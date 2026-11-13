Oro, litio y plata empujan exportaciones mineras por 4.650 millones

Las exportaciones mineras argentinas de minerales metalíferos y litio alcanzaron aproximadamente 4.650 millones de dólares durante el primer semestre de 2026. El dato surge del Compendio Estadístico de la Actividad Minera Metalífera y Compuestos de Litio, elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera con base en información de Aduana. El documento define a estos productos como “una fuente clave de divisas” y subraya su peso en el comercio exterior .

El rubro metalífero sumó 3.535,3 millones de dólares y el litio, 1.115 millones de dólares . Dentro del primero, el oro fue el principal producto, con ventas por 2.921 millones y un alza interanual de 52%. La plata sumó 580,8 millones, con una suba interanual de 94,1%. El cobre aportó 33,4 millones de dólares . El informe lo describe como una participación todavía limitada, aunque con perspectivas de crecimiento a partir de nuevos proyectos en etapas avanzadas.

Las exportaciones de litio treparon 190,1% interanual y llegaron a 1.115 millones de dólares. La producción de 2025 totalizó unas 120.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), un crecimiento de 62% respecto de 2024. Según el Compendio, el producto mantiene una fuerte vinculación con la industria global de baterías y la transición energética. Sus principales destinos son China, Corea del Sur y Estados Unidos. La presencia de Alemania, Bélgica, Japón y Canadá refleja, según el documento, una diversificación creciente de la demanda.

En el oro, Suiza concentró alrededor de 1.520 millones de dólares y se consolidó como principal mercado por su rol de centro global de refinación y comercialización de metales preciosos. Siguieron China (1.191 millones), Estados Unidos (778 millones) y Canadá (377 millones). El gráfico del informe también registra a India (286,4 millones) y Corea del Sur (226,3 millones).

Precios que acompañaron, con volatilidad

Según la Secretaría de Minería, con base en Banco Mundial, S&P Capital IQ, Fastmarkets y Cameco, en junio de 2026 el carbonato de litio cotizó a 21.075 de dólares por tonelada LCE. Eso representó 160,2% más que en junio de 2025, pero 11,5% menos que en mayo. El oro promedió 4.228 de dólares por onza troy (+26,1% interanual, -7,8% mensual) y la plata, 66,7 (+85,3% interanual, -14,5% mensual). El cobre llegó a 13.552 por tonelada (+37,8% interanual).

El informe atribuye la suba del litio a la mayor demanda de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía, junto con restricciones temporales de oferta en China, Australia y Zimbabue. En el oro, destaca la demanda de activos de refugio y las compras sostenidas de bancos centrales, aunque hacia el segundo trimestre el precio corrigió por el fortalecimiento del dólar. La plata tocó un pico cercano a los 120 USD/oz en algunos días de enero y cerró el semestre en un rango de 60 a 78 USD/oz.

Una actividad muy concentrada

La distribución provincial muestra “una marcada concentración territorial”. Santa Cruz aportó 39,5% de las exportaciones mineras y San Juan, 22,9%: juntas superan el 62%. Después se ubican Jujuy (17,9%), Salta (10,5%) y Catamarca (7,5%). El resto de las provincias sumó apenas 1,7%.

El peso de la minería en las ventas externas de cada provincia es aún mayor: 95,9% en Catamarca, 88,8% en Santa Cruz, 88,6% en Jujuy, 88,5% en San Juan y 63,9% en Salta.

En conjunto, la estructura exportadora combina la demanda tradicional de metales preciosos con el protagonismo creciente de los minerales críticos para la transición energética.

FUENTE: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.