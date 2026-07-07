Bajo del Choique, la nueva meca de Vaca Muerta: la joya de Pluspetrol tiene 4 de los 10 mejores pozos del país

Bajo del Choique es uno de los arietes del crudo de Vaca Muerta.

El petróleo de Vaca Muerta alcanzó en mayo un nuevo récord : 626,5 mil barriles diarios , un 38,3% más que en el mismo mes de 2025. El shale ya explica el 99,4% de ese total. Así lo establecen los registros de la Secretaría de Energía de la Nación.

Ese crecimiento consolidó al no convencional como el verdadero motor del petróleo argentino : aporta el 70% de los 893,2 mil barriles diarios que produce el país. Dentro de ese universo, una sola área concentra buena parte de la atención del mercado en mayo.

Se trata de Bajo del Choique – La Invernada, operada por Pluspetrol en la Cuenca Neuquina, que reúne cuatro de los diez pozos de petróleo más productivos de todo el país durante mayo, según el ranking elaborado por la consultora especializada GtoG Energy Consulting.

El pozo que lideró el ranking nacional

El pozo del mes fue PCN.Nq.BdC-1008(h), también ubicado en Bajo del Choique, con una producción de 2.639 barriles diarios en su primer mes completo de producción. Ese caudal lo posicionó como el pozo de shale oil más productivo del país en mayo, por delante de YPF y Vista.

Detrás de ese pozo aparece otro de la misma área, PCN.Nq.BdC-1005(h), con 2.422 barriles diarios, y PCN.Nq.BdC-1004(h), con 2.240. Los tres integran el podio de Vaca Muerta junto con un pozo de Pampa Energía en Rincón de Aranda.

Phoenix Global Resources tiene uno de los pozos más productivos del país.

Pampa Energía y Phoenix también dejan su marca

El informe también resalta la irrupción de Pampa Energía en el podio petrolero, con dos pozos en Rincón de Aranda, un desarrollo nuevo dentro de Vaca Muerta. YPF, por su parte, aportó dos pozos desde La Angostura Sur, otra de las áreas clave de la roca madre.

Un caso llamativo es el de Phoenix, que sorprendió con un pozo en Confluencia Norte, en la provincia de Río Negro, fuera del corazón tradicional neuquino. Ese hallazgo amplía la geografía de los pozos de mayor productividad del país.

Con todo, Bajo del Choique – La Invernada sigue siendo el área con mayor concentración de pozos estrella: cuatro de los diez mejores del país.

Loma Campana, el área que más petróleo aporta

Más allá del ranking de pozos individuales, el informe también mide la producción acumulada por área. Tal como viene informando +e, Loma Campana, operada por YPF, lidera con 89 mil barriles diarios, seguida por La Amarga Chica (78,5 mil) y Bandurria Sur (64,2 mil).

Bajo del Choique – La Invernada aparece en ese ranking en el séptimo puesto, con 28,7 mil barriles diarios, equivalentes al 4,6% del total del petróleo no convencional del país, un salto relevante para un área todavía en expansión.

"20 áreas explican el 89% del shale oil argentino; el hub central sigue siendo lo más productivo de VM (La Amarga Chica, Loma Campana, Bandurria Sur) más Bajada del Palo Oeste suman 268 kbbl/d", detalla el informe.

Loma Campana, el bloque estrella de YPF, rompió un récord histórico.

YPF concentra el volumen, pero no domina el podio

A nivel de operadoras, YPF sigue siendo la compañía que más petróleo no convencional produce en el país, con 320,5 mil barriles diarios, el 51% del total. Vista Energy la sigue de lejos, con 82,2 mil barriles diarios, el 13%.

En tanto, Pluspetrol gana terreno en la lista de operadoras si se suman sus dos sociedades: Pluspetrol CN -destinada a los activos que le compró a ExxonMobil- y Pluspetrol reúnen cerca de 58 mil barriles diarios entre ambas, lo que la convertiría en la tercera productora de crudo shale del país, según el informe.

Según el informe, las campañas de perforación 2025 y 2026 ya explican el 60,7% del shale oil producido en mayo, y sumando 2024 llegan al 77,6%. Asimismo, la consultora subraya que la producción depende de perforación continua para compensar el declino natural de los pozos.