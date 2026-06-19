Nuevo récord: las exportaciones de petróleo se multiplican por cuatro por la guerra

El crecimiento productivo impulsa nuevas rutas de exportación desde Puerto Rosales. Australia es el nuevo mercado que conquista el shale oil.

Finalmente, el efecto de la guerra en Medio Oriente se reflejó de manera completa en la balanza energética , con exportaciones de petróleo que se multiplicaron por cuatro para alcanzar otro récord para Vaca Muerta.

Mientras que en mayo del 2025 las ventas de crudo totalizaron los 278 millones de dólares, este último mes que acaba de publicar el Indec registra un salto inédito hasta los US$ 1.172 millones , es decir, un 322% más.

La cifra es tan alta que, en plena liquidación de cosecha, las exportaciones de petróleo superaron a los productos estrella del campo como el maíz (terminó segundo), la harina y pellets de aceite de soja (tercer puesto), porotos de soja (cuarto puesto) y aceite de soja bruto (quinto puesto).

El resto de los componentes energéticos también reportaron alzas significativas como el caso del propano (278%), el butano (87%) y las naftas (32%), pero con valores muy por debajo del petróleo que no llegaron a superar los 100 millones de dólares en ninguno de estos ejemplos.

Puerto Rosales Vaca Muerta shale oil Seaways Eagle petróleo exportación (1).jpeg La terminal de Otamerica en Puerto Rosales es una de las salidas del petróleo de Vaca Muerta.

De esta forma, las exportaciones energéticas llegaron a US$ 1.745 millones en mayo, con un avance interanual del 167% que permite un nuevo saldo histórico en la balanza comercial de US$ 1.543 millones.

Bajaron las importaciones

El otro aporte vino curiosamente del lado de las importaciones, a pesar del incremento de precios que también se sufrió por este canal. Con una baja del 33% contra mayo del año pasado, las compras externas fueron de solo US$ 202 millones.

La clave acá pasó por la enorme reducción en cantidades compradas del 55% que más que compensó los aumentos de precios del 50%. Las mayores caídas se dieron en gasoil (-90%) y gasolinas, que se eliminaron por completo. En cambio, la compra de gas natural subió de cero a 29 millones y la de GNL aumentó un 158%.

A dónde va el petróleo argentino

En cuanto a los destinos de la energía argentina, Estados Unidos volvió a quedar en primer lugar con compras por USD 1.519 millones, Chile se ubicó segundo con USD 1.155 millones y, por primera vez, China desplazó a Brasil del tercer puesto tras un incremento del 411% hasta alcanzar USD 441 millones.

“Todo sigue apuntando a exportaciones en torno a USD 100.000 millones en 2026. El año cerraría con un superávit comercial en torno a USD 20.000 M o incluso aún mayor, casi el doble de los USD 11.320 M del año pasado. Esta magnitud de balance comercial hubiera parecido optimista a principio de año, pero cerrando el primer semestre parece incluso moderada”, afirmaron desde ABECEB.