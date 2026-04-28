Combustibles: por qué crece la venta de nafta premium pese a la crisis

La venta de combustibles cayó en marzo, pero crece la nafta premium en Argentina.

El mercado de combustibles en Argentina atraviesa un escenario de reconfiguración profunda. Según el último reporte de marzo 2026, la venta al público total alcanzó los 1.394.360 metros cúbicos, marcando un descenso interanual del 1,83%. Este retroceso refleja una moderación en el consumo frente a los desafíos de la economía argentina .

Resulta llamativa la evolución de la nafta premium , que mostró un crecimiento del 2,69% respecto al año pasado. Mientras tanto, la nafta súper registró una caída del 4,10%. El " Informe Venta al Público de Combustibles " destaca que "el consumo de combustibles premium continúa la tendencia de crecimiento" iniciada durante el periodo previo.

Según los datos relevados por el sitio especializado Surtidores, el análisis sectorial indica que la nafta súper mantiene la mayor cuota de mercado con el 42,1%. Sin embargo, la brecha de consumo se achica ante el avance de productos de mayor octanaje. Las estaciones de servicio enfrentan un despacho total menor, con una baja intermensual de la demanda del 3,09%.

El comportamiento de la demanda minorista

Al observar los valores diarios, se percibe una retracción aguda en marzo respecto a febrero. La demanda de nafta premium cayó un 7,22% diario, mientras que la nafta súper retrocedió un 4,92%. Analistas señalan que la alta volatilidad de los precios de combustibles condiciona el comportamiento del usuario en el corto plazo.

La dinámica de consumo parece desafiar la lógica económica tradicional del sector energético local. A pesar de la caída general, el segmento de gasoil grado 3 saltó un 6,43% interanual. Este fenómeno sugiere que los usuarios de motores modernos priorizan la calidad para proteger su capital en un contexto inflacionario.

Aumento de combustible- Nafta (6) La nafta súper cayó 4,10%, mientras la premium subió 2,69%, marcando una reconfiguración del mercado local. Maria Isabel Sanchez

Informes del sector afirman que "la tendencia se repite un nuevo mes pero con descensos más pronunciados". Este diagnóstico oficial subraya la fragilidad del consumo minorista. Las pizarras de las estaciones de servicio actúan hoy como un termómetro directo del poder adquisitivo y las decisiones financieras de los conductores argentinos.

Liderazgo empresarial y disparidad provincial

En el mapa de comercialización, YPF consolida su dominio absoluto con una participación del 55,4%. Sus ventas crecieron un 1,03% interanual, alcanzando los 771.812 m³. En contraste, otras compañías petroleras como Shell y Puma sufrieron retrocesos en sus despachos, evidenciando una concentración del mercado en la firma estatal.

La situación geográfica revela realidades muy heterogéneas en todo el territorio nacional. Mientras que la provincia de Tucumán registró un desplome estrepitoso del 18,29%, La Pampa logró un crecimiento del 2,76%. Estas asimetrías regionales exponen cómo la crisis de las economías regionales impacta de forma desigual en el transporte de carga.

El informe técnico ratifica que la venta de nafta en Buenos Aires creció apenas un 0,61%. No obstante, en la Capital Federal se observó una baja del 2,11%. Estas cifras confirman que la actividad económica y el flujo vehicular urbano están sufriendo el impacto de la política de precios energéticos actuales.