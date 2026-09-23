Cobre San Romeleo: la DIA llegó a la Legislatura de Mendoza para su ratificación

El Gobierno de Mendoza suma un paso concreto en su estrategia de desarrollo minero. El proyecto Cobre San Romeleo , ubicado en el departamento de Malargüe, completa su evaluación ambiental y el Poder Ejecutivo remite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la Legislatura provincial para su tratamiento y ratificación.

A diferencia de las grandes explotaciones metalíferas que ocupan la agenda pública en la provincia, San Romeleo se presenta como una iniciativa de pequeña escala . Su objetivo no apunta únicamente a la extracción de mineral, sino a integrar la actividad minera con otro sector estratégico de Mendoza: el agro.

De hecho, el proyecto busca producir localmente la materia prima necesaria para elaborar sulfato de cobre, un insumo clave utilizado en la agricultura y, en particular, en la vitivinicultura mendocina.

Según explica la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorreen el comunicado oficial: "Es un proyecto de pequeña escala que además presenta una vinculación concreta con otra actividad productiva estratégica para Mendoza: busca generar en la provincia la materia prima necesaria para producir sulfato de cobre utilizado en la agricultura, particularmente en la vitivinicultura".

El camino recorrido por la evaluación ambiental

La aprobación de la DIA llega tras un extenso proceso técnico. La Autoridad Ambiental Minera (AAM), integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente, completa el procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente a la etapa de explotación minera metalífera.

Sobre ese recorrido, la ministra señala: "Cobre San Romeleo completó las distintas instancias previstas en el procedimiento de evaluación ambiental, con la intervención de organismos técnicos, científicos, académicos, provinciales y municipales, y atravesó además una audiencia pública con una amplia participación ciudadana y más del 90% de las expresiones a favor del proyecto".

La Declaración de Impacto Ambiental reúne, según la funcionaria, el resultado de ese proceso e incorpora las condiciones y obligaciones que el proyecto deberá cumplir en sus distintas etapas.

Ahora, la palabra la tiene la Legislatura

Con el expediente ya en la Casa de las Leyes, el futuro inmediato de Cobre San Romeleo queda en manos de los legisladores mendocinos. La normativa provincial establece que las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos de minería metalífera requieren ratificación legislativa para avanzar hacia su siguiente etapa.

Para el Gobierno provincial, este tipo de proyectos representa mucho más que una operación minera puntual. Latorre enmarca el avance de San Romeleo dentro de una política más amplia: "Seguimos avanzando para que Mendoza pueda desarrollar su potencial minero de manera responsable y con reglas claras".

En esa línea, la ministra remarca que este tipo de pasos permite "ampliar la matriz productiva", "agregar valor en Mendoza" y "generar nuevas oportunidades para los mendocinos".

San Romeleo se posiciona, entonces, como un caso testigo dentro del mapa minero mendocino: una experiencia de pequeña escala que combina extracción, industria local y una articulación directa con una de las actividades económicas más representativas de la provincia, la vitivinicultura.

FUENTE: Comunicado oficial de Prensa Gobierno de Mendoza y publicación de Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza.