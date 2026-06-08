La inversión estrella del hidrógeno verde suma un nuevo conflicto entre Argentina y Uruguay

La planta de combustible sintético de HIF queda bajo la lupa de la Justicia argentina.

La controversia por el proyecto de HIF Uruguay SA para construir una planta de combustible sintético en Paysandú sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia Federal argentina ordenara a la Comisión Administradora del Río Uruguay ( CARU ) remitir estudios técnicos vinculados con la calidad del agua en la zona donde se prevé desarrollar la iniciativa.

La medida fue adoptada en el marco de una acción judicial preventiva por presuntos riesgos ambientales impulsada por los dirigentes entrerrianos Guillermo Michel , Marianela Marclay y Adán Bahl . Los demandantes sostienen que el emprendimiento debe ajustarse a los mecanismos de consulta y control establecidos por el Estatuto del Río Uruguay para obras con potencial impacto binacional.

El expediente busca determinar si la instalación proyectada por la compañía cumple con los procedimientos previstos en los acuerdos internacionales vigentes entre Argentina y Uruguay. La discusión se concentra especialmente en los posibles efectos ambientales sobre el ecosistema del río Uruguay y las poblaciones ubicadas en ambas márgenes.

La Justicia incorpora nueva evidencia técnica

La decisión judicial surgió a partir de un requerimiento realizado por la perito bióloga designada en la causa. La especialista solicitó acceder a documentación científica actualizada que le permita elaborar el informe técnico requerido por el juzgado para evaluar las características ambientales de la zona involucrada.

En respuesta a ese pedido, el juez federal Hernán Sergio Viri ordenó a la CARU remitir informes, monitoreos, antecedentes y estudios relacionados con la calidad de las aguas en el tramo comprendido entre Termas de San José y la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.

La resolución apunta a fortalecer el análisis del expediente mediante información técnica especializada. Los impulsores de la demanda consideran que esos antecedentes resultan relevantes para evaluar los posibles impactos derivados de la construcción y operación de la futura planta de producción de e-combustibles.

Tras conocerse la decisión judicial, Guillermo Michel destacó el avance del expediente y sostuvo que "la salida de este conflicto es a través de la aplicación de la ley y del tratado del Río Uruguay". Además, afirmó que la causa permite discutir el tema desde una perspectiva técnica y jurídica, alejándolo de la confrontación política.

hidrogeno amoniaco combustible hydron.jpg Un juez federal ordenó a la CARU remitir estudios sobre la calidad del agua mientras avanza la demanda contra el proyecto de HIF Uruguay en Paysandú.

El proyecto que impulsa HIF Uruguay

La planta de e-combustibles HIF Paysandú está proyectada en la localidad de Constancia, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Paysandú. La iniciativa forma parte de la estrategia uruguaya para posicionarse dentro de la transición energética y aprovechar la creciente demanda internacional de combustibles de bajas emisiones.

El emprendimiento contempla la producción de combustibles sintéticos mediante energía proveniente de fuentes renovables. Para ello se prevé desarrollar una infraestructura de generación eléctrica asociada al proyecto, destinada a abastecer los procesos industriales de la futura planta.

Dentro de ese esquema se incluye el parque solar fotovoltaico denominado Lucía, con una capacidad máxima estimada de 1.162 MWp, y el parque eólico Elena, cuya potencia instalada alcanzaría los 1.137,6 MW. Ambos desarrollos constituyen piezas centrales para el abastecimiento energético del complejo industrial.

Según la información difundida por la empresa y las autoridades uruguayas, el proceso de autorización ambiental comenzó durante el primer trimestre de 2024. Posteriormente, el proyecto obtuvo la Viabilidad Ambiental de Ubicación (VAL) durante el cuarto trimestre de 2025.

Asimismo, las solicitudes de autorización ambiental previa para los parques de generación fueron presentadas durante el mismo período. Paralelamente avanzó la etapa de ingeniería conocida como FEED, orientada a definir aspectos técnicos y constructivos de la instalación.

La compañía informó además que durante el cuarto trimestre de 2025 presentó un nuevo diseño para optimizar la integración ambiental y territorial del proyecto. Esa reformulación buscó responder a observaciones realizadas durante el proceso de evaluación y participación pública.

hidrógeno genérica.jpg El megaproyecto vinculado al hidrógeno verde enfrenta nuevas instancias judiciales mientras la empresa define su inversión.

Negociaciones abiertas

Mientras la causa judicial continúa avanzando en Argentina, el proyecto también atraviesa una etapa de definiciones en Uruguay. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, confirmó que la empresa dispone de plazo hasta diciembre para decidir si ejecutará la inversión prevista en Paysandú.

La funcionaria recordó que la iniciativa comenzó a desarrollarse en 2022 y explicó que el cambio de administración en Uruguay abrió una nueva instancia de diálogo para revisar distintos aspectos de la propuesta original. Ese proceso incluyó reuniones técnicas y negociaciones con los responsables del emprendimiento.

Entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de utilizar infraestructura ya existente de Ancap en Paysandú. Esa opción implicaría una relocalización parcial de algunas instalaciones con el objetivo de optimizar la integración territorial y reducir potenciales impactos sobre el entorno.

De acuerdo con Cardona, esta variante ya fue presentada a las autoridades argentinas en encuentros bilaterales recientes. El intercambio forma parte de las conversaciones que ambos gobiernos mantienen para abordar los aspectos vinculados con el desarrollo del proyecto.

La empresa también avanzó en la firma de acuerdos preliminares de comercialización con compañías internacionales interesadas en adquirir combustibles sintéticos producidos en Uruguay. Entre esos entendimientos figura un convenio reciente con la firma alemana eFuel One.

Respecto del abastecimiento de dióxido de carbono necesario para el proceso industrial, el proyecto prevé utilizar emisiones provenientes de la producción de bioetanol de ALUR y otras fuentes biogénicas. Según la información difundida, ya se encuentra asegurado un volumen de 150.000 toneladas anuales para abastecer parte de la futura operación.