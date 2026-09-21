La paradoja de Vaca Muerta y el litio: la producción crece pero cae el empleo

Hoy circularon en medios nacionales datos que confirmarían una tendencia que levanta una bandera de alerta: la minería y el petróleo crecieron 33% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, pero al mismo tiempo perdieron 7.613 puestos de trabajo . La caída ocurrió pese a la expansión de las actividades vinculadas a Vaca Muerta y al litio .

El fenómeno, eje de un informe del diario Clarín, no se limitó al sector energético. Otras ramas consideradas entre las más dinámicas de la economía también redujeron su dotación de personal: electricidad, gas y agua eliminó 600 trabajadores; la intermediación financiera perdió 8.545 puestos; y las actividades inmobiliarias registraron una baja de 21.878 empleos.

En conjunto, estos sectores perdieron más de 26.000 empleos desde noviembre de 2023. La única excepción fue el agro, que creció 155% e incorporó 12.010 puestos de trabajo.

Vaca Muerta impulsa la producción, aunque el empleo petrolero retrocede.

Reconfiguración del sector energético

Sol Pradás, analista de Invecq, explicó al diario que en los últimos meses el empleo en los sectores ganadores alternó subas y bajas, aunque se mantuvo estable en términos generales. La economista vinculó la caída previa con factores estructurales, entre ellos la incorporación de inteligencia artificial y la búsqueda de mayores niveles de productividad.

En el sector petrolero, fuentes de YPF atribuyeron la disminución del empleo a la salida de campos maduros de distintas operadoras. Las cuencas tradicionales atraviesan un declive, mientras la producción no convencional aumenta su productividad.

El economista jefe de LCG, Antonio Navarro, advirtió que, pese al dinamismo de Vaca Muerta, las cuencas de Santa Cruz y Chubut atraviesan dificultades. En minería, destacó el buen desempeño del litio y el oro, aunque señaló problemas en la actividad metalífera asociada a la construcción.

La minería argentina consolida su crecimiento, pero con menos puestos de trabajo.

Caída del empleo privado registrado

El empleo privado registrado bajó 0,1% mensual en junio y acumuló una reducción de 246.300 puestos desde noviembre de 2023. Las mayores pérdidas se concentraron en la industria, con 88.500 empleos menos, y en la construcción, con una caída de 63.000.

El retroceso del trabajo registrado tuvo como contracara una mayor expansión de la informalidad. Según datos de FIEL citados por Clarín, entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026 se perdieron 600.000 puestos registrados y surgió un millón de empleos informales, con un saldo neto de 400.000 puestos de menor calidad, ingresos y productividad.

Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo, sostuvo que los sectores más dinámicos todavía buscan un nivel de empleo acorde con las nuevas condiciones tecnológicas, económicas y de infraestructura. El especialista consideró que algunos de estos recortes podrían revertirse de un mes a otro.

FUENTE: Noticias Argentinas con información de Clarín.