La IA llega a la minería de Río Negro: el plan para modernizar la gestión pública

A 90 km de Jacobacci, la mina Calcatreu inició su producción de oro y plata en la estepa rionegrina.

Todo parece indicar que la IA llega a minería de Río Negro y el estado no quiere quedar rezagado. De hecho, esta semana, en la ciudad de Cipolletti, representantes del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) , la Universidad de Flores (UFLO) y la Secretaría de Minería sellaron un acuerdo para ejecutar una diplomatura especializada.

Esta iniciativa busca que los equipos técnicos del organismo minero incorporen la Inteligencia Artificial (IA) en su labor diaria para optimizar la gestión pública. La firma del acta involucró a la presidenta del IPAP, Juana Benítez; al vicerrector general de la UFLO, Christian Kreber; y al Secretario de Minería provincial, Joaquín Aberastain Oro.

Tras la eficiencia administrativa

La capacitación técnica inicia la próxima semana y ofrece recursos para la planificación de tareas, la redacción de documentos técnicos y la organización masiva de información estadística. Estas competencias resultan vitales en un escenario donde la provincia enfrenta desafíos significativos por las nuevas inversiones energéticas y mineras. El programa académico propone transformar los procesos estatales para ofrecer respuestas más ágiles y claras a la ciudadanía rionegrina.

Benítez remarcó la importancia de este avance al señalar que “la inteligencia artificial es una herramienta con la que tenemos que amigarnos y aprender a trabajar”. Según la funcionaria, en una provincia con una transformación productiva constante, esta tecnología mejora sustancialmente las tareas de los equipos y la calidad de las respuestas públicas.

El trayecto formativo emplea una modalidad mixta que combina instancias sincrónicas con actividades asincrónicas a través de la plataforma educativa del IPAP. El diseño pedagógico integra conceptos teóricos con ejercicios prácticos basados en situaciones reales del entorno laboral estatal. En este esquema colaborativo, la UFLO asume la responsabilidad académica total, coordina al equipo docente y brinda el respaldo universitario necesario. Por su parte, el IPAP gestiona las inscripciones, la plataforma digital y el seguimiento administrativo de los cursantes.

Por su parte, la secretaría de Minería actúa como el organismo promotor y financista de la propuesta. Aberastain Oro explicó que “la articulación con el IPAP y la UFLO nos permite fortalecer capacidades, mejorar procesos y preparar al Estado para los desafíos que vienen”. El secretario subrayó que el financiamiento busca que los equipos incorporen herramientas aplicables directamente a su jornada cotidiana.

Calcatreu, principal proyecto minero de Río Negro, está ubicado en Ingeniero Jacobacci.

El factor humano

Una de las premisas centrales del proyecto radica en que la tecnología actúa como un complemento del talento humano y no como su reemplazo. Christian Kreber enfatizó esta visión durante el acto de firma al declarar que “la inteligencia artificial no viene a reemplazar a nadie, sino a potenciar el trabajo de todos”.

Para el vicerrector de la UFLO, la formación constituye el puente indispensable para garantizar un uso adecuado, responsable y eficiente de los nuevos sistemas digitales. Esta segunda diplomatura conjunta busca profesionalizar la tarea de los agentes públicos para generar un valor agregado superior en el servicio hacia todos los habitantes de la provincia. El enfoque práctico permite que cada trabajador vuelque los conocimientos adquiridos en su área específica de manera inmediata.

La nueva oferta educativa para el sector minero capitaliza el éxito obtenido en la primera cohorte de la Diplomatura en Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión Pública. En esa experiencia previa, un total de 41 agentes provinciales finalizaron un programa intensivo de 120 horas cátedra.

El éxito de este modelo impulsa al IPAP a proyectar diplomaturas similares para otros organismos provinciales, como la Lotería de Río Negro y el departamento de Comunicación. El Estado rionegrino reafirma así su rumbo de modernización para acompañar la nueva etapa productiva de la región mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas de sus recursos humanos.

FUENTE: Gobierno de Río Negro