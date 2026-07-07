Río Negro: Calcatreu avanza a paso firme tras su primera exportación de oro

Esta semana, la secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro verificó el avance de las obras y el funcionamiento de los sistemas operativos del proyecto minero de oro y plata Calcatreu , unicado a 90 kilometros de Ingeniero Jacobacci.

En este contexto, personal técnico del organismo, junto al subsecretario de Control y Fiscalización, Nicolás Jurgeit , llevó a cabo una inspección de rutina. El objetivo principal fue comprobar el progreso de las obras y el cumplimiento de las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la normativa vigente.

Durante la recorrida, el equipo relevó las distintas instalaciones del emprendimiento. Se constató el avance del último tramo de las obras vinculadas a la planta de procesamiento y al circuito de electrodeposición. Además, se verificó el correcto funcionamiento del sistema de lixiviado del mineral dentro del PAD, junto con las tareas de cobertura con material filtrante y mineral rico. Estas etapas resultan fundamentales para el desarrollo operativo del proyecto.

El equipo de inspección recibió información técnica detallada por parte de la empresa sobre el sistema de riego de solución cianurada, el circuito de captación de fluidos y las características constructivas de las pilas de lixiviación. Como parte del relevamiento integral, recorrieron el sector de apertura de mina, el recinto de acopio de residuos y otras instalaciones que integran el proyecto.

Etapa clave para la producción

La recorrida se realizó en un momento decisivo para Calcatreu. En los últimos meses, el proyecto registró avances significativos, entre los que destaca la obtención de los primeros lingotes de oro y plata producidos durante las pruebas operativas. Este hito marcó el inicio de una nueva fase para la minería rionegrina y confirmó el avance sostenido hacia su etapa productiva plena.

Asimismo, durante el mes pasado se concretó el primer envío, de aproximadamente 577 onzas equivalentes de oro, desde Bariloche a Asahi Refining Ltd. en Canadá. Y, con esta exportación, Calcatreu se convirtió en la primera operación de metales preciosos de la historia rionegrina.

El proyecto contribuye a dinamizar la economía local mediante la contratación de mano de obra y servicios regionales. Según datos presentados durante la cuarta Mesa de Trabajo realizada en Ingeniero Jacobacci, la iniciativa ya representa el 13,3% de los nuevos puestos de empleo registrados en la provincia, con un total de 219 trabajadores directos y otros 210 empleos indirectos vinculados a la etapa de construcción. Del total de trabajadores, el 49% pertenece a Ingeniero Jacobacci, la localidad más cercana al yacimiento, mientras que otro 29% proviene de distintas ciudades rionegrinas.

Calcatreu es el primer proyecto de una estrategia provincial más amplia, con la ambiciosa cartera de 60 proyectos en analisis. La puesta en marcha de Calcatreu se da en un momento de expansión a nivel nacional.

Según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), los proyectos presentados bajo el RIGI en minería superan los 42.000 millones de dólares, con 9.000 millones ya aprobados. El ciclo de inversión está en marcha, y Calcatreu es una de sus expresiones más concretas en el sur del país.