PECOM concretó su primera exportación de crudo Escalante hacia Hawái

La industria hidrocarburífera argentina sumó un nuevo hito en su agenda exportadora. La empresa PECOM completó con éxito la carga del buque Hafnia Galatea , y concretó así la primera exportación de petróleo crudo de su historia reciente. La operación representa un salto cualitativo para la compañía del Grupo Perez Companc, que retoma un rol protagónico en el mercado internacional de la energía.

El cargamento consta de 113.500 metros cúbicos de crudo Escalante , un volumen que equivale a más de 713.000 barriles. La maniobra de offloading se concretó en la terminal marítima de Caleta Córdova , ubicada en la provincia de Chubut. Este nodo logístico resulta fundamental para la salida de los hidrocarburos producidos en la histórica Cuenca del Golfo San Jorge.

La comercialización del producto tiene como cliente a Trafigura, uno de los principales traders de commodities a nivel global. El destino final del buque resulta llamativo pero estratégico: las refinerías de Hawái. Este mercado insular requiere habitualmente crudos con características específicas para su dieta de refinación, un perfil que el petróleo patagónico cumple a la perfección.

Crudo Escalante: el valor del convencional pesado

Mientras los ojos del sector suelen concentrarse en los récords de producción del shale oil ligero de Vaca Muerta, el crudo convencional mantiene su peso específico en la matriz nacional. El petróleo Escalante se caracteriza por ser un crudo pesado y de bajo contenido de azufre. Esta cualidad lo convierte en un producto muy demandado por refinerías complejas en la cuenca del Pacífico y la costa oeste de Estados Unidos.

La exportación de este tipo de hidrocarburo permite sostener la actividad en los yacimientos maduros de la Patagonia sur. Las cuencas convencionales enfrentan el desafío del declino natural, pero la apertura de nuevos mercados de exportación tracciona inversiones y mejora la rentabilidad de las operadoras. PECOM entiende esta dinámica y apuesta fuerte por la revitalización de estos activos.

La operación con Trafigura confirma la capacidad de la empresa para estructurar negocios complejos de midstream y comercialización. Lograr colocar un cargamento de esta magnitud en el mercado spot internacional requiere una logística milimétrica y un conocimiento profundo de las ventanas de oportunidad que ofrece el comercio marítimo global.

Un paso estratégico hacia el futuro

El despacho del buque Hafnia Galatea no representa un hecho aislado en la hoja de ruta de la compañía. Las autoridades de la empresa confirmaron que este paso resulta fundamental en la consolidación de su actual estrategia comercial. La meta principal radica en ampliar el horizonte de negocios y asegurar canales de monetización directa en divisas.

Este movimiento se alinea con la agresiva estrategia de expansión que PECOM desplegó durante los últimos meses. La empresa adquirió recientemente áreas convencionales maduras que YPF puso a la venta bajo el Proyecto Andes, justamente en la provincia de Chubut. La capacidad de exportar directamente el crudo extraído de esos bloques cierra un círculo de valor perfecto para la operadora.

El ingreso de dólares frescos por exportaciones energéticas fortalece la macroeconomía nacional y consolida el perfil exportador del país. Con la mirada puesta en nuevas oportunidades, PECOM demuestra que el petróleo convencional argentino todavía tiene un rol clave que jugar en el tablero energético.