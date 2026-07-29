TGS tiene ocho meses para terminar la ampliación del Gasoducto Perito Moreno

La ampliación del Gasoducto Perito Moreno ya tiene una fecha límite. El 1 de abril de 2027 es el plazo que maneja Transportadora de Gas del Sur (TGS) para poner en marcha una de las obras de infraestructura energética más importantes del país, destinada a incrementar el transporte de gas desde Vaca Muerta y reducir la dependencia de las importaciones durante el invierno.

El cronograma fue confirmado por el CEO de TGS , Oscar Sardi , durante una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados . Allí explicó que el proyecto ya atraviesa su etapa de ejecución y que el objetivo es llegar al próximo invierno con una capacidad de transporte significativamente mayor.

"Tiene que estar lista para el 1º de abril del año que viene. Tiene como gran objetivo reducir la importación a partir de la producción de gas local. Eso genera no solamente la obra en sí misma, sino también todo el desarrollo de trabajos y puestos indirectos que se crean alrededor de esa infraestructura", sostuvo Sardi.

Oscar Sardi, CEO de TGS.

La obra que aumentará la capacidad del gasoducto

La iniciativa permitirá ampliar la capacidad del Gasoducto Perito Moreno desde los actuales 21 millones de metros cúbicos diarios hasta 35 millones de metros cúbicos por día. Para lograrlo, TGS instalará tres plantas compresoras que aportarán 14 millones de metros cúbicos diarios adicionales al sistema.

El proyecto tiene antecedentes desde 2024, cuando la empresa presentó la iniciativa privada al Gobierno nacional. Meses después fue declarada de interés público y este año quedó formalmente incorporada al RIGI, luego de la publicación de la Resolución 676/2026 del Ministerio de Economía.

"La idea es aumentar, a través de la instalación de potencia, en 14 millones de metros cúbicos de gas para llevar el gasoducto a una capacidad total de 35 millones de metros cúbicos por día", explicó Sardi durante su exposición ante los legisladores.

La inversión principal asciende a U$S 560 millones y contempla la construcción de tres plantas compresoras ubicadas aproximadamente cada 150 kilómetros. A ese monto se suma una obra complementaria sobre el sistema de TGS, valuada en U$S 220 millones, que permitirá transportar el volumen adicional hacia el centro del país y Bahía Blanca. En conjunto, el desembolso ronda los U$S 800 millones.

El objetivo: reemplazar importaciones con gas de Vaca Muerta

El principal beneficio de la ampliación aparece durante los meses de mayor demanda. En invierno, el consumo residencial de gas natural se multiplica y obliga al país a importar GNL y combustibles líquidos para cubrir los picos de abastecimiento.

Sardi explicó que la nueva capacidad permitirá aprovechar una mayor producción de Vaca Muerta precisamente cuando el sistema más lo necesita. De los 14 millones de metros cúbicos diarios adicionales, unos 12 millones ingresarán al sistema de TGS con destino al área de Mercedes, mientras que los 2 millones restantes abastecerán a Bahía Blanca.

"Hay un período de aproximadamente 100 días donde el consumo domiciliario pasa de unos 20 millones de metros cúbicos diarios en verano a picos de 90 o 95 millones. Eso obliga, en muchos casos, a importar gas porque los sistemas están al máximo de su capacidad", explicó el CEO de TGS.

Según detalló el ejecutivo, cada metro cúbico adicional que pueda transportarse desde Vaca Muerta reemplazará importaciones que hoy representan un fuerte costo para el Estado. El ahorro estimado alcanza los U$S S700 millones anuales, considerando valores habituales de mercado para el gas natural licuado y los combustibles líquidos.

TGS presentó la única oferta en la licitación para la obra de ampliación del Gasoducto Perito Moreno.

Una apuesta para fortalecer la balanza energética

Además del impacto sobre el abastecimiento, la ampliación del Gasoducto Perito Moreno busca consolidar el desarrollo de la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la producción no convencional de Vaca Muerta, que continúa marcando récords de extracción de gas.

"Con esta obra vamos a cortar la misma cantidad de importaciones, tanto de GNL como de combustibles líquidos, permitiendo al país ahorrar aproximadamente U$S 700 millones por año. Claramente es un beneficio importante para la balanza comercial de nuestro país", afirmó Sardi.

La incorporación del proyecto al RIGI también habilita beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios que buscan acelerar su ejecución.