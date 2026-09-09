La energía de Neuquén, motor de las exportaciones argentinas

El origen provincial de las exportaciones (OPEX) del primer semestre de 2026, difundido por el INDEC esta semana, confirma que el rubro Combustibles y energía (CyE) fue uno de los grandes protagonistas del comercio exterior argentino. Según el informe técnico, las ventas externas de este grupo totalizaron USD 7.646 millones , con una participación del 15,4% sobre el total nacional y una suba interanual del 43% .

El salto se explica, sobre todo, por el desempeño de la región Patagonia , que concentró USD 5.076 millones en exportaciones de CyE —el 57,6% de todo lo vendido al exterior por esa región— con un crecimiento interanual de 42,6% . Se trata del rubro de mayor peso relativo dentro de la canasta exportadora patagónica, por encima de las manufacturas de origen industrial (27,7%) y de los productos primarios (12,4%).

El corazón de Vaca Muerta exportadora

La provincia del Neuquén fue la gran protagonista del semestre. Sus exportaciones de CyE alcanzaron USD 4.226 millones, con un incremento interanual de 43,7%. El informe precisa que el petróleo crudo fue el producto excluyente, con USD 3.903 millones y una participación del 90,7% en el total exportado por la provincia. Le siguió el gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos, que representó el 7,1% del valor exportado.

En conjunto, Neuquén aportó el 48,9% de las exportaciones de toda la región Patagonia, consolidándose como la provincia con mayor participación regional.

Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego también suman

El resto de las provincias patagónicas también mostró subas destacadas en el rubro energético. Chubut exportó USD 534 millones en CyE, con un alza interanual de 48,0%, explicada principalmente por el petróleo crudo, que sumó USD 530 millones. Santa Cruz, por su parte, vendió USD 83 millones en CyE, con un incremento de 13,3%, aunque en esta provincia el petróleo crudo tuvo un peso menor y representó apenas el 2,7% del total exportado, ya que su matriz exportadora está dominada por piedras y metales preciosos.

En Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, las exportaciones de CyE alcanzaron USD 196 millones, con una suba de 26,3%, impulsadas por el petróleo crudo, que aportó USD 135 millones. Finalmente, Río Negro exportó USD 38 millones en CyE, con un crecimiento interanual de 33,4%, mientras que el petróleo crudo representó el 10,9% del valor total exportado por la provincia

El complejo petrolero-petroquímico, entre los principales del país

El informe también desagrega la información por complejos exportadores. Allí, el complejo petrolero-petroquímico ocupó el segundo lugar entre los principales complejos del país, con USD 8.116 millones y una suba interanual de 43,7%, equivalente al 16,4% de participación en el total nacional. Dentro de este complejo, el petróleo explicó USD 6.781 millones (+50,0%), el gas sumó USD 807 millones (+11,6%) y el petroquímico aportó USD 528 millones (+30,0%). Las regiones con mayor peso en este complejo fueron Patagonia, Pampeana y Cuyo.

La región Pampeana también aporta a la matriz energética

Aunque con menor peso relativo, la región Pampeana también incrementó sus exportaciones de CyE, hasta USD 2.432 millones (+43,4%), un 7,4% de su canasta exportadora. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor parte, con USD 2.282 millones (+47,6%), donde el INDEC destacó "el aumento de carburantes, principalmente, por las exportaciones de aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves". En Cuyo, la suba de CyE fue de 82,4%, hasta USD 96 millones, casi en su totalidad originados en Mendoza.

FUENTE: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales. Informe "Origen provincial de las exportaciones. Bienes. Primer semestre de 2026"