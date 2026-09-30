Récord histórico: la minería argentina exportó USD 6.059 millones hasta agosto
¿Puede el litio cambiar el mapa minero? Con USD 1.467 millones exportados y un alza interanual de 190,5%, ya pesa el 24,2% de las ventas mineras.
Las exportaciones mineras de Argentina acumulan USD 6.059 millones entre enero y agosto de 2026, según el informe mensual de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, elaborado con datos de Aduana. La cifra representa un incremento interanual de 65,7% frente a los USD 3.656 millones de igual período de 2025, y se ubica 141,8% por encima del promedio de 2010-2025 para esos meses, de USD 2.506 millones. El informe la califica como récord histórico para un acumulado de ocho meses.
El dato adquiere más peso en la comparación anual: en solo ocho meses, el sector casi iguala los USD 6.074 millones que exportó en todo 2025. En agosto, las ventas mineras totalizaron USD 652 millones, con una suba interanual de 43,3%. Los productos mineros representaron el 8,7% de las exportaciones totales del país en el mes y el 9,2% en el acumulado del año.
Oro y plata: el valor crece por precios, no por volumen
Los minerales metalíferos sumaron USD 4.472 millones en el acumulado, un avance interanual de 47,4%, y explican el 73,8% de las exportaciones mineras. El oro aportó USD 3.623 millones (60% del total) y creció 42,8% interanual. La plata llegó a USD 726 millones (12% del total) y avanzó 64,1%. El resto de los metalíferos, sobre todo cobre y plomo, sumó USD 123 millones (2%).
En agosto, los metalíferos alcanzaron USD 480 millones, con un alza de 29,1% interanual y el 73,5% de las ventas del mes. El oro aportó USD 404 millones (62% del total exportado), 31,5% más que un año antes, es decir, USD 97 millones adicionales. La plata sumó USD 64 millones (10% del total), con una mejora de 12,9%, unos USD 7 millones más que en 2025. El informe atribuye ambos aumentos a la suba de los precios internacionales.
Las cantidades confirman esa lectura. Entre enero y agosto, los volúmenes exportados de oro cayeron 24,9% interanual y los de plata, 1,3%. Es decir, el mayor valor obtenido proviene de mejores cotizaciones y no de más toneladas embarcadas.
Litio: de promesa a segundo protagonista
El litio protagoniza el cambio más marcado en la estructura exportadora. En agosto vendió USD 157 millones al exterior, un salto interanual de 134,2% que marca un récord histórico para ese mes. Ocupó el segundo lugar entre los minerales más exportados, igual que en julio, y explicó el 24,1% de las ventas mineras del mes. El informe atribuye el incremento del valor a la suba de los precios internacionales.
En el acumulado, el litio alcanzó USD 1.467 millones, con un crecimiento interanual de 190,5% y una participación de 24,2% en las exportaciones mineras totales. Es la mejor posición de su historia para los primeros ocho meses de un año. A diferencia de los metales preciosos, aquí también avanzaron las cantidades: los volúmenes exportados crecieron 56,8% en lo que va del año.
El reparto de la canasta refleja el cambio. Los metalíferos pasaron de 83% del total en 2025 a 74% en 2026, mientras que el litio subió de 14% a 24%. El resto de las exportaciones, con boratos y rocas de aplicación entre los principales rubros, sumó USD 120 millones en el acumulado (2,2% más que un año antes) y USD 16 millones en agosto, una caída de 7,7%.
Suiza lidera los destinos y China gana terreno
Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur concentraron el 87% de las ventas de agosto (USD 568 millones) y el 79% del acumulado (USD 4.798 millones). Suiza encabeza el ranking con USD 1.891 millones entre enero y agosto (31% del total), con un alza de 26%. China la sigue con USD 1.546 millones (26%) y un salto de 180%. Estados Unidos suma USD 1.039 millones (17%), con un avance de 65%, y Corea del Sur, USD 321 millones (5%), con un aumento de 212%.
El caso de China se destaca en la serie histórica del anexo: su participación pasó de 17% en 2025 a 26% en los primeros ocho meses de 2026. Canadá, con USD 458 millones (8%), completa el grupo de principales compradores, con un crecimiento de 83% en el acumulado. En agosto, en cambio, sus compras retrocedieron 5% interanual, y las de Alemania cayeron 47%.
Los metalíferos dominan los envíos a los cuatro principales destinos: representaron el 75% de las ventas a ese grupo en agosto y el 72% en el acumulado. Además, esos cuatro países explican el 77% de los metalíferos exportados en los primeros ocho meses. El 23% restante se dirige sobre todo a Canadá, India, Alemania, Finlandia y Brasil.
Una advertencia sobre los datos
La Secretaría de Minería aclara que la información proviene de Aduana, tiene carácter referencial y, en algunos casos, corresponde a estimaciones, por lo que no asume responsabilidad por su exactitud.
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