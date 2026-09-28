Privatización de ENARSA: el Gobierno licita las centrales térmicas San Martín y Belgrano

El Gobierno nacional publicó el decreto 1107/2026 este lunes en el Boletín Oficial que autoriza la venta de las acciones del Estado en las empresas Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. y Termoeléctrica José de San Martín S.A. La compañía estatal Energía Argentina S.A. ( ENARSA ) posee el 65,01% del capital social de la primera y el 68,83% de la segunda.

El Ministerio de Economía ejecutará el proceso mediante licitación pública nacional e internacional. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará los aspectos técnicos de la venta. Esta maniobra corporativa concreta la salida definitiva del Estado nacional del segmento de generación de energía eléctrica .

La decisión administrativa cumple con los lineamientos de la Ley de Bases. Los pliegos licitatorios excluirán la figura del Programa de Propiedad Participada (PPP) para los trabajadores. Sin embargo, los documentos resguardarán el derecho de preferencia de los actuales accionistas minoritarios. Estos socios privados adquirieron sus participaciones originales a través del fondo de inversiones Foninvemem creado en 2004.

El futuro de la central termoeléctrica Guillermo Brown

El plan de desinversión oficial incorpora un tercer activo de gran escala. El decreto también autoriza la venta de las acciones estatales en la Central Termoeléctrica Guillermo Brown. Esta transacción comercial ocurrirá en una etapa posterior a las dos primeras plantas. El fideicomiso financiero que administra esta instalación expira el 30 de septiembre de 2026.

El Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía para liquidar dicho fideicomiso en tiempo y forma. ENARSA suscribirá las acciones a su nombre una vez que el ente fiduciario complete los trámites societarios. El Ejecutivo lanzará una nueva licitación internacional al finalizar esa estructuración legal. Así, el Estado completará el traspaso total de su parque generador de ciclo combinado.

Impacto en Vaca Muerta y el mercado del gas natural

Estas tres usinas térmicas demandan enormes volúmenes de gas natural extraído de Vaca Muerta. La transferencia de estos complejos a manos privadas reconfigura el mapa de consumo interno. Las productoras de hidrocarburos de Neuquén negociarán sus contratos de provisión de gas con nuevos jugadores corporativos.

Las plantas San Martín, Belgrano y Guillermo Brown constituyen infraestructuras críticas para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Las usinas inyectan cientos de megavatios de potencia instalada a la red nacional. Su operación ininterrumpida resulta vital para abastecer los picos de consumo residencial e industrial en invierno y verano.