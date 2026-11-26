El proyecto busca que las petroleras informen con anticipación los cambios en los precios de nafta y gasoil.

La posibilidad de conocer con anticipación cuándo aumentarán los combustibles volvió al núcleo de la discusión en el centro del país. Un proyecto de ley que ya obtuvo dictamen de comisión busca obligar a las petroleras a informar previamente los cambios de precios en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa generó el rechazo de las cámaras de estaciones de servicio, que advierten sobre posibles faltantes de n afta y gasoil si los consumidores adelantan sus compras ante una suba anunciada.

La propuesta, impulsada por la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti , del bloque Fuerza Patria, establece que las empresas refinadoras y abastecedoras deberán comunicar con anticipación cualquier modificación en los precios de los combustibles líquidos y gaseosos que comercializan en territorio bonaerense. La información también deberá difundirse a través de distintos canales para que los usuarios puedan conocer cuándo y cuánto cambiarán los valores en los surtidores.

El proyecto que busca anticipar los aumentos de nafta y gasoil

La iniciativa abrió una discusión sobre la forma en que las petroleras comunican sus decisiones de precios. Actualmente, los valores de los combustibles se exhiben en las estaciones de servicio y se informan a la Secretaría de Energía, que cuenta con una base de datos oficial para consultar las actualizaciones.

Sin embargo, el proyecto apunta a que los consumidores conozcan de antemano las modificaciones antes de que entren en vigencia. Es decir, se trata de anticipar los futuros incrementos o reducciones.

De acuerdo a información publicada por Grupo La Provincia, el último dictamen, aprobado el 20 de noviembre, modificó la versión de julio. Entre los principales cambios, redujo de 72 a 24 horas el plazo de anticipación para que las empresas abastecedoras informen las variaciones de precios y de 48 a 24 horas el correspondiente a las estaciones de servicio. Además, incorporó un umbral del 1% para comunicar los cambios de precios, tanto aumentos como reducciones, y contempló las variaciones acumuladas durante los cinco días corridos anteriores.

El siguiente proyecto es el texto original, previo a las modificaciones:

La propuesta ya consiguió dictamen de comisión y se encamina a su tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. De avanzar, alcanzaría a las empresas refinadoras y abastecedoras que operan en territorio bonaerense.

La advertencia de las estaciones de servicio

El proyecto recibió cuestionamientos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) y la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA). Ambas entidades sostienen que informar anticipadamente una suba podría provocar un aumento repentino de la demanda y generar faltantes en las estaciones de servicio.

El argumento de las cámaras es que, ante el conocimiento de un próximo incremento, muchos automovilistas podrían adelantar la carga para evitar pagar más caro. Si ese comportamiento se replica entre una gran cantidad de consumidores, las compras podrían concentrarse en pocos días y superar la capacidad de respuesta de la cadena de abastecimiento.

CECHA y FECRA advirtieron que los anuncios anticipados podrían concentrar la demanda de combustibles.

"Cuando los consumidores saben que el precio va a subir, tienden naturalmente a adelantar la carga. Si esa conducta se replica de manera masiva durante una ventana de tiempo, la demanda se concentra en un período muy corto y puede superar la capacidad operativa del sistema", expresaron las entidades en un comunicado.

"CECHA y FECRA sostienen que el abastecimiento de combustibles está diseñado para responder a una demanda relativamente estable y previsible. Un aumento abrupto de los volúmenes despachados en pocos días tensiona toda la cadena logística: las estaciones pueden agotar rápidamente sus existencias, mientras que el transporte desde las refinerías y la capacidad de producción no siempre permiten recomponer esos stocks con la velocidad necesaria", agregaron.

Qué dicen CECHA y FECRA sobre la publicación de los precios

Las cámaras aclararon que su cuestionamiento no está relacionado con la publicación de los valores en los surtidores. Actualmente, las estaciones deben exhibir los precios de sus productos en tótems ubicados en lugares visibles y reportar las modificaciones a la cartera de Energía.

El punto de conflicto, según las entidades, es la obligación de comunicar con anticipación los precios futuros y el posible efecto que esa información tendría sobre el comportamiento de los consumidores. "Con el debate legislativo a punto de comenzar en el recinto, CECHA y FECRA subrayan que el principal riesgo que debería analizarse son los efectos no deseados sobre el abastecimiento", concluyeron.