Boom minero: qué falta para convertir inversiones en producción de Argentina
¿Alcanza el récord de divisas para consolidar el boom minero? EY analiza qué falta para transformar los anuncios en producción.
Eate mes, la consultora EY Argentina (Ernst & Young) difundió un análisis integral y entrevista especial titulado "Boom minero: qué falta para que la Argentina convierta las inversiones en producción". En este trabajo, la firma examina el desempeño reciente del sector y evalúa las decisiones estratégicas de política pública y privada necesarias para sostener la actividad.
El informe resalta que el sector minero argentino alcanzó un hito al registrar US$ 6.056 millones en exportaciones durante el año 2025. Esta cifra representó el 7% de las exportaciones totales del país, consolidando la relevancia macroeconómica del rubro dentro de la balanza comercial nacional.
Los ejes para la transformación del sector
El análisis de EY Argentina, liderado por Gustavo Kurgansky, socio y líder del Centro de Excelencia de Minería de la firma, aborda los desafíos operativos, la capacidad de ejecución técnica y la infraestructura indispensable para que las carteras de proyectos en desarrollo concrete su potencial productivo.
Las proyecciones y evaluaciones de la consultora clasifican los requerimientos de transformación según los minerales estratégicos del país:
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Cobre: Representa uno de los pilares de expansión con proyectos muy relevantes situados en las provincias cordilleranas, como Distrito Vicuña (Filo de sol y Josemaría) y Los Azules. La firma señala que estos emprendimientos a gran escala resultan determinantes para cambiar el perfil exportador de la Argentina en los próximos años.
Litio: Constituye el elemento central de la oferta exportadora en el norte del país. Su avance operativo exige acelerar los compromisos de construcción y escalamiento en las cuencas salinas para abastecer la demanda de mercados globales. Proyectos como Salar de Rincón, Centenario Ratones o Salar del Hombre Muerto son ejemplos del potencial.
Oro y Plata: Metales de valor tradicional con yacimientos en operación activa. Ambos recursos requieren sostén operacional, certidumbre logística y el mantenimiento continuo de la licencia social a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Los principales proyectos y yacimientos de oro y plata en Argentina y la región incluyen operaciones activas y desarrollos gigantescos en cordillera y la Patagonia, destacando minas como Veladero (San Juan), Cerro Negro (Santa Cruz) y el avance regional de Calcatreu en Río Negro.
Según remarcó Kurgansky: “La capacidad de ejecutar es clave. Hay muchos proyectos muy relevantes que van a cambiar el perfil exportador de nuestro país en los próximos años. La oportunidad no se capta por sí sola. La forma de transformar ese capital en obras y producción previsible es a través de la capacidad que tengamos para llevar a la práctica la construcción, la operación, los compromisos asumidos y mantener la licencia social durante todo el proyecto”.
Perspectivas operacionales e infraestructura
El especialista y el equipo del Centro de Excelencia de Minería de EY remarcan que el salto cualitativo del sector depende de decisiones operacionales concretas. Para elevar la escala de extracción y envío al exterior, la industria requiere infraestructura física de transporte, acceso energético en zonas remotas y marcos de certidumbre ejecutiva.
El informe difundido en agosto de 2026 concluye que el récord de US$ 6.056 millones en envíos al exterior marca un punto de partida estratégico. Sin embargo, convertir la cartera de yacimientos de cobre, litio, oro y plata en producción sostenida exige acelerar la ejecución de las obras clave de logística e infraestructura.
FUENTE: Ernst & Young Argentina
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