Estados Unidos y Chile son los principales destinos del crudo de Vaca Muerta

El 90% del petróleo exportado en julio fue Medanito de Vaca Muerta, con Estados Unidos como principal comprador.

Vaca Muerta es la razón para que la producción nacional de petróleo alcance un nuevo récord mes a mes permitiendo que la balanza comercial encuentre márgenes cada vez más positivos. Julio fue otro mes donde el crudo rompió su propio techo y consolide su posición en los mercados internacionales .

Los números de la Secretaría de Energía de la Nación permiten conocer hacia dónde va cada barril producido desde la Cuenca Neuquina . El informe de GtoG Energy Consulting establece que en el séptimo mes del año se refinaron 588,5 mil barriles diarios, un récord de la serie, y exportaron 357,6 mil barriles diarios, con Estados Unidos y Chile como principales compradores del crudo neuquino.

La ecuación que arma la consultora es simple: a la producción nacional de 912,9 mil barriles diarios se le suma la desacumulación de existencias y se le resta lo que consumen las refinerías. El resultado es un saldo exportable de 357,6 mil barriles diarios, equivalente a unos 929 millones de dólares al precio del Brent de julio.

De ese saldo, la Secretaría de Energía solo tenía declarados 132 mil barriles diarios al cierre del informe, apenas el 37% del total calculado. Asimismo, el documento de GtoG Energy aclara que faltan las declaraciones de julio de operadoras como Vista, Shell y Pluspetrol CN, por lo que la exportación real corregida se ubicaría entre 302 y 358 mil barriles diarios.

El crudo de Vaca Muerta fluye a través de OTASA.

El shale ya no es solo para exportar

El informe también destaca que el 70% del crudo que procesan las refinerías argentinas ya proviene de la Cuenca Neuquina. La Plata, la refinería de YPF, concentra 211,4 mil barriles diarios, el 36% de toda la carga nacional, y no hubo cargas de crudo importado en el mes.

Esto establece que el shale dejó de ser solo la materia prima para vender afuera y pasó a sostener buena parte del abastecimiento interno de combustibles. Además, el análisis de la consultora GtoG Energy marca que el procesamiento de julio, de 2,9 millones de metros cúbicos, fue un 10,1% mayor al de julio del año pasado y el más alto de la serie mensual disponible.

Los que más exportan crudo neuquino

En el frente externo, el 90% del crudo exportado declarado en julio fue Medanito de Neuquén: 586.828 metros cúbicos sob1re un total de 650.761. Según el relevamiento de la consultora, Estados Unidos compró 291.023 metros cúbicos, Chile 179.035 y Perú 73.370, mientras que casi 100 mil metros cúbicos quedaron sin destino declarado en los registros oficiales.

Entre las empresas, Chevron lideró las exportaciones de crudo con 271.398 metros cúbicos declarados, seguida por YPF con 161.346, Tecpetrol con 85.395 y Pampa Energía con 79.826. El precio implícito de exportación fue de 83,7 dólares por barril, prácticamente igual al Brent promedio de julio, que cerró en 83,76 dólares.

Estados Unidos y Chile concentran las exportaciones de crudo.

Un petróleo que ya pesa más que la soja

En términos de comercio exterior, el petróleo crudo explicó 342,7 millones de dólares de las exportaciones declaradas en julio, muy por encima de los combustibles y el GLP. GtoG Energy remarca que el crudo pasó a ser el segundo producto más exportado del país en el mes, por delante de la soja y los vehículos, solo detrás de otros rubros agregados.

Del otro lado de la balanza, las importaciones de julio fueron casi todas de GNL: 258,7 millones de dólares sobre un total de 370 millones, el pico estacional propio del invierno. Según datos de INDEC citados en el informe, el saldo energético del mes fue positivo en 892 millones de dólares y acumula 6.853 millones en lo que va del año.