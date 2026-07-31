Cómo es el plan de Crown Point en la Cuenca del Golfo San Jorge

El Tordillo volverá a ser protagonista en la Cuenca del Golfo San Jorge: Crown Point prepara la activación de un perforador.

Crown Point confirmó el esquema de inversión que desplegará en la Cuenca del Golfo San Jorge tras quedarse con los activos convencionales de la región. La cifra ronda los 200 millones de dólares y suma ahora una etapa de exploración .

Ante la consulta de +e , desde la compañía sostienen que el programa contempla obras en Chubut y Santa Cruz , priorizando las actividades con mayor impacto en producción y recuperación de reservas . La mayor parte irá a perforación , workovers e intervenciones sobre pozos .

El resto se destina a infraestructura de superficie, instalaciones de producción y mejoras operativas. La empresa remarca que existen compromisos previos con las provincias, marco de esas inversiones, además de las exploraciones que consideran clave para crecer en escala.

La nueva pata del plan en la cuenca

Sobre el desarrollo no convencional en Chubut, la respuesta fue cauta: el foco actual está puesto en desarrollar de manera eficiente los activos convencionales que acaban de incorporar, sin apuro por sumar ese frente todavía.

Desde la empresa remarcan que sí habrá una exploración convencional dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge, orientada a identificar nuevas áreas con potencial productivo que complementen los campos ya incorporados y sostengan el crecimiento de reservas a mediano plazo.

Mantienen, además, una evaluación permanente del potencial exploratorio de las áreas y analizan toda oportunidad geológica que genere valor, no convencional incluido, aunque hoy no hay un programa anunciado en ese frente para la provincia.

El Tordillo volverá a registrar perforación luego de tres años.

El cambio accionario no frena el cronograma

El cambio accionario de Liminar Energía no modifica los planes para 2026, según la compañía. El ingreso del nuevo socio fortalece la capacidad financiera y respalda la estrategia de crecimiento trazada desde la adquisición.

Desde la compañía sostienen que los compromisos asumidos siguen vigentes y el objetivo es cumplir el programa comprometido, aunque siempre sujeto a las condiciones operativas, regulatorias y de mercado habituales del sector petrolero.

Sobre la llegada del equipo de perforación, todavía no hay fecha cerrada. Avanzan en la planificación junto a los contratistas y el arribo sería en agosto o septiembre, con el cronograma definitivo pendiente de los procesos técnicos.

Pozos maduros y regalías

La perforación es, según remarcan, el corazón del plan de desarrollo y se ejecutará conforme al programa acordado con las autoridades provinciales. No hay, por ahora, precisión sobre la cantidad de pozos previstos para el primer año.

Los yacimientos que Crown Point tomó están en declino, y la expectativa de recuperación es moderada: la meta no es prometer un crecimiento extraordinario, sino maximizar el factor de recuperación y extender la vida útil de los activos.

Desde la compañía sostienen que todavía hay potencial para generar valor mediante nuevas perforaciones, reacondicionamiento de pozos y mejoras de eficiencia. En Santa Cruz, el programa contingente podría ampliarse hasta U$S 90,8 millones si los resultados técnicos y económicos acompañan.

Tres pozos en la formación D-129

El plan tiene un correlato concreto en el norte de la provincia: Crown Point prevé perforar tres pozos en la formación D-129, uno de los principales objetivos petroleros de la zona, según una reunión con el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER).

El esquema, pensado para el segundo semestre de 2026, suma trabajos de pulling para recuperar producción en pozos existentes y la evaluación de nuevos equipos según los resultados que se vayan obteniendo en el terreno de esa formación.

Crown Point quiere ser protagonista en el convencional.

La apuesta de Crown Point

La integración de Piedra Clavada y Koluel Kaike avanza según lo previsto. En esta primera etapa el foco estuvo en asegurar la continuidad operacional y preparar los programas de inversión, con evaluaciones anuales antes que análisis de corto plazo.

Una eventual segunda etapa después de 2027 dependerá de la evolución técnica, del comportamiento de los reservorios y del contexto económico. La visión de la empresa, dicen, es de largo plazo mientras las condiciones permitan generar valor.

Mientras varias majors abandonan el convencional por Vaca Muerta, Crown Point ve una oportunidad en la Cuenca del Golfo San Jorge: empresas independientes pueden especializarse en activos convencionales con una gestión más enfocada. "Nuestro objetivo es demostrar que el petróleo convencional todavía tiene un rol relevante en la matriz energética argentina", sostienen desde la compañía.