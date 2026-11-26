Vaca Muerta tiene gas para abastecer a sus vecinos y una red que ya cruza la frontera hacia Chile , Uruguay , Bolivia y Brasil . Lo que todavía falta son compromisos: contratos que dejen de cortarse cuando sube la demanda local en invierno. Esa es la llave para que el gas argentino construya un mercado regional de escala, con volúmenes y precios previsibles.

Ana Testino , gerente comercial de TotalEnergies Gas Cono Sur, fue quien estableció esa premisa en el encuentro sobre integración energética regional que organizaron OLACDE y CAF .

La compañía francesa conoce bien la ruta hacia Brasil. “TotalEnergies fue el primer productor de gas argentino en llegar a Brasil vía Bolivia y esto fue gracias a que trabajamos activamente en crear la ruta y ponerla en valor comercial, operativo y regulatorio. Esto fue también posible porque TotalEnergies tiene una presencia importante en la región: tenemos presencia comercial en Brasil, en Bolivia y en Argentina”, afirmó la ejecutiva.

Un paso natural para el gas de Vaca Muerta

Aquel primer envío salió en abril de 2025: unos 500.000 metros cúbicos de gas de Vaca Muerta para Matrix Energia, en San Pablo, bajo un contrato interrumpible. Desde entonces, la compañía, que según Testino opera 38 millones de metros cúbicos diarios en las Cuencas Austral y Neuquina, busca darle escala a esa ruta.

“Nuestra visión es que el mercado regional no solamente tiene potencialidad, sino que es un paso natural al desarrollo del recurso, porque hay muchos elementos que en los otros proyectos todavía no están. Nosotros tenemos demanda, tenemos hoy más de 70 millones de metros cúbicos de transporte de gas conectado con países vecinos y tenemos el recurso y la infraestructura”, consideró Testino.

Los otros proyectos son el GNL, los fertilizantes, la petroquímica, los líquidos del gas y la energía para data centers, todas apuestas que todavía necesitan inversiones y clientes. Los gasoductos de exportación, en cambio, ya existen: un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario contabiliza unas 13 conexiones internacionales con una capacidad de 67,8 millones de metros cúbicos diarios.

TotalEnergies pidió pasar de contratos interrumpibles a firmes.

De contratos interrumpibles a firmes

Por Bolivia, la Argentina puede enviar hoy hasta 3 millones de metros cúbicos diarios, pero en condición interrumpible: si la demanda local aprieta, el envío se corta. Para un comprador industrial, eso no alcanza.

“Lo que necesitamos ahora es poder llevar eso a una escala y generar compromisos que pasen de ser interrumpibles a ser firmes, primero con productos estacionales, nos imaginamos, antes de que esté la nueva infraestructura, y posteriormente con productos de largo plazo”, subrayó la directiva de TotalEnergies.

La obra que está sobre la mesa es el Gasoducto Manuel Belgrano, de TGN, que unirá Tratayén con La Carlota. La transportista prevé abrir el concurso de capacidad la primera semana de diciembre y tomar la decisión final de inversión en marzo. Testino puso el foco en el desfasaje entre los plazos de la obra y los del mercado.

Los tiempos de la obra y los del mercado

“Los tiempos del desarrollo de la infraestructura no necesariamente son los mismos tiempos del desarrollo de los mercados. Esto nos pone en una situación de tener que tomar una decisión de inversión en los próximos meses cuando, pensando en el mercado de Brasil, recién estamos testeando y generando la confianza necesaria desde el punto de vista regulatorio, comercial y operativo”, aseveró.

Para que la obra cierre, explicó, la demanda tendrá que aceptar contratos de largo plazo, probablemente de entre 10 y 15 años. Y el precio tendrá que ser competitivo en toda la cadena, desde el gas en tránsito por Bolivia hasta el transporte y la distribución en Brasil. Y sumó una condición:

“Es necesario que todo esto esté acompañado por acuerdos intergubernamentales, que permitan darle previsibilidad, estabilidad y sostenibilidad a estos contratos y que permitan fijar las reglas y los protocolos necesarios para que el intercambio funcione no solamente en un contexto favorable, sino también cuando los intereses puedan no estar alineados”, aseguró Testino.