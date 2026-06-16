Vaca Muerta mira de cerca al Brent: el crudo perforó los US$80 y se acerca una zona sensible

El petróleo cayó por debajo de los 80 dólares y Vaca Muerta comienza a mirar de reojo.

El precio del petróleo volvió a caer con fuerza y perforó la barrera de los 80 dólares por barril. La baja reavivó un interrogante que sigue de cerca toda la industria: ¿hasta qué punto una corrección más profunda podría afectar las inversiones en Vaca Muerta y los proyectos energéticos en el país?

Los futuros del Brent cerraron en 78,96 dólares por barril, mientras que el WTI terminó en 76,05 dólares. La caída se produjo luego de que el mercado comenzara a descontar un posible acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente y una eventual reapertura del Estrecho de Ormuz .

En este marco, Daniel Dreizzen, titular de Aleph Energy, sostuvo que el mercado atraviesa un momento de redefinición y que la principal incógnita pasa por determinar si la baja actual es transitoria o el inicio de una nueva etapa para el precio del crudo.

“Baja otro 4% el crudo y perfora la barrera de los 80s ante la expectativa de paz y reapertura de Ormuz. La gran pregunta es si volverá al valor preguerra de 65 dólares por barril o si surgió un nuevo equilibrio geopolítico con una prima de riesgo que llegó para quedarse”, afirmó Dreizzen.

Planta de tratamiento de petróleo Los Bastos Vaca Muerta Tecpetrol shale oil.jpg El temor de Vaca Muerta es que la cotización del crudo llegue a una zona sensible.

Vaca Muerta frente a un escenario de menores precios

La caída de las cotizaciones generó atención entre las empresas que desarrollan proyectos en Vaca Muerta, aunque los especialistas remarcan que los niveles actuales todavía resultan atractivos para la actividad. La preocupación aparece si el descenso continúa y se consolida durante varios meses.

En ese sentido, Dreizzen consideró que un Brent cercano a los 80 dólares continúa siendo competitivo para la roca madre, aunque advirtió que una vuelta a los valores previos al conflicto modificaría parte de las ecuaciones económicas del sector.

“Ochenta dólares por barril sigue siendo un precio muy competitivo para invertir en Vaca Muerta. Sesenta y cinco dólares ya se acercan demasiado al breakeven, es decir, al precio de equilibrio para justificar nuevas inversiones”, señaló el consultor.

Combustibles y proyectos de GNL

Otro de los puntos analizados por Dreizzen fue el impacto que la baja internacional podría tener sobre los combustibles en Argentina. A pesar del retroceso del Brent, el especialista descartó una reducción inmediata en los surtidores.

“Como mínimo durante dos meses los combustibles no bajarán porque todavía hay que compensar el buffer que se generó cuando el Brent se ubicaba cerca de los 95 dólares por barril”, explicó.

El consultor también se refirió a los proyectos vinculados al GNL argentino, considerados estratégicos para transformar al país en un exportador global de energía. Según indicó, la competitividad de estas iniciativas dependerá en gran medida del comportamiento de los mercados internacionales.

“Si el precio internacional del gas volviera a ubicarse por debajo de los 10 dólares por millón de BTU, la necesidad de ganar competitividad en los grandes proyectos argentinos sería mucho más exigente. Allí la eficiencia pasaría a ocupar un lugar central”, sostuvo Dreizzen.

tag:reuters.com,2024:newsml_KCN3CS0MA FOTO DE ARCHIVO. Los ojos están puestos en la reapertura del Estrecho de Ormuz. REUTERS/Todd Korol

El mercado sigue atento a Ormuz

Para el especialista, el comportamiento del petróleo durante las próximas semanas estará estrechamente vinculado a la evolución del escenario geopolítico. La posible reapertura del Estrecho de Ormuz aparece como uno de los factores decisivos para definir la tendencia de corto plazo.

“Si efectivamente se abre el estrecho, el precio internacional del crudo debería bajar aún más en el corto plazo”, afirmó Dreizzen al analizar un mercado que también observa la situación económica de China, las negociaciones entre Rusia y Ucrania y las perspectivas de la demanda mundial de energía.