Boom no convencional en Argentina: El petróleo de Vaca Muerta crece 38,5% y lidera la industria

El último informe del Índice de producción industrial minero (IPI minero) , publicado por el INDEC esta semana, confirma una tendencia estructural en la energía argentina: el recurso no convencional sostiene el crecimiento del sector frente al agotamiento de los yacimientos tradicionales. En mayo de 2026, la extracción de petróleo crudo alcanzó una suba del 19,2% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, este número oculta una realidad dispar entre sus componentes.

La extracción de petróleo crudo no convencional - apalancada en Vaca Muerta - registró un salto del 38,5% interanual , con un volumen de 3.052,1 miles de m³ . Esta cifra contrasta con la extracción de petróleo crudo convencional , que cayó un 9,5% en el mismo periodo, totalizando 1.341,2 miles de m³ . En términos acumulados para los primeros cinco meses del año, el segmento no convencional muestra un robusto aumento del 35,8% , mientras que el convencional retrocede un 9,0% .

El gas natural y la consolidación del shale

El sector del gas replica este comportamiento. La extracción de gas natural subió un 5,5% interanual en mayo. Al desglosar los datos, el gas natural no convencional muestra una suba del 14,2%, alcanzando los 3.366,3 millones de m³. Por el contrario, el gas natural convencional sufrió una disminución del 10,2%, con una producción de 1.464,2 millones de m³.

Este impulso del shale impacta directamente en otros insumos clave. La extracción de arenas de fractura (fracking), esencial para la estimulación de pozos, registró un índice de 1.695,0, lo que representa un incremento del 4,3% respecto a mayo de 2025. El acumulado anual para este insumo específico ya muestra un balance positivo del 0,2%.

El IPI minero creció 9,2% en mayo impulsado por el petróleo no convencional (+38,5%) y el carbonato de litio (+45,1%).

Minería no metalífera: litio y sal en niveles récord

El dinamismo no se limita a los hidrocarburos. El rubro de minerales no metalíferos y rocas de aplicación experimentó un crecimiento excepcional del 42,9% interanual. Dentro de este grupo, el carbonato de litio se consolida como un actor fundamental. Según las fuentes del INDEC, en mayo de 2026 se beneficiaron 11.561,7 toneladas de carbonato de litio, cifra que equivale a una suba del 45,1% respecto al año anterior. El crecimiento acumulado de este mineral alcanza el 47,5% en lo que va del año.

Por su parte, la extracción de sal presentó un incremento extraordinario del 128,9% interanual, impulsada principalmente por la salmuera o solución saturada de sal, que trepó un 134,6%. Estos datos empujan al alza el nivel general del IPI minero, que se situó en 146,8 puntos, un 9,2% por encima de mayo de 2025.

Desafíos en los servicios y otros sectores

A pesar del optimismo en la extracción, los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural enfrentan un escenario complejo. Este indicador registró una baja del 21,4% interanual en mayo, con una caída acumulada del 17,9% en el año.

Otros sectores mineros también muestran señales negativas. La extracción de rocas ornamentales cayó un 19,7% y la extracción de piedra caliza y yeso disminuyó un 14,1%. En particular, la piedra laja sufrió un desplome del 95,7% en la comparación interanual.

En conclusión, la industria minera argentina de 2026 depende cada vez más de la tecnología no convencional y de los minerales estratégicos como el litio, los cuales compensan la contracción de las actividades extractivas tradicionales y los servicios asociados.

FUENTE: INDEC