Boom minero: qué falta para convertir inversiones en producción de Argentina

El récord de US$ 6.056 millones en envíos al exterior es un punto de partida.

Eate mes, la consultora EY Argentina (Ernst & Young) difundió un análisis integral y entrevista especial titulado " Boom minero : qué falta para que la Argentina convierta las inversiones en producción" . En este trabajo, la firma examina el desempeño reciente del sector y evalúa las decisiones estratégicas de política pública y privada necesarias para sostener la actividad.

El informe resalta que el sector minero argentino alcanzó un hito al registrar US$ 6.056 millones en exportaciones durante el año 2025 . Esta cifra representó el 7% de las exportaciones totales del país , consolidando la relevancia macroeconómica del rubro dentro de la balanza comercial nacional.

Los ejes para la transformación del sector

El análisis de EY Argentina, liderado por Gustavo Kurgansky, socio y líder del Centro de Excelencia de Minería de la firma, aborda los desafíos operativos, la capacidad de ejecución técnica y la infraestructura indispensable para que las carteras de proyectos en desarrollo concrete su potencial productivo.

Las proyecciones y evaluaciones de la consultora clasifican los requerimientos de transformación según los minerales estratégicos del país:

Cobre: Representa uno de los pilares de expansión con proyectos muy relevantes situados en las provincias cordilleranas, como Distrito Vicuña ( Filo de sol y Josemaría ) y Los Azules . La firma señala que estos emprendimientos a gran escala resultan determinantes para cambiar el perfil exportador de la Argentina en los próximos años.

Litio: Constituye el elemento central de la oferta exportadora en el norte del país. Su avance operativo exige acelerar los compromisos de construcción y escalamiento en las cuencas salinas para abastecer la demanda de mercados globales. Proyectos como Salar de Rincón, Centenario Ratone s o Salar del Hombre Muerto son ejemplos del potencial.

Oro y Plata: Metales de valor tradicional con yacimientos en operación activa. Ambos recursos requieren sostén operacional, certidumbre logística y el mantenimiento continuo de la licencia social a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Los principales proyectos y yacimientos de oro y plata en Argentina y la región incluyen operaciones activas y desarrollos gigantescos en cordillera y la Patagonia, destacando minas como Veladero (San Juan), Cerro Negro (Santa Cruz) y el avance regional de Calcatreu en Río Negro.

Hay desafíos concretos para que los proyectos en desarrollo concreten su potencial,

Según remarcó Kurgansky: “La capacidad de ejecutar es clave. Hay muchos proyectos muy relevantes que van a cambiar el perfil exportador de nuestro país en los próximos años. La oportunidad no se capta por sí sola. La forma de transformar ese capital en obras y producción previsible es a través de la capacidad que tengamos para llevar a la práctica la construcción, la operación, los compromisos asumidos y mantener la licencia social durante todo el proyecto”.

Perspectivas operacionales e infraestructura

El especialista y el equipo del Centro de Excelencia de Minería de EY remarcan que el salto cualitativo del sector depende de decisiones operacionales concretas. Para elevar la escala de extracción y envío al exterior, la industria requiere infraestructura física de transporte, acceso energético en zonas remotas y marcos de certidumbre ejecutiva.

El informe difundido en agosto de 2026 concluye que el récord de US$ 6.056 millones en envíos al exterior marca un punto de partida estratégico. Sin embargo, convertir la cartera de yacimientos de cobre, litio, oro y plata en producción sostenida exige acelerar la ejecución de las obras clave de logística e infraestructura.

FUENTE: Ernst & Young Argentina