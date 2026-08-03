Minería argentina bate récord en 2026 y Chile se afianza como socio clave

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron un nivel histórico en el primer semestre de 2026 y, en paralelo, Chile emergió como uno de los socios comerciales más sólidos para el país trasandino. El cruce de ambos fenómenos, sumado al relanzamiento del Tratado Minero binacional , abre un escenario de oportunidades para la integración productiva entre ambos países.

Los datos son contundentes. El sector minero argentino registró exportaciones por USD 4.742 millones entre enero y junio de 2026, según datos de la Secretaría de Minería. La cifra representa un salto de 74,4% frente al mismo período de 2025 y de 154,7% respecto del promedio histórico 2010-2025 para ese tramo del año. Con este resultado, la actividad minera se acerca a representar el 10% del total exportado por Argentina.

El litio lideró la expansión, con un alza interanual de 185%. Los minerales metalíferos también avanzaron con fuerza (+58%), mientras el resto del sector, incluidos los no metalíferos, subió apenas 3,9%. Dentro de los metalíferos, el oro creció 51,2% y la plata, 87,9%. China, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos figuraron como los destinos con mayor dinamismo, con incrementos de 205%, 196%, 95% y 90% respectivamente.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la minería podría aportar uno de cada diez dólares exportados por Argentina en 2026, en un año en que las ventas externas totales del país proyectan un rango entre USD 90.000 y USD 100.000 millones. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), por su parte, estimó que el sector totalizó USD 6.075 millones en 2025 y podría superar los USD 9.000 millones este año.

El litio, motor de la producción

El litio exhibe una dinámica distinta al resto de los minerales, ya que su crecimiento proviene de un aumento genuino de la producción. Argentina alcanzó 116 mil toneladas LCE en 2025, un 56% más que el año anterior, gracias a la expansión de proyectos como Salar de Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz. Para 2026, las proyecciones estiman una producción de 172 mil toneladas y ventas externas por USD 2.559 millones, un incremento de 181% frente a 2025.

El oro y la plata, en cambio, crecen impulsados por el precio internacional más que por el volumen. La producción de oro cayó 6% en 2025, pero sus exportaciones sumaron USD 4.094 millones, un 30% más, gracias al mejor valor de referencia. Para 2026 se proyectan USD 5.129 millones, con un precio promedio de USD 4.353 por onza.

El comercio entre Chile y Argentina crece con el impulso energético y el nuevo tratado minero.

El rol de Chile en el nuevo mapa comercial

Mientras Argentina celebra su mejor semestre exportador en años, desde la prensa chilena se plantea que el país trasandino aparece como uno de los socios frente a los que mejor le está yendo. En el primer semestre de 2026, Argentina exportó bienes por USD 49.454 millones (+24,4%) e importó por USD 35.531 millones (-3,9%), lo que dejó un superávit comercial de USD 13.923 millones, muy por encima de los USD 2.762 millones del mismo período de 2025.

Chile compró a Argentina USD 3.280 millones (+1,1%), ubicándose como el cuarto destino de las exportaciones trasandinas, detrás de Brasil, China y Estados Unidos. Este resultado convive con la fuerte suba de las exportaciones energéticas argentinas (+42,5%), impulsadas por Vaca Muerta.

Federico Rojas, profesor asistente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, explicó a BioBioChile que el superávit se explica principalmente por la energía y que la minería todavía tiene un peso acotado en el intercambio bilateral. Según el académico, el crecimiento comercial precedió al relanzamiento del Tratado Minero, aunque este último podría profundizar la integración económica al facilitar inversiones conjuntas en cobre y litio en el mediano plazo.

Los desafíos que vienen

Para que el vínculo entre Chile y Argentina avance de lo comercial a lo productivo, los especialistas señalan la necesidad de mejorar la infraestructura de los pasos fronterizos -como el túnel Agua Negra-, agilizar los trámites aduaneros y sanitarios, y coordinar la regulación de proyectos energéticos y mineros.

Estos factores resultarán determinantes para sostener el crecimiento del intercambio en los próximos años, en un contexto donde el boom minero argentino y el interés de Chile por profundizar la integración regional podrían converger en una nueva etapa de cooperación bilateral.

FUENTE: BioBioChile