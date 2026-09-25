Más allá del litio y el cobre: cómo la minería impulsa las economías regionales antes de exportar

El Salar de Cauchari-Olaroz, en la Puna jujeña, es la mayor operación de litio de Argentina.

La actividad minera comienza a generar valor para la economía mucho antes de que un proyecto entre en producción, antes que comience a rodar la rueda del cobre o el litio a mayor escala . Esta es una de las principales conclusiones del reciente Informe de Alcance, Materialidad y Divulgación Sistemática, realizado por M4D y Romano Group para EITI Argentina, en el marco de una consultoría financiada por el BID .

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es uno de los estándares internacionales más reconocidos en materia de transparencia. Se implementa actualmente en 55 países y constituye una referencia global para los sectores minero, petrolero y gasífero. Argentina forma parte de la iniciativa desde 2019.

Exploración, factibilidad y construcción: etapas con peso propio

El análisis detectó una creciente relevancia de las contribuciones generadas por proyectos que aún se encuentran en etapas avanzadas de exploración, factibilidad y, sobre todo, de construcción, particularmente en los segmentos de cobre y litio.

Según el informe, los proyectos en fases exploratorias y de construcción demandan inversiones intensivas y una importante contratación de trabajadores. Como consecuencia, generan masa salarial, aportes y contribuciones a la seguridad social, aun cuando todavía no registran exportaciones ni utilidades gravables.

El documento agrega, de manera textual: "El estudio evidenció una transformación en la composición de los aportes económicos asociados a la actividad minera. Al analizar los flujos relevados, se observó un crecimiento significativo de las contribuciones vinculadas al empleo formal y a la contratación de personal, impulsado por el avance de proyectos de cobre y litio en etapas de preconstrucción y construcción. Incorporar estas iniciativas al alcance del reporte permitirá reflejar de manera más precisa y verificable el impacto que la minería genera en las economías regionales antes de iniciar su etapa productiva".

El reporte se amplía

A partir de este hallazgo, EITI Argentina decidió ampliar la cobertura de su próximo reporte, que se presentará en diciembre de este año. A las 13 empresas ya invitadas a participar por su relevancia en las exportaciones mineras, se sumarán seis compañías adicionales que tuvieron proyectos en construcción durante 2024.

Entre las empresas incorporadas por proyectos en construcción se encuentran Eramine Sudamericana (Centenario-Ratones), Litio Minera Argentina (Mariana), Posco Argentina (Sal de Oro), Vicuña Argentina (Josemaría), Liex (Tres Quebradas) y Galaxy Lithium (Sal de Vida). Entre las 13 empresas originales figuran, entre otras, Minera Andina del Sol (Veladero), Oroplata (Cerro Negro), Cerro Vanguardia, Mina Pirquitas, Minera Santa Cruz (San José) y Minera Exar (Cauchari-Olaroz).

La composición de los aportes

El informe compara la composición de los flujos económicos del sector entre 2018 y 2024. En 2018, las ganancias de sociedades representaban el 40,4% del total, seguidas por derechos de exportación (19,8%), contribuciones a la seguridad social (17,9%), aportes a la seguridad social (11,7%) y créditos y débitos (4,8%).

Para 2024, la composición cambió: las ganancias de sociedades bajaron al 34%, mientras que las contribuciones a la seguridad social subieron al 29%, los aportes a la seguridad social al 13%, los derechos de exportación al 12% y los créditos y débitos también al 12%. El dato confirma el crecimiento del peso relativo del empleo formal dentro de los aportes del sector.

Próximos pasos

En Argentina, EITI reúne en un mismo espacio de diálogo y toma de decisiones a representantes del gobierno, las empresas y la sociedad civil, garantizando una gobernanza participativa y mecanismos de validación reconocidos internacionalmente.

El informe destaca además que, en todos los reportes elaborados hasta la fecha, la totalidad de las empresas mineras convocadas aportaron voluntariamente los datos requeridos, lo que fortalece la calidad, exhaustividad y credibilidad de la información publicada.

Actualmente, EITI Argentina trabaja en su Quinto Informe País, correspondiente a los períodos fiscales 2024 y 2025. Por primera vez, contará con la participación de las siete provincias adheridas: Catamarca, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz.

FUENTE: CAEM, EITI