Calcatreu impulsa el empleo en Río Negro: ya concentra el 13,3% de los nuevos puestos de trabajo registrados en la provincia

Calcatreu concentra el 13,3% de los nuevos puestos de trabajo registrados en Río Negro. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

El desarrollo del proyecto minero Calcatreu comienza a mostrar un impacto concreto en el mercado laboral de Río Negro. Según datos presentados durante la cuarta Mesa de Trabajo realizada en Ingeniero Jacobacci , la iniciativa ya representa el 13,3% de los nuevos puestos de empleo registrados en la provincia , con un total de 219 trabajadores directos y otros 210 empleos indirectos vinculados a la etapa de construcción.

Las cifras, actualizadas al 8 de junio, reflejan el crecimiento sostenido que viene experimentando el emprendimiento de oro y plata impulsado por Patagonia Gold desde el inicio de las obras.

Las cifras de empleo

Uno de los aspectos destacados del informe es la fuerte participación de trabajadores rionegrinos. De acuerdo a información oficial, 8 de cada 10 personas incorporadas al proyecto son de la provincia.

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Del total de trabajadores, el 49% pertenece a Ingeniero Jacobacci, la localidad más cercana al yacimiento, mientras que otro 29% proviene de distintas ciudades rionegrinas.

El relevamiento también muestra un avance en la incorporación de mujeres a una actividad históricamente masculinizada. Actualmente, Calcatreu cuenta con 36 trabajadoras, equivalentes al 17% de la dotación, una participación que marca una creciente inserción femenina en la minería provincial.

Contrataciones y cumplimiento de la Ley 80/20

Desde el gobierno rionegrino remarcan que el proyecto cumple con los lineamientos de la denominada Ley 80/20, que establece la prioridad de contratación para trabajadores de la provincia en los desarrollos productivos.

Proyecto minería Calcatreu Río Negro.jpg El proyecto minero Calcatreu es uno de los pilares de la actividad en Río Negro.

Para garantizar ese objetivo, la provincia mantiene un esquema de seguimiento conjunto entre la empresa, el Municipio de Ingeniero Jacobacci, el Servicio de Empleo Rionegrino, el sindicato AOMA, las áreas de Recursos Humanos y la bolsa de empleo municipal. El mecanismo busca ordenar las búsquedas laborales, verificar perfiles disponibles y monitorear el cumplimiento de los criterios de contratación local.

En ese marco, ya se proyectan nuevas incorporaciones para el período comprendido entre junio y septiembre, con búsquedas orientadas a operadores de equipos, técnicos mecánicos de mantenimiento mina, ayudantes de perforación, supervisores de mina, geólogos, técnicos electromecánicos y especialistas en seguridad, ambiente y exploración.

El proyecto minero Calcatreu

Ubicado en el sur de Río Negro, en cercanías del paraje Lipetrén y con acceso por la Ruta Provincial 76, Calcatreu constituye el primer desarrollo aurífero y argentífero de la provincia.

1731076314_9dc1581b7c3b1a21707c.webp Río Negro dio luz verde al proyecto minero Calcatreu. Imagen: Rafael Alvian / Gobierno de Río Negro

Las obras de construcción comenzaron a fines de 2024 y actualmente el proyecto avanza con la puesta en marcha de las distintas etapas del proceso productivo, que incluye el sistema de lixiviación para recuperar oro y plata del mineral extraído. El material obtenido posteriormente es refinado en Santa Cruz para producir metal doré, una aleación que luego regresa a Río Negro para su exportación desde Bariloche.

Las proyecciones oficiales estiman una producción acumulada de 256.700 onzas de oro y más de 1,1 millón de onzas de plata durante la vida útil prevista para la mina, aunque las campañas de exploración en curso podrían extender las operaciones durante varios años adicionales.

"Números más que auspiciosos"

La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, destacó el trabajo conjunto entre el sector público, el privado y los trabajadores para impulsar el desarrollo del proyecto. "Estamos en una mesa permanente con la Secretaría de Energía a través de la cartera de Minería. Venimos trabajando hace muchísimos meses con estos encuentros permanentes que nuclean el sector de los trabajadores, el municipio y la provincia, dialogando con el sector privado. En este caso, con Patagonia Gold, son números más que auspiciosos", dijo.

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"Estamos hablando de puestos de empleo rionegrino, puntualmente de la localidad de Ingeniero Jacobacci, que lo que hacen es mantener en alza estos números donde Río Negro se posiciona como provincia generadora de empleo privado, pero también manteniendo sus niveles de empleabilidad", sostuvo la funcionaria.