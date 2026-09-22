El dominio de Vaca Muerta: Neuquén superó los 685 mil barriles de petróleo

El inicio de Vaca Muerta: Loma Campana es el área más productiva del país.

Vaca Muerta se convirtió en el motor de la matriz energética argentina . La roca madre explica hoy la mayor parte del crecimiento de la producción de hidrocarburos del país y viene marcando récords mes a mes en petróleo y gas. Agosto no fue la excepción y los números del Ministerio de Energía de Neuquén así lo reflejan.

En el octavo mes del año, la provincia produjo un promedio de 685.316 barriles de petróleo por día, un 25,1% más que en el mismo mes de 2025. La producción de gas , por su parte, creció un 2,07% en términos interanuales y llegó a los 115,47 millones de metros cúbicos diarios .

La producción de hidrocarburos de la provincia del Neuquén mantuvo en agosto su crecimiento interanual, tanto en petróleo como en gas. El petróleo registró el mayor incremento, con una producción de 685.316 barriles diarios, un 25,1% más que en el mismo mes de 2025.

Un crecimiento sostenido

El volumen también representó una suba del 4,05% respecto de julio y marcó un nuevo máximo histórico para la provincia. De esta manera, durante los primeros ocho meses de 2026 la producción petrolera acumuló un crecimiento del 30,39% en comparación con igual período del año anterior.

El crecimiento registrado estuvo impulsado principalmente por el desempeño de las concesiones: Bandurria Sur, que sumó 10.707 barriles diarios; Loma Campana (+7.074 barriles diarios); La Angostura Sur I (+5.073 bbl/d); Rincón de Aranda (+3.646 bbl/d); y Bajo del Toro Norte (+3.242 bbl/d).

Vaca Muerta en el centro de la escena.

Qué pasa en materia de gas

En el caso del gas, la producción de agosto fue de 115,47 millones de metros cúbicos diarios, un 2,2% menos que en julio. Esta disminución responde, principalmente, a factores estacionales vinculados con la demanda del sector residencial. En la comparación interanual, la producción se ubicó un 2,07% por encima de agosto de 2025, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año registró un crecimiento del 5,7%.

La variación respecto del mes anterior respondió principalmente a una menor producción en las concesiones: La Calera y Loma La Lata-Sierra Barrosa. También se registraron disminuciones en El Mangrullo, Rincón del Mangrullo, Fortín de Piedra y Río Neuquén.

El impacto del no convencional

El desarrollo no convencional continúa concentrando la mayor parte de la producción provincial. En petróleo aportó 668.414 barriles diarios, equivalentes al 97,54% del total, mientras que en gas alcanzó los 105,92 millones de metros cúbicos por día, el 91,73% de la producción neuquina.

Dentro de la producción no convencional de gas, 82,64% correspondió a la producción shale (95,43 millones de metros cúbicos diarios) y 10,49 MMm3/d a tight gas.

Los niveles alcanzados durante agosto reafirmaron el liderazgo de Neuquén en el escenario energético nacional: la provincia aportó el 74% del petróleo y el 75% del gas del país.