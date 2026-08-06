McEwen en Argentina: Dividendos récord en San José y avances clave en el cobre de Los Azules

Esta semana, la minera McEwen difundió los resultados del segundo trimestre de este año y las cifras de Argentina son muy alentadores. El primer dato que sobresale es que la operación minera San José , donde McEwen posee una participación del 49%, consolidó su posición como una pieza estratégica fundamental para la liquidez de la compañía. Según el reporte oficial, la empresa recibió un dividendo de 49,4 millones de dólares proveniente de esta mina durante el período.

Este ingreso elevó el total de dividendos percibidos desde San José en lo que va del año 2026 a 58,2 millones de dólares , cifra que ya supera la estimación anual previa que se situaba entre los 40 y 50 millones de dólares. La gerencia de la firma destacó que este flujo de capital resulta vital: "Al precio actual del oro y la plata, San José constituye una fuente importante de capital que la compañía utilizará para expandir la producción en sus otros sitios".

El rendimiento físico de la mina también mostró una tendencia positiva. La producción atribuible a McEwen alcanzó los 17.019 GEOs (onzas equivalentes de oro) en el Q2 de 2026. Este volumen representa un incremento del 17% respecto al primer trimestre del mismo año y un notable aumento del 24% en comparación con el Q2 de 2025.

Dicho crecimiento operativo respondió a tres factores técnicos clave ejecutados en el yacimiento:

La finalización de la expansión de la planta de procesos .

. Mayores tasas de extracción minera.

Mejores niveles de recuperación de oro.

En cuanto a la eficiencia de costos, San José mantuvo indicadores estables. Los costos de efectivo (Cash Costs) cerraron en 2.466 dólares por GEO, mientras que el costo sostenido todo incluido (AISC) se posicionó en 2.913 dólares por GEO. La meta de producción anual para este activo se mantiene entre 60.000 y 70.000 GEOs.

La mina San José generó dividendos por 49,4 millones de dólares para McEwen durante el segundo trimestre de 2026.

Los Azules: Hacia la FID

En el segmento del cobre, el proyecto Los Azules, operado por McEwen Copper (donde McEwen posee el 46,3% de capital), reportó avances significativos hacia su Decisión Final de Inversión (FID). Al 30 de junio de 2026, la compañía completó aproximadamente el 27% de los entregables del programa de trabajo FID, con el objetivo de finalizar el resto durante el cuarto trimestre de este año.

Durante el trimestre analizado, las actividades en el sitio incluyeron:

Avances en la ingeniería de proveedores para la planta SX/EW , la planta de ácido sulfúrico y los sistemas de trituración.

, la planta de ácido sulfúrico y los sistemas de trituración. Evaluación de la flota minera y del suministro de energía.

Selección del contratista EPCM (Ingeniería, Adquisiciones, Gestión de Construcción).

(Ingeniería, Adquisiciones, Gestión de Construcción). Inicio de la construcción del camino de acceso y del campamento en el sitio.

Proyecciones económicas y el potencial "Nuton"

El Estudio de Factibilidad de 2025 para Los Azules confirmó indicadores económicos robustos. El caso base proyecta una producción promedio de 205 ktpa de cátodos de cobre durante los primeros cinco años, con una vida útil inicial de 22 años y un costo operativo C1 de 1,71 dólares por libra.

Sin embargo, la compañía explora el denominado "Caso Nuton", que podría extender la vida útil de la mina por 33 años adicionales, alcanzando un total de 55 años de operación con una producción promedio de 141 ktpa de cátodos de cobre.

Además del capital accionario, McEwen posee una regalía NSR del 1,25% sobre Los Azules. Bajo un escenario de precio de cobre de 6,50 dólares por libra, esta regalía proyecta ingresos brutos antes de impuestos de 1.400 millones de dólares, combinando el caso inicial y la extensión Nuton.

Para asegurar la ejecución del proyecto, McEwen Copper designó a Société Générale como asesor financiero exclusivo para el proceso de financiamiento de deuda. Paralelamente, iniciaron las preparaciones para una potencial oferta pública inicial (IPO) y evalúan una propuesta de financiamiento de una agencia europea de crédito a la exportación. La meta corporativa apunta a iniciar la construcción a principios de 2027 para alcanzar la producción comercial en 2030.