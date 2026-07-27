Es oficial: Minería y energía, motores del boom exportador de Argentina

Un informe de IERAL, el instituto de la Fundación Mediterránea, elaborado por Marcos Cohen Arazi, confitmó una verdad a voces: todo parece indicar que mientras la actividad económica de Argentina permanece estancada —con oscilaciones mes a mes y sin lograr una trayectoria de crecimiento sostenido—, la minería y el sector energético se consolidan como dos de los segmentos más dinámicos del esquema productivo, en un contexto donde las exportaciones ganan un protagonismo inédito en dos décadas.

Los datos son contundentes. Según el último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), correspondiente a mayo de 2026, el índice general cayó 0,5% respecto de abril, en un mes donde 8 de las 10 actividades principales registraron caídas. Sin embargo, la explotación de minas y canteras fue una de las dos únicas ramas que mostró mejoras, junto con electricidad, agua y gas.

El desempeño de mediano plazo confirma esa tendencia: desde noviembre de 2023 —mes previo al inicio de la gestión de Javier Milei— hasta la actualidad, la minería acumula una expansión de 27,5%, ubicándose como el sector de mejor performance entre las diez actividades relevadas por el EMAE, por delante de la intermediación financiera (+21,5%) y el agro (+19%).

Energía, la punta de lanza exportadora

El estudio de IERAL destaca que las exportaciones se transformaron en el principal driver de crecimiento del PIB argentino, con una participación del 24,4% del producto, la más alta en 20 años —un nivel que no se registraba desde 2004/2005—.

En ese marco, las exportaciones de combustibles y energía encabezan el crecimiento por rubro, con un salto interanual de 43% en los primeros seis meses de 2026, muy por encima del resto de los sectores: las Manufacturas de Origen Industrial avanzaron 28%, los productos primarios 24% y las Manufacturas de Origen Agropecuario 15%.

El total exportado por Argentina alcanzó los US$ 49.454 millones en el primer semestre del año, un incremento de más del 24% frente a igual período de 2025. El reporte subraya que la mejora es generalizada: 9 de cada 10 rubros exportadores crecieron en el período, y los que retrocedieron representan apenas el 2% de las ventas externas totales.

Un contraste con la industria manufacturera

El buen momento de minería y energía (apalancado en Vaca Muerta) contrasta con el resto del entramado productivo. La industria manufacturera acumula una caída de 5,7% desde noviembre de 2023, y dentro de ella sobresale la debilidad de rubros como textiles (-37,3%) y maquinaria y equipo (-20,1%).

Solo 6 de las 16 ramas industriales principales están en terreno positivo respecto de ese mes base, entre ellas la refinación de petróleo y derivados, con una mejora de 10,7%, uno de los pocos segmentos industriales vinculados a la energía que logra sostener una recuperación.

El informe de la Fundación Mediterránea plantea que la combinación de un contexto productivo débil y una competitividad cambiaria adversa —a diferencia de lo ocurrido en 2004/2005, cuando también las exportaciones ganaron peso relativo— refuerza la relevancia del actual impulso exportador, en el que minería y energía aparecen como los sectores más dinámicos. El desafío, señala el reporte, es que ese impulso logre derramarse hacia el resto del entramado productivo y se traduzca en un crecimiento más amplio de la economía.