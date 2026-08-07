Litio y sal impulsan la minería: el carbonato subió 61,5% en junio de 2026

La cadena del litio confirmó en junio de 2026 su rol de motor productivo dentro de la minería argentina. Según el Índice de Producción Industrial (IPI) minero que difunde el INDEC esta semana, la extracción de carbonato de litio y otros minerales de litio registró una suba interanual de 61,5% y un acumulado enero-junio que trepa 57,1% frente a igual período de 2025.

En unidades físicas, el dato es igual de contundente: durante junio se produjeron 11.987,1 toneladas de carbonato de litio , un 59,1% más que en el mismo mes de 2025. El acumulado semestral muestra un incremento de 49,4% .

El propio informe aclara que "el beneficio de los minerales consiste en la aplicación de determinados procesos a los que se somete el mineral extraído para su posterior utilización o transformación y comercialización".

La categoría estrella

El litio integra, dentro de la clasificación del IPI minero, el rubro "Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos", que en junio alcanzó un índice de 435,0 puntos, con una suba interanual de 59,4% y un acumulado de 54%. Esta categoría aportó una incidencia de 59,4 puntos porcentuales sobre su propio grupo y de 0,5 puntos sobre el nivel general del IPI minero.

Dentro de ese conjunto, el boro también sumó: los minerales de boro —que incluyen tinkal, ulexita, hidroboracita y colemanita— treparon 65,9% interanual y 33,3% en el acumulado, con una incidencia de 2,2 puntos.

La calcita/carbonato de calcio subió 13,2% interanual, mientras que el resto de la categoría (sulfato de sodio natural, serpentinita y piedra caliza para uso industrial) retrocedió 7,8% en junio, aunque acumula una suba de 11,8% en el año.

INDEC releva datos mensuales de más de 600 establecimientos mineros del país.

La sal, el otro protagonista de los salares

El dato más llamativo de todo el informe llegó, sin embargo, de la mano de un mineral vinculado a la misma geografía productiva: la sal. Su extracción mostró una suba interanual de 124,7% y un acumulado de 102,6%, con un índice de 625,1 puntos. El motor de ese salto fue la salmuera o solución saturada de sal, que trepó 128,8% interanual y 106,3% en el acumulado, con una incidencia de 124,5 puntos dentro de su categoría. La sal aportó por sí sola 2,9 puntos de incidencia al nivel general del IPI minero, la segunda mayor contribución después del petróleo crudo.

En cambio, la sal refinada, yodada, fluorada o de mesa creció 13,5% interanual, pero cayó 8,9% en el acumulado, y el cloruro de sodio puro apenas subió 1,5% interanual.

Un semestre de récord para los no metalíferos

El conjunto de "minerales no metalíferos y rocas de aplicación" —categoría que agrupa litio, sal, arenas de fractura, clínker y granito, entre otros— cerró junio con una suba interanual de 46,8% y un acumulado de 36,0%, siendo la categoría de mayor incidencia positiva dentro del nivel general del IPI minero, que en junio alcanzó los 148,8 puntos, con una suba de 11,4% interanual y 8,4% acumulada.

Los números confirman que, mientras otras ramas de la minería no metalífera —como rocas ornamentales (-21,1%) o piedra caliza y yeso (-12,4%)— atraviesan un momento de retroceso, la combinación de litio y sal sostiene el crecimiento del sector en la primera mitad de 2026.

FUENTE: INDEC