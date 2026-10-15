Vaca Muerta impulsa las exportaciones de energía y consolida el superávit

Las exportaciones de combustibles y energía (CyE) alcanzaron 1.494 millones de dólares en agosto de 2026, un 41,2% más que en igual mes de 2025. Así lo informó el INDEC en su Intercambio Comercial Argentino (ICA), publicado el 18 de septiembre. El alza equivale a 436 millones adicionales y ubicó al rubro en el 16,8% de las ventas externas totales del mes, que sumaron 8.883 millones de dólares .

La suba combinó mejores precios y mayores volúmenes: los precios subieron 27,0% y las cantidades , 12,2% . Según el organismo, el crecimiento respondió, en orden de importancia, a mayores ventas de petróleo crudo , carburantes y resto de combustibles.

El dato contrasta con el total exportado. Las cantidades de todos los rubros juntos cayeron 3,1%, por la baja de 20,1% en productos primarios, mientras que CyE aportó el mayor avance de volumen entre los grandes rubros, con 12,2%.

El detalle por producto

En agosto, último mes con datos disponibles, las exportaciones de los combustibles minerales y sus derivados sumaron 1.263 millones de dólares, con un avance de 33% (314 millones más). Los aceites crudos de petróleo explicaron la mayor parte: vendieron 903 millones, un 30,9% más, con 213 millones de diferencia interanual. Con esa cifra, el crudo se ubicó segundo entre los diez principales productos de exportación del país, con 10,2% del total, detrás de la harina y pellets de soja (988 millones de dólares).

El resto del capítulo mostró señales dispares. Las naftas vendieron 59 millones de dólares (+16,2%) y los butanos licuados, 26 millones (+21,0%). El propano licuado cayó 59,4%, hasta 7 millones, y el gas natural gaseoso retrocedió 20,8%, hasta 49 millones. En contraste, el resto del capítulo que incluye energía eléctrica, alcanzó 219 millones, con un avance de 103,1%.

El INDEC aclara que el dato del gas natural es una estimación, porque al cierre del informe no contaba con el valor final de las exportaciones por gasoductos. También advierte que el valor del crudo refleja, textualmente, “operaciones aduaneras iniciadas hasta 45 días antes de la fecha de exportación”.

Los aceites crudos de petróleo vendieron USD 903 millones en agosto, un 30,9% más que un año antes.

Importaciones: el otro lado de la balanza

La balanza comercial de este rubro dejó un superávit de 771 millones de dólares en agosto, frente a 661 millones un año antes. Las importaciones del capítulo, en cambio, treparon 70,6% hasta 493 millones. El gas natural licuado sumó 185 millones (+39,4%) y la energía eléctrica, 153 millones (+94,1%). El gas natural gaseoso llegó a 59 millones y el gasoil, a 45 millones (+55,8%).

Según el uso económico, las compras de combustibles y lubricantes sumaron 517 millones, un 68,5% más. Los precios subieron 34,0% y las cantidades, 24,3%. La energía eléctrica y el gas de petróleo figuran entre las diez principales partidas de importación del mes.

Acumulado de 8 meses: casi 10.700 millones

En los primeros ocho meses de 2026, las exportaciones de CyE llegaron a 10.667 millones de dólares, un 48,9% más que en el mismo período de 2025. El rubro representó el 15,9% de las ventas externas de bienes. Las cantidades exportadas crecieron 27,8% y los precios, 16,5%.

En el capítulo 27, las ventas sumaron USD 9.207 millones (+47,7%) y los aceites crudos de petróleo marcaron USD 6.625 millones, con una suba de 54,7%. Es el primer producto de exportación del país en el acumulado, con 9,9% de participación.

El saldo fue positivo en 6.576 millones de dólares, contra 3.812 millones del año anterior (+72,5%). Las importaciones del capítulo sumaron 2.631 millones (+8,7%), por mayores compras de energía eléctrica y gas natural licuado. Las de combustibles y lubricantes totalizaron 2.833 millones (+10,1%). La diferencia con las exportaciones de CyE da 7.834 millones.

Las exportaciones de CyE llegaron a USD 10.667 millones entre enero y agosto de 2026.

Neuquén concentra el negocio

Por origen provincial, Patagonia aportó 961 millones de los 1.494 millones de dólaresexportados por CyE en agosto. Neuquén lideró con USD 803 millones, seguida por Buenos Aires (463 millones), Chubut (103 millones) y Tierra del Fuego (34 millones).

En el acumulado, Patagonia suma 7.127 millones y Neuquén, 5.938 millones. Buenos Aires registra 3.128 millones, Chubut 753 millones, Tierra del Fuego 269 millones, Santa Cruz 114 millones y Río Negro 54 millones. El INDEC actualizó la metodología para asignar el origen provincial del crudo y del gas, con impacto principalmente en la región patagónica.

Destinos: ALADI, Estados Unidos y ASEAN

En agosto, los combustibles y la energía explicaron 280 millones (27,7%) de las ventas al Resto de ALADI. Esa zona registró una caída de 118 millones en sus compras, principalmente por menores ventas de CyE. Chile, quinto destino de las exportaciones argentinas con 5,4% del total, redujo sus compras en 257 millones de dólares.

En USMCA, CyE aportó 252 millones (27,4%). Los aceites crudos de petróleo y el oro para uso no monetario concentraron el 44,2% de las ventas a Estados Unidos. En ASEAN, las exportaciones subieron 497 millones por mayores ventas de CyE y de productos primarios. El comercio de bienes cerró agosto con un superávit de 2.187 millones, el trigésimo tercero consecutivo. En el acumulado, el saldo positivo alcanzó 18.249 millones.