parte de los futuros trabajadores del sector energético.

Añelo: de pueblo petrolero a ciudad de cientos de miles

El intendente de la Municipalidad de Añelo, Fernando Banderet, dimensionó en el mismo foro la magnitud del desafío demográfico que enfrenta su municipio, epicentro de la actividad de Vaca Muerta. Proyectó que hacia 2031 Añelo alcanzará los 50.000 habitantes, un salto que ya representa un desafío importante en términos de infraestructura urbana.

Banderet aclaró que ese número no constituye un techo: estimó que la población continuará en expansión más allá de esa fecha, hasta ubicarse entre 200.000 y 1.000.000 de habitantes para 2050, según la evolución de la actividad.

El intendente situó además este crecimiento en un marco más amplio: sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta no quedará circunscripto a Neuquén, sino que tendrá un efecto multiplicador "aguas abajo" que impactará también a proveedores de servicios de otras provincias, mencionando específicamente a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Para Banderet, la migración interna hacia la cuenca no es solo un fenómeno local de Añelo, sino parte de un movimiento económico y poblacional de escala nacional.

Un mapa migratorio con epicentro energético

El cruce de los tres focos —Confluencia como centro de servicios, Añelo como epicentro de Vaca Muerta y el eje cordillerano como polo turístico-residencial— dibuja un mapa migratorio donde el sector energético funciona como uno de los principales motores de la circulación poblacional hacia Neuquén. Los datos de RENAPER, procesados de forma continua a partir de los cambios de domicilio, permiten monitorear esta reconfiguración casi en tiempo real.