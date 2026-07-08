Santa Cruz y NOA impulsan el récord de las exportaciones mineras

Durante el mes de mayo de 2026 el sector minero realizó exportaciones por USD 644 millones , lo que implica un incremento interanual del 36,1% . De esta manera, en los primeros cinco meses de 2026 las exportaciones mineras totalizaron USD 3.934 millones , cifra que representa un 75,8% más que en el mismo período de 2025.

¿Qué provincias lideraron esta trepada? Del total exportado por la minería en mayo, el 97,7% fue explicado por: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca . A su vez, la participación acumulada en los primeros cinco meses de 2026 que explican estas provincias alcanzó el 98,4% .

En mayo la minería explicó el 83,1% de las exportaciones totales en estas cinco provincias, mientras que en el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 este porcentaje alcanzó el 85,6%.

Exportaciones por provincia

Santa Cruz lideró con USD 1.552 millones que representaron el 39,5% del total nacional minero. Le siguió San Juan con USD 964 millones (24,5%), Jujuy con USD 676 millones (17,2%), Salta con USD 384 millones (9,8%) y Catamarca con USD 297 millones (7,5%). Los datos corresponden a informes de la dirección Nacional de Promoción y Economía Minera con base en Aduana.

Separando en cada provincia se observa que durante mayo de 2026 los porcentajes de incidencia de la minería fueron: Catamarca 97%, Santa Cruz 88,1%, Jujuy 86,1%, San Juan 80,7% y Salta 66,9%. Mientras que en el acumulado enero-mayo las exportaciones mineras explicaron los siguientes porcentajes de ventas al exterior: Catamarca 96,1%, San Juan 89,5%, Santa Cruz 88,3%, Jujuy 87,4% y Salta 63,0%.

Santa Cruz, líder con crecimiento histórico

En mayo las exportaciones mineras de Santa Cruz alcanzaron los USD 248 millones, incrementándose en un 54% respecto a mayo de 2025. En el acumulado del año la provincia sumó USD 1.552 millones, lo que marca para la provincia un crecimiento interanual del 100% respecto al mismo período de 2025. La minería representó el 88,1% de las ventas al exterior de la provincia en mayo y el 88,3% en los primeros cinco meses.

La canasta minera exportadora de mayo estuvo compuesta casi en su totalidad (99,9%) por minerales metalíferos. Durante este mes el oro representó el 91,1% y la plata el 8,8%. En el acumulado, los principales destinos fueron Suiza con el 39,9%, Estados Unidos 27,1% y Canadá 19,4%.

San Juan, el oro como principal motor

En mayo las exportaciones mineras de San Juan alcanzaron los USD 114 millones, disminuyendo un 35,2% respecto a mayo de 2025. En el acumulado del año las exportaciones mineras de la provincia suman USD 964 millones, lo que le implicó un crecimiento interanual del 23,1% respecto al mismo período de 2025. La minería representó el 80,7% de las exportaciones totales provinciales en mayo y el 89,5% en los primeros cinco meses.

En cuanto a la composición de las exportaciones, el oro es el que tiene mayor incidencia en la canasta exportadora. En mayo de 2026 este mineral representó el 98,8% de las ventas mineras al exterior de la provincia. Los principales destinos en el acumulado fueron Suiza (67,8%) e India (27,8%).

Provincias del NOA: crecimiento explosivo

En las provincias del NOA (Catamarca, Jujuy y Salta) las exportaciones mineras de mayo 2026 alcanzaron los USD 267 millones, observándose un crecimiento interanual del 103,1%, explicado por una suba en los precios internacionales y también por un aumento en los volúmenes exportados del litio. En el acumulado los primeros cinco meses de 2026 estas provincias suman USD 1.356 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 110,2% respecto al mismo período de 2025.

En mayo la minería representó el 79,8% de las ventas totales al exterior de estas tres provincias. En mayo el litio y la minería metalífera representaron el 96,7% de las exportaciones mineras totales. El litio explicó el 70,1% de los envíos al exterior, mientras que los minerales metalíferos acumularon el 26,6% y el resto de minerales el 3,3%. China lideró los destinos con el 70,4%.

Principales proyectos exportadores

Actualmente, - sin proyectos de gran importancia estratégica, como Vicuña, no productivos-, los principales proyectos exportadores se destacan Veladero, Cerro Negro, Cerro Vanguardia y otros de relevancia en Santa Cruz, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.

De hecho, el tamaño de los círculos en los gráficos de la secretaría funciona como una nube de palabras y refleja su peso específico en las exportaciones nacionales durante los primeros cinco meses de 2026.

FUENTE: Secretaría de Minería