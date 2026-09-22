Cómo es el equipo de fractura autónoma que también trajo Halliburton a Vaca Muerta

Durante año, los sets de fractura dependieron de los operarios que miraban presiones y caudales en la cabina de control y decidiendo cada ajuste de forma manual. Ese oficio fue cambiando con el tiempo y Vaca Muerta será testigo de la nueva tecnología que acompañará la nueva etapa del shale . La herramienta se llama Octiv Auto Frac y es de Halliburton .

Junto con el despliegue internacional del set eléctrico Zeus , la empresa de servicios lo presenta como el primer servicio que permite ejecutar un diseño de fractura sin intervención humana.

El sistema autónomo toma miles de decisiones durante el bombeo a partir del diseño del cliente y de parámetros cargados antes del trabajo, y responde de forma continua a las condiciones cambiantes del pozo. La promesa es quitarle variabilidad a la ejecución y bajar el costo total para el operador.

Qué pasó en Permian

El primer operador que le confió el trabajo completo a la máquina fue Coterra Energy en Permian. En enero de 2025, ambas compañías anunciaron el lanzamiento en Estados Unidos de un servicio que ejecuta cada etapa de fractura con solo apretar un botón, algo que hasta entonces ningún operador había hecho.

El resultado del estreno fue concreto: el primer despliegue mejoró 17% la eficiencia por etapa. Con ese número sobre la mesa, Coterra extendió el servicio al resto de los programas de completación que Halliburton le ejecuta en la cuenca texana.

La cuenta es fácil de seguir. Una etapa de fractura más rápida y más pareja significa menos horas de set, menos tiempos muertos y pozos que entran antes en producción. Halliburton suma otro argumento: según la compañía, la automatización reduce las paradas y limita la exposición del personal a condiciones peligrosas.

Fractura autónoma: qué logró en Estados Unidos y qué puede cambiar en Vaca Muerta.

El salto al subsuelo

Chevron llevó la idea un paso más allá. En junio de 2025 presentó con Halliburton un proceso de completación de circuito cerrado que combina la ejecución automática de etapas con datos del subsuelo, sin depender de intervención humana. Un detalle que suele perderse: la prueba se hizo en Colorado, no en Texas.

El esquema tiene tres piezas. La plataforma ZEUS IQ reúne el bombeo automático de Octiv y el monitoreo Sensori, que cierra el circuito de retroalimentación. Encima de eso, Chevron volcó en un algoritmo su conocimiento de fractura y de reservorio para que el sistema tome las decisiones.

Según la petrolera, las operaciones ahora pueden reaccionar al entorno puntual de cada pozo en lugar de apoyarse en pronósticos de desempeño. Kim McHugh, vicepresidente de Chevron para las Rocosas, destacó que ese ciclo de retroalimentación debería sumar eficiencias y mejorar el rendimiento de los activos.

El monitoreo de fracturas no es nuevo; lo nuevo es la velocidad. La propia Halliburton admite que los sistemas anteriores tenían problemas para escalar y podían tardar meses en analizar los datos antes de que sirvieran para cambiar algo en el campo. Ahora el ajuste ocurre mientras se bombea.

La tecnología que se probó en el Permian y desembarca en Neuquén.

De Texas a Vaca Muerta

La fractura autónoma llega en un momento donde Vaca Muerta necesita acelerar. YPF alcanzó 22 etapas en un día con fracturas simultáneas y control desde su Real Time Intelligence Center, y la actividad pasaría de unas 28.000 etapas en 2026 a 39.000 en 2027.

El arranque de Zeus y Octiv está previsto para el cuarto trimestre de 2026, y Halliburton ya completó una capacitación intensiva de diez días para el personal que operará y mantendrá los equipos. En YPF, Matías Farina, vicepresidente ejecutivo de Upstream, habló de incorporar "la última tecnología disponible en el mundo".

La industria estima que producir petróleo en la Argentina cuesta 38% más que en Permian, por escala y competencia, logística, carga tributaria y personal. La automatización no toca la arena ni los impuestos, pero sí el tiempo en locación.