Minería argentina: la inversión extranjera se duplicó en solo dos años

La inversión extranjera directa (IED) en la minería argentina alcanzó su nivel más alto de la historia. Según datos del Banco Central (BCRA) , el stock acumulado en el sector llegó a US$24.849 millones a marzo de 2026, una cifra que confirma la magnitud del proceso de capitalización que atraviesa la actividad.

El dato surge de un informe conjunto de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) , que además destaca que el sector viene de registrar un récord exportador en el mismo período, con envíos por US$4.742 millones.

El stock de IED en minería se duplicó en apenas dos años: pasó de US$12.402 millones en marzo de 2024 a los US$24.849 millones actuales. La comparación con septiembre de 2019 es todavía más elocuente, ya que el capital inmovilizado en el país casi se triplicó desde entonces.

Dentro de la estructura de inversión, el segmento de explotación de minas y canteras concentra la mayor parte del stock acumulado. Esta categoría pasó de poco más de US$1.000 millones en 2017 a superar los US$13.000 millones en el último registro disponible, un salto que refleja el peso creciente de los proyectos en etapa productiva.

El mejor trimestre de la serie

El flujo de capitales también marcó un hito. Durante el primer trimestre de 2026 ingresaron US$2.799 millones netos de IED, el monto trimestral más elevado desde que el BCRA lleva registro. La cifra supera en un 36% al récord anterior, alcanzado en el segundo trimestre de 2024.

Este ritmo de ingreso de capitales coincide con la etapa de maduración de varios proyectos mineros y con el contexto internacional de precios elevados, factores que en conjunto impulsan tanto la inversión como las exportaciones del sector.

Litio, cobre y el mapa de los nuevos proyectos

El informe de CAEM y BCR vincula directamente el récord de inversión con la evolución reciente de las exportaciones por complejo. El oro continúa como el mineral con mayor peso exportador, con cerca del 61% del total del semestre, pero el litio es el que muestra la dinámica más marcada: ya representa una cuarta parte de los envíos mineros y su volumen físico exportado creció más de 68% interanual, sostenido por la puesta en marcha y la ampliación de yacimientos.

Según el informe, la simultaneidad entre el máximo de inversión y el récord exportador responde a dos etapas de un mismo proceso: la maduración de las inversiones ya realizadas, en un escenario de precios internacionales favorables, y el compromiso de nuevos capitales orientados a sostener la producción de los próximos años, con especial atención en litio y cobre.

El comportamiento de la IED en minería se convirtió en uno de los indicadores más observados por el mercado, ya que anticipa el nivel de actividad futura del sector. Con un stock que se multiplicó por casi tres desde 2019 y un flujo trimestral que bate récords, la minería argentina consolida su lugar como uno de los principales destinos de capital extranjero dentro de la economía nacional.