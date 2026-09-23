Mendoza presentó en Río de Janeiro su cartera de inversiones y puso el foco en Vaca Muerta

Mendoza llevó a Brasil su plan de inversiones y acelera la exploración de Vaca Muerta

Mendoza llevó esta semana su agenda de inversiones hidrocarburíferas a Río de Janeiro . La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio , formaron parte del Mendoza Day durante ROG.e 2026 , donde presentaron ante empresarios e inversores los proyectos que la provincia tiene en petróleo convencional, crudos pesados y en Vaca Muerta.

El encuentro reunió a más de 20 representantes de compañías vinculadas con la industria y formó parte de una feria que congrega a más de 650 empresas de unos 70 países. La delegación mendocina también estuvo acompañada por Guillermo Martínez, de ProMendoza. La presentación combinó los proyectos que ya están en marcha con las áreas que la provincia busca poner en producción y los cambios regulatorios que impulsa para atraer capital privado.

Mendoza busca sumar operadores a sus áreas convencionales

Uno de los ejes planteados por Latorre fue la transformación del mapa de operadores de Mendoza. La provincia apunta a incorporar compañías de distintas escalas para trabajar sobre campos maduros, con foco en inversión, tecnología y recuperación de producción.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

"Tenemos una larga trayectoria en campos convencionales. Más de 100 años desarrollando nuestros recursos, nuestros hidrocarburos. Ahora, la realidad de hoy nos muestra una foto en la cual tenemos mucho para hacer respecto también de esos convencionales y un vector de crecimiento con el no convencional, con este tercio de Vaca Muerta que está en el territorio mendocino", afirmó Latorre.

La funcionaria sostuvo que la estrategia provincial consiste en trabajar con las empresas sobre una planificación de largo plazo y administrar las áreas como una cartera de oportunidades de inversión.

“La visión que tiene el Gobierno de la Provincia de Mendoza es trabajar en una planificación estratégica junto con el sector privado”, señaló.

En ese marco, destacó el proceso iniciado con Plan Andes de YPF, mediante el cual 16 áreas convencionales fueron transferidas a nuevos operadores especializados. Según explicó, ninguna de esas áreas dejó de producir durante el traspaso.

La provincia transfirió 16 áreas convencionales mediante el programa Plan Andes.

A ese proceso se sumaron las áreas adjudicadas en las últimas rondas y el mecanismo de licitación continua, que permite incorporar propuestas de inversión de manera permanente.

“Esto lleva a esta atomización y a la nueva formulación del mapa de operadores mendocinos”, destacó Latorre. Y agregó que el objetivo fue sumar “más actores de menor tamaño, con mayor foco, con mayor expertise y una estructura más liviana que les permitiera hacer foco en la inversión y en la tecnología, con el objetivo de que impacte directamente en la producción”.

La provincia estima que los compromisos de inversión asociados a Plan Andes y a las nueve áreas adjudicadas mediante el esquema de licitación continua rondan los US$1.000 millones.

“Parte de esos resultados de sostenimiento e incremento de la producción ya los estamos viendo, tanto con los que entraron por Plan Andes como con nuevos operadores”, afirmó la ministra.

Vaca Muerta en Mendoza avanza de la caracterización a las perforaciones

El desarrollo de Vaca Muerta en territorio mendocino fue otro de los principales temas de la presentación. Las autoridades provinciales destacaron los estudios realizados durante los últimos dos años para caracterizar el recurso y determinar su potencial antes de avanzar con nuevas inversiones.

Erio explicó: “Para nosotros es clave poder entender qué tenemos, con el potencial y con la limitación que tiene. ¿Por qué? Porque eso nos hace establecer políticas públicas de acuerdo con ese potencial y de acuerdo con esa limitación”.

Los funcionarios encabezaron el Mendoza Day durante ROG.e 2026.

Los estudios realizados entre 2024 y 2026 permitieron identificar más de 850 kilómetros cuadrados con potencial en el sur mendocino. Allí se relevaron espesores de Vaca Muerta de entre 180 y 300 metros y valores de carbono orgánico superiores al 3%.

“Está validado: hay continuidad entre los niveles de navegación. Tenemos cocina, orgánico inferior y orgánico superior, lo mismo que Neuquén”, sostuvo.

Actualmente, YPF, Quintana Energy-TSB y Tango Energy tienen proyectos vinculados con Vaca Muerta en Mendoza. YPF ya realizó perforaciones exploratorias en Paso de las Bardas Norte y CN VII A, mientras que Quintana Energy-TSB trabaja en Cañadón Amarillo y Tango Energy analiza el potencial de Payún Oeste.

“Confirma el potencial de la provincia que haya tres empresas con proyectos en Vaca Muerta Mendoza”, dijo Erio.

En el caso de YPF, la provincia anticipó una nueva campaña exploratoria con cinco pozos. “YPF hizo los primeros pozos exploratorios en dos bloques en el sur, en el límite con Neuquén, y comienza ahora una nueva campaña exploratoria con cinco nuevos pozos”, indicó.

Para llevar adelante las perforaciones se conformó un pool destinado a trasladar desde Neuquén un equipo DLS que trabajará directamente en cinco pozos mendocinos. Tres corresponderán a YPF y dos a Quintana Energy-TSB en Cañadón Amarillo.

En ese bloque, Quintana ya completó la adquisición de 205 kilómetros cuadrados de sísmica 3D, con una inversión de US$4 millones. Se trata de la primera campaña de este tipo realizada en Mendoza desde 2017.

Además, la empresa avanza con un piloto de US$40 millones. De acuerdo con la información presentada por la provincia, los permisos ambientales para los pozos ya fueron completados y la perforación está prevista para octubre, por delante del cronograma original, que contemplaba comenzar durante 2027.

Mendoza prepara una nueva Ley de Hidrocarburos

La agenda regulatoria también formó parte de la presentación ante los inversores. Latorre explicó que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto para reemplazar la actual Ley de Hidrocarburos.

“Presentamos en la Legislatura provincial una nueva Ley de Hidrocarburos. Nuestra ley va a tener 20 años, desde 2006, y la industria ha cambiado mucho en los últimos 20 años, sobre todo en la Argentina”, afirmó.

La propuesta busca contemplar el desarrollo simultáneo de los recursos convencionales y no convencionales. Para los campos maduros, el Gobierno provincial plantea herramientas destinadas a sostener la producción y avanzar sobre recursos que requieren técnicas de recuperación más complejas. Para Vaca Muerta, en tanto, incorpora incentivos para acompañar la etapa de exploración y desarrollo.

“Estos incentivos para el desarrollo de Vaca Muerta, que hace 20 años no existía como tal ni siquiera en Neuquén, y los incentivos para sostener y declinar progresivamente en materia de convencionales es, en líneas generales, lo que tiene la nueva propuesta de ley: una regulación para los próximos 50 años de la industria”, señaló Latorre.

Entre las herramientas incluidas aparecen incentivos para la exploración, la recuperación terciaria y la reactivación de pozos, además de un esquema de regalías que contempla las características y la rentabilidad de cada proyecto.

El esquema de regalías que impulsa Mendoza

Uno de los instrumentos que la provincia busca utilizar para adaptar la carga sobre los proyectos es el esquema de regalías variables.

“Tenemos regalías variables en función del precio, una metodología que venimos implementando y con muy buenos resultados”, explicó Erio.