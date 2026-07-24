Minería: Argentina proyecta 1 millón de empleos y $40.000 millones en inversión

Minería : un millón de empleos, USD 40.000 millones de inversión y más de USD 35.000 millones de exportaciones anuales fueron las sorprendentes proyecciones del presidente de CAEM, Roberto Cacciola, para la minería en los próximos 10 años.

En el marco del aniversario de 160 años de la Sociedad Rural Argentina, Cacciola representó a la minería en una jornada que destacó los motores de la economía nacional: energía, campo y economía del conocimiento.

Minería: motor de empleo en Argentina

El dirigente de la cámara minera, Roberto Cacciola, enfatizó la generación de empleo de calidad, desmintiendo el mito de que la industria minera no genera puestos de trabajo. “Un proyecto de cobre grande va a tener 7 mil personas trabajando en la construcción y un efecto multiplicador de entre 1,5 y 2 veces. Argentina en pocos años va a pasar de tener 60 o 70 mil empleados directos a 300 mil directos y un millón indirectos”, proyectó.

La clave para lograr este crecimiento reside en una mayor integración de la industria nacional en la cadena de proveedores, permitiéndoles abastecer grandes proyectos y expandirse a nivel regional.

Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires quieren ser parte del desarrollo minero argentino.

“La minería se va a instalar definitivamente cuando gran parte de la sociedad vea que hay un efecto expansivo sobre el resto de la economía. El tema de proveedores no es menor, hay que hacerlos parte del crecimiento de la minería. Que la industria nacional tenga una participación efectiva y que se conviertan en proveedores de Chile y de Perú”, afirmó Cacciola.

Para facilitar este desarrollo, se propuso la creación de una mesa federal minera, con participación del gobierno nacional y provincial, para abordar cuestiones como la falta de infraestructura.

“Tiene que haber una coordinación público-privada efectiva. Se tienen que renovar los ferrocarriles, las rutas nacionales, el abastecimiento de energía. Es el momento de trabajar todos en conjunto”, recalcó.

Proyecciones de Exportación para el Empleo

En cuanto a las exportaciones, el sector ha mostrado un crecimiento constante: de USD 4.500 millones en 2024 a USD 6.000 millones en 2025, proyectando USD 9.000 millones para el año en curso y superando los USD 35.000 millones en la próxima década.

“El aporte va a ser inmenso, no vamos a estar dependiendo solo del campo. Somos el único país con 6 proyectos de cobre de clase mundial listos para poner en producción. No hay otro país que pueda pasar de cero a 1,5 o 1,8 millones de toneladas de cobre”, sentenció.

Finalmente, Cacciola celebró medidas gubernamentales como la estabilidad económica y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya cuenta con 17 proyectos presentados por 40.000 millones de dólares y 11 aprobados, atrayendo a los principales actores internacionales.