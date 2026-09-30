Récord histórico: la minería argentina exportó USD 6.059 millones hasta agosto

Las exportaciones mineras de Argentina acumulan USD 6.059 millones entre enero y agosto de 2026, según el informe mensual de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, de la Subsecretaría de Desarrollo Minero, elaborado con datos de Aduana. La cifra representa un incremento interanual de 65,7% frente a los USD 3.656 millones de igual período de 2025, y se ubica 141,8% por encima del promedio de 2010-2025 para esos meses, de USD 2.506 millones. El informe la califica como récord histórico para un acumulado de ocho meses.

El dato adquiere más peso en la comparación anual: en solo ocho meses, el sector casi iguala los USD 6.074 millones que exportó en todo 2025. En agosto, las ventas mineras totalizaron USD 652 millones , con una suba interanual de 43,3%. Los productos mineros representaron el 8,7% de las exportaciones totales del país en el mes y el 9,2% en el acumulado del año.

Oro y plata: el valor crece por precios, no por volumen

Los minerales metalíferos sumaron USD 4.472 millones en el acumulado, un avance interanual de 47,4%, y explican el 73,8% de las exportaciones mineras. El oro aportó USD 3.623 millones (60% del total) y creció 42,8% interanual. La plata llegó a USD 726 millones (12% del total) y avanzó 64,1%. El resto de los metalíferos, sobre todo cobre y plomo, sumó USD 123 millones (2%).

En agosto, los metalíferos alcanzaron USD 480 millones, con un alza de 29,1% interanual y el 73,5% de las ventas del mes. El oro aportó USD 404 millones (62% del total exportado), 31,5% más que un año antes, es decir, USD 97 millones adicionales. La plata sumó USD 64 millones (10% del total), con una mejora de 12,9%, unos USD 7 millones más que en 2025. El informe atribuye ambos aumentos a la suba de los precios internacionales.

Las cantidades confirman esa lectura. Entre enero y agosto, los volúmenes exportados de oro cayeron 24,9% interanual y los de plata, 1,3%. Es decir, el mayor valor obtenido proviene de mejores cotizaciones y no de más toneladas embarcadas.

Litio: de promesa a segundo protagonista

El litio protagoniza el cambio más marcado en la estructura exportadora. En agosto vendió USD 157 millones al exterior, un salto interanual de 134,2% que marca un récord histórico para ese mes. Ocupó el segundo lugar entre los minerales más exportados, igual que en julio, y explicó el 24,1% de las ventas mineras del mes. El informe atribuye el incremento del valor a la suba de los precios internacionales.

En el acumulado, el litio alcanzó USD 1.467 millones, con un crecimiento interanual de 190,5% y una participación de 24,2% en las exportaciones mineras totales. Es la mejor posición de su historia para los primeros ocho meses de un año. A diferencia de los metales preciosos, aquí también avanzaron las cantidades: los volúmenes exportados crecieron 56,8% en lo que va del año.

El reparto de la canasta refleja el cambio. Los metalíferos pasaron de 83% del total en 2025 a 74% en 2026, mientras que el litio subió de 14% a 24%. El resto de las exportaciones, con boratos y rocas de aplicación entre los principales rubros, sumó USD 120 millones en el acumulado (2,2% más que un año antes) y USD 16 millones en agosto, una caída de 7,7%.

Suiza lidera los destinos y China gana terreno

Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur concentraron el 87% de las ventas de agosto (USD 568 millones) y el 79% del acumulado (USD 4.798 millones). Suiza encabeza el ranking con USD 1.891 millones entre enero y agosto (31% del total), con un alza de 26%. China la sigue con USD 1.546 millones (26%) y un salto de 180%. Estados Unidos suma USD 1.039 millones (17%), con un avance de 65%, y Corea del Sur, USD 321 millones (5%), con un aumento de 212%.

El caso de China se destaca en la serie histórica del anexo: su participación pasó de 17% en 2025 a 26% en los primeros ocho meses de 2026. Canadá, con USD 458 millones (8%), completa el grupo de principales compradores, con un crecimiento de 83% en el acumulado. En agosto, en cambio, sus compras retrocedieron 5% interanual, y las de Alemania cayeron 47%.

Los metalíferos dominan los envíos a los cuatro principales destinos: representaron el 75% de las ventas a ese grupo en agosto y el 72% en el acumulado. Además, esos cuatro países explican el 77% de los metalíferos exportados en los primeros ocho meses. El 23% restante se dirige sobre todo a Canadá, India, Alemania, Finlandia y Brasil.

Una advertencia sobre los datos

La Secretaría de Minería aclara que la información proviene de Aduana, tiene carácter referencial y, en algunos casos, corresponde a estimaciones, por lo que no asume responsabilidad por su exactitud.