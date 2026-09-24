Puerto Rosales: cuánto podrá cobrar Otamerica Ebytem por cargar y descargar buques petroleros

La Secretaría de Energía fijó cuánto podrá cobrar como máximo la Terminal Marítima Puerto Rosales por el uso de su muelle. La tarifa máxima quedó en 3,70 dólares por metro cúbico de hidrocarburo cargado o descargado en buques tanque , sin IVA , según la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial .

La medida lleva la firma de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti , y alcanza a Otamerica Ebytem S.A. , la empresa que opera la estación de bombeo y la terminal ubicada en la provincia de Buenos Aires , a pocos kilómetros de Bahía Blanca . El valor regirá durante cinco años desde su publicación.

No es un detalle técnico menor. Por ese muelle pasa buena parte del petróleo que llega a la costa bonaerense para ser embarcado, y cada metro cúbico que sube o baja de un barco paga este "peaje". Ahora, el tope tarifario para el quinquenio 2025-2029 quedó definido por el Estado.

Por qué el Estado pone el techo

La Ley de Hidrocarburos obliga a los concesionarios de transporte a mover el crudo de terceros si tienen capacidad vacante, sin discriminar y al mismo precio en iguales condiciones. El Decreto 44/91 le asigna a la Autoridad de Aplicación la tarea de aprobar las tarifas máximas por carga y descarga a buques.

Además, el Decreto 115/19 establece que esas tarifas se ajustan cada cinco años. La resolución aclara que las concesiones de transporte anteriores a la Ley Bases siguen rigiéndose por sus condiciones originales, por lo que el esquema aplicado es el de esos dos decretos.

El carácter de tarifa máxima tiene una consecuencia práctica: la empresa y los cargadores pueden negociar libremente precios más bajos. Lo que no pueden hacer es superar los 3,70 dólares por metro cúbico. El artículo 4° de la norma lo deja escrito sin margen de interpretación.

La terminal de Otamerica en Puerto Rosales es una de las salidas del petróleo de Vaca Muerta.

De YPF a Otamerica Ebytem

La historia de la terminal de Puerto Rosales arranca con YPF, que tenía la concesión antes de la privatización. En 1992 se creó Ebytem S.A. para explotarla y en 1995 pasó a llamarse Oiltanking Ebytem. En agosto de 2025 una asamblea aprobó el nuevo nombre: Otamerica Ebytem.

En 2019, la entonces Secretaría de Gobierno de Energía autorizó a ampliar la concesión con un oleoducto que une Puerto Rosales con la Refinería de Puerto Galván. Tres años después, ante el vencimiento de los 35 años originales, el Gobierno otorgó una prórroga por diez años a partir del 14 de noviembre de 2027.

Con esa extensión, la concesionaria asumió un plan de trabajo e inversiones. Fue la propia empresa la que pidió la aprobación de la tarifa del muelle para el período en curso. El expediente se abrió en 2025 y el informe técnico final de la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura está fechado el 28 de agosto de 2026.

Cómo se calculó la tarifa

Para llegar a ese número, la Subsecretaría de Hidrocarburos usó un modelo de flujo de fondos quinquenal: puso de un lado los ingresos proyectados y del otro los gastos e inversiones de la operación. Los costos informados por la empresa se ajustaron con el Producer Price Index (PPI) de Estados Unidos, promedio 2015-2024.

Antes de cerrar el cálculo, técnicos de la Secretaría fueron a la terminal. El 20 de noviembre de 2025 verificaron in situ las inversiones más significativas vinculadas con la calidad del servicio y la seguridad operativa. Esas obras quedaron incluidas en el cuadro tarifario, por lo que ahora tienen carácter de compromiso.

Eso implica controles. Otamerica Ebytem deberá presentar cada año una certificación técnica y contable de las inversiones ejecutadas, emitida por una entidad con experiencia comprobable. También tendrá que informar cada diciembre las tarifas efectivamente aplicadas y dar acceso a todo cargador que lo solicite en iguales condiciones.

La resolución aclara que si antes de 2029 se producen variaciones significativas en los indicadores usados para el cálculo, la concesionaria podrá pedir una revisión de la tarifa máxima.