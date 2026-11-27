YPF consolidó su posición en la elite global de los hidrocarburos no convencionales al ubicarse con el sexto inventario shale más grande del mundo en cantidad de pozos operados por desarrollar.

De acuerdo con el ranking de las diez principales operadoras no convencionales del planeta, la compañía argentina cuenta con un inventario que supera los 10.000 pozos por desarrollar , concentrados íntegramente en la formación Vaca Muerta . Esta escala le permite ubicarse por encima de multinacionales de peso global como Ovintiv , Chevron , Shell y Diamondback , que completan el top ten mundial, según surge de un relevamiento sobre la base de datos de la consultora Rystad Energy y una auditoría técnica de DeGolyer & MacNaughton correspondiente a diciembre de 2025.

El liderazgo mundial en inventario de pozos no convencionales sigue en manos de operadoras con fuerte presencia en las cuencas norteamericanas. El primer puesto corresponde a ExxonMobil, que supera las 21.000 locaciones principalmente apalancadas en el Permian, seguida por ConocoPhillips, EOG Resources, CNRL y Devon Energy.

El peso estratégico de Vaca Muerta frente a las cuencas norteamericanas

Un rasgo distintivo del posicionamiento de YPF dentro del Top 10 es la concentración geográfica de sus recursos. Mientras que competidores como Chevron y Shell reparten su inventario entre el Permian, Baken, Montney, Vaca Muerta y otras cuencas, la totalidad de la cartera de desarrollo no convencional de la petrolera argentina se asienta sobre la roca madre neuquina.

La auditoría de DeGolyer & MacNaughton respalda el potencial de crecimiento a largo plazo de los bloques operados por YPF en la cuenca neuquina. Esta base de locaciones disponibles garantiza horizonte productivo para las próximas décadas y sostiene la estrategia de foco exclusivo en el shale.

A diferencia de otras cuencas maduras de América del Norte, como Bakken o sectores ya intensivamente perforados del Permian, Vaca Muerta ofrece espesores de roca y niveles de productividad que permiten sostener costos competitivos. En su hub central de shale oil, YPF mantiene un costo de extracción de 4,2 dólares por barril equivalente, un valor de clase mundial que le otorga resiliencia ante la volatilidad de los precios internacionales del crudo.

"Hace algunos años, el desafío era demostrar el potencial de Vaca Muerta. Hoy el desafío es transformar ese potencial en crecimiento sostenible, competitividad y valor para la Argentina", indicó el vicepresidente ejecutivo de Upstream de YPF, Matías Farina, en un posteo en su cuenta de Linkedin.

Producción récord y el salto hacia el hub norte

El volumen de inventario disponible encuentra correlato directo en el ritmo operativo que la compañía registró durante 2026. En el tercer trimestre del año, la producción de petróleo shale de YPF promedió los 224.000 barriles diarios, lo que representó un crecimiento interanual del 32% y elevó la participación del crudo no convencional al 86% de su producción total de petróleo.

La empresa proyecta cerrar el año en torno a los 250.000 barriles diarios de shale oil, apalancada en la aceleración de la actividad de perforación y fractura en la cuenca. Para sostener esta curva de expansión, YPF destinó el 70% de sus inversiones del tercer trimestre al desarrollo no convencional.

En paralelo, la compañía busca activar una nueva ola de perforaciones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante cinco proyectos en el norte de Vaca Muerta: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza. Esos desarrollos prevén la perforación de unos 2.200 pozos adicionales a lo largo de los próximos 26 años, que consolidarán el valor del inventario que hoy coloca a la petrolera en el sexto lugar del mapa shale global.